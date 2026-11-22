Un cohete asciende hacia el cielo durante el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA (Captura de video)

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La NASA divulgará el lunes 7 de diciembre las primeras imágenes del telescopio espacial Nancy Grace Roman, lanzado el 30 de agosto de este año. La presentación se transmitirá en vivo a las 15:30 hora del este de Estados Unidos (20:30 en tiempo universal) desde una reunión científica en San Francisco, según el aviso oficial de la agencia.

La transmisión estará disponible en nasa.gov/live, en NASA+, en X y en YouTube, además de los canales de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU, por su sigla en inglés), organizadora del encuentro. Las imágenes también se publicarán en el sitio web de la NASA en el mismo momento.

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La agencia no adelantó qué mostrarán. Solo indicó que las fotos exhibirán las capacidades científicas del telescopio con vistas panorámicas y profundas del universo, útiles para estudiar la energía oscura, la materia oscura y los planetas fuera del sistema solar.

El acto forma parte de una sesión plenaria de apertura de la reunión anual de AGU, que incluirá una conversación con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, moderada por la periodista científica Alex Witze.

Un cohete despega desde la plataforma de lanzamiento impulsado por una columna de fuego y humo en el marco de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA (Captura de video)

Un telescopio con un campo de visión enorme

El Roman lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la NASA, a quien la página de la misión describe como la madre del telescopio Hubble. Según la agencia, su campo de visión es al menos 100 veces mayor que el de este último, y podría medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil.

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Su instrumento principal es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles con 18 detectores. La NASA indicó en el comunicado de lanzamiento que el observatorio fue diseñado para recorrer el cielo mil veces más rápido que el Hubble, gracias a su estructura rígida y a su estabilidad óptica.

Además de mapear el cielo, el Roman lleva un coronógrafo, un instrumento que bloquea la luz de las estrellas para fotografiar planetas cercanos a ellas. La NASA lo presentó como una prueba de tecnología para futuras misiones que busquen imágenes de planetas similares a la Tierra.

Un cohete de SpaceX en la plataforma de lanzamiento se prepara para transportar el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA (Captura de video)

Del lanzamiento a las primeras fotos

El telescopio despegó el 30 de agosto a las 7:26, hora del este, en un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Desde entonces viaja hacia el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, una zona estable a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el lado opuesto al Sol.

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En el comunicado de lanzamiento, la NASA preveía publicar las primeras imágenes a principios de 2027. El aviso del 17 de noviembre fijó una fecha anterior, el 7 de diciembre, sin explicar el cambio.

El 22 de octubre, el telescopio entró en la fase final de puesta en marcha, dedicada a calibrar los instrumentos. Julie McEnery, científica sénior del proyecto en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dijo entonces: “Hemos establecido que el observatorio es plenamente funcional”.

Cómo participar desde casa

La NASA invita al público a reclamar un píxel de una de las primeras imágenes del telescopio Roman. Cuando se publique la foto, cada participante podrá localizar su fragmento del cosmos y recibir una tarjeta digital con información para compartir en redes sociales.

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Antes de la transmisión, la agencia mostrará las imágenes a periodistas acreditados bajo embargo a las 12:00, hora del este; el mismo se levantará a las 15:30. Al día siguiente, expertos de la misión darán entrevistas remotas a medios audiovisuales entre las 6:00 y las 13:00.