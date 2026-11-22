Un análisis genético determinó que los fósiles de un ave extinta de Haití pertenecen al grupo de las agachadizas y no al de las becadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de ADN de un ave extinta de Haití reveló un vínculo evolutivo entre América del Sur y las islas de Nueva Zelanda. Investigadores del Museo de Historia Natural de Florida recuperaron los fósiles en una cueva caribeña en 1984. En 2015, los restos se atribuyeron a una nueva especie de becada (Scolopax), un grupo caracterizado por su pico largo, que utiliza para buscar alimento en suelos blandos.

El análisis genético cambió por completo esa clasificación inicial: el ave no era una becada, sino una agachadiza (Gallinago/Coenocorypha), grupo emparentado pero distinto. Su pariente vivo más cercano resultó ser la agachadiza gigante de las tierras bajas de América del Sur, con un linaje que se habría separado entre 5 y 12 millones de años atrás.

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La investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences estuvo liderada por Min Zhao, entonces investigador posdoctoral del mismo museo, con la colaboración de científicos de Virginia Tech y del Museo Field de Chicago.

El ADN reveló que el ave de Haití pertenecía a las agachadizas

El equipo científico reconstruyó la filogenia del grupo mediante el estudio de genomas mitocondriales de especímenes procedentes de diez museos del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo extrajo ADN de dos especímenes fósiles y leyó el genoma mitocondrial, un conjunto reducido de genes que se transmite de madres a crías. Con esa información construyeron un árbol genealógico que abarcó casi todas las especies vivas de agachadizas y becadas: 45 muestras en total, provenientes de 10 museos y colecciones de investigación de todo el mundo.

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Los resultados mostraron que, en el ala del ave haitiana, el hueso exterior era inusualmente corto en comparación con el superior. Esa proporción sugiere que podía volar, aunque probablemente con dificultad. Según los autores, este rasgo es característico de especies que se establecieron en islas y perdieron gradualmente la capacidad de migrar.

La investigación planteó un hallazgo que reescribe la historia biogeográfica del grupo: las agachadizas australes, pequeñas aves marrones que habitan las islas periféricas de Nueva Zelanda, comparten rama evolutiva con las grandes agachadizas sudamericanas y con el ejemplar haitiano. Dos estimaciones de ADN sitúan esa separación entre 14 y 18 millones de años atrás, cuando los continentes australes ya llevaban largo tiempo separados.

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Esto implica que el ancestro cruzó el océano Pacífico, algo que los científicos no podían explicar con los datos previos, por lo tanto, la ruta exacta sigue siendo una incógnita. Los autores propusieron que aves desviadas de su curso por fenómenos climáticos extremos podrían haber completado la travesía.

También consideraron un camino alternativo a través de la Antártida, donde se estima que existieron franjas de tundra sin árboles hasta hace al menos 12,8 millones de años.

Las especies insulares perdieron la migración y quedaron expuestas a depredadores introducidos

Los datos evolutivos indican que los ancestros de las agachadizas neozelandesas cruzaron el océano Pacífico o bordearon la Antártida hace millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las becadas dejaron de migrar al llegar al archipiélago malayo en el sudeste asiático; las agachadizas, al colonizar América del Sur y Madagascar.

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El tamaño corporal también cambió, aunque sin una dirección única: la becada de Amami, en el sur de Japón, pesa alrededor de un 45% más que su pariente continental euroasiática. Mientras que la agachadiza de Madagascar supera en un 91% el peso de la agachadiza común de Eurasia.

En sentido contrario, las agachadizas australes pesan en promedio 96 gramos, menos de la mitad de los 243,5 gramos que registran sus parientes sudamericanas; esa reducción de tamaño podría deberse a la escasez de alimento o a la competencia con otras aves excavadoras, como los kiwis.

Diez especies se extinguieron en tiempos geológicos recientes

La anatomía de las alas del ave fósil haitiana refleja una adaptación insular que redujo su capacidad de vuelo y eliminó sus hábitos migratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros fósiles indican que 10 especies del grupo desaparecieron en el pasado geológico reciente, y nueve de ellas vivían en islas. Las agachadizas australes fueron las más golpeadas: de nueve variedades conocidas, solo tres sobreviven, y todas figuran como vulnerables o casi amenazadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

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La agachadiza de la Isla Sur de Nueva Zelanda desapareció en 1964, y las ratas negras introducidas por el ser humano son señaladas como la causa más probable. En el Caribe, al menos tres especies se perdieron; los huesos más recientes del ave haitiana tienen unos 600 años de antigüedad.

La co-autora Jessica Oswald, quien también trabajó en el estudio desde el Museo de Florida, apuntó a la caza como uno de los factores determinantes. “La gente come cualquier cosa”, afirmó, y añadió que una tripulación hambrienta de exploradores o balleneros podía diezmar los pájaros de una región en un solo fin de semana.

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Las becadas de las islas de Japón y el sudeste asiático parecen haber corrido mejor suerte, posiblemente porque habitan bosques de montaña de difícil acceso. Los autores concluyen que el ADN de fósiles aún por descubrir en territorios insulares del Pacífico podría completar el trayecto evolutivo del grupo.