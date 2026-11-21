Trump reiteró que Irán no obtendrá un arma nuclear, pero afirmó que buscará un acuerdo permanente (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Guardar

Donald Trump afirmó en una entrevista con Fox News que buscará un acuerdo permanente con Irán que garantice que el régimen persa no obtenga un arma nuclear.

El presidente de Estados Unidos señaló, además, que la República Islámica ya atravesó un cambio fundamental de régimen y afirmó que Washington negocia ahora con lo que definió como el “tercer nivel” de liderazgo del país.

PUBLICIDAD

Trump describió a la actual conducción iraní como “más racional”.

“Nunca me preocupó demasiado el régimen. Algunas personas dijeron cambio de régimen, pero expliquen qué significa eso. Ya he acabado con dos regímenes. He eliminado al primer grupo, al segundo grupo. Estamos tratando con el tercer grupo, así que se podría llamar a eso el cambio de régimen definitivo”, declaró el líder republicano.

Irán mantiene la oferta de reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas, pero el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió el viernes que Teherán solo ejecutará el plan si Washington cumple previamente sus exigencias e inicia conversaciones directas entre ambos países.

PUBLICIDAD

Araghchi explicó que el mecanismo propuesto reserva la primera jornada al cumplimiento de los compromisos estadounidenses y la segunda a la reapertura de la vía marítima y al comienzo del diálogo. El ministro identificó a Qatar y Pakistán como los únicos mediadores entre Teherán y Washington.

Abbas Araghchi, canciller de Irán, volvió a condicionar la apertura de Ormuz (Igor Ivanko/Pool via REUTERS)

Las condiciones iraníes para reabrir Ormuz

La propuesta original contemplaba un plazo de siete días, pero los mediadores sugirieron reducirlo antes de las elecciones estadounidenses. “El plan de dos días sigue sobre la mesa”, afirmó Araghchi.

El régimen iraní aceptaría acortar ese calendario incluso a unas horas si Estados Unidos satisface sus demandas. “Si quieren cambiar el horario de dos días a uno o incluso a dos horas, no hay problema. Lo que importa es que se cumplan nuestras demandas”, sostuvo el canciller.

PUBLICIDAD

Araghchi descartó que las reservas nucleares iraníes salgan del país, aunque señaló que aún ve margen para una solución negociada sobre su destino. “Tenemos varias líneas rojas claras sobre este tema. En primer lugar, estos materiales no saldrán del país”, remarcó.

El desacuerdo abarca cerca de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un volumen que, en teoría, habría sobrevivido a los ataques estadounidenses de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes. Ese nivel de pureza requeriría un proceso adicional para alcanzar el 90% considerado apto para armas nucleares.

El ministro sostuvo que la doctrina nuclear oficial de Irán no ha cambiado y reiteró que el país no busca un arma nuclear. Teherán aspira, según dijo, a un pacto duradero que evite otra guerra, no a un entendimiento de alcance limitado.

PUBLICIDAD

Irán rechazó transferir el uranio enriquecido fuera del país (AP Foto/Vahid Salemi)

Trump eleva la alerta por una posible amenaza iraní

El viernes el presidente de Estados Unidos afirmó en la Casa Blanca que su Gobierno impediría un eventual ataque iraní con una “bomba sucia” contra Washington. El mandatario aseguró que las autoridades conocen las actividades y a las personas vinculadas con Irán: “Nos enteraremos. No lo permitiremos”.

Trump también sostuvo que no existe un riesgo inmediato para los habitantes de la capital estadounidense. “La gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento”, declaró. El presidente cuestionó además que Teherán pudiera avanzar con una acción de ese tipo: “¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?”, preguntó.

PUBLICIDAD

La negociación que propone Teherán queda así atada a garantías previas de Washington y a un acuerdo que, desde la posición iraní, no pueda romperse para reabrir el conflicto.