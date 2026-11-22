Billy Ray Cyrus acompaña a Miley en su boda y coincide con su exesposa Tish Cyrus. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Guardar

Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, que reunió a familiares y amigos cercanos de la cantante.

De acuerdo con información publicada por la revista People, uno de los aspectos centrales de la celebración fue la presencia de distintos integrantes de la familia Cyrus, incluidos los padres de la artista.

PUBLICIDAD

Una fuente cercana a la pareja declaró a la publicación que el momento más significativo de la jornada fue el encuentro familiar, quienes buscaron que la cantante disfrutara de la ocasión

“Lo más especial fue ver a toda la familia de Miley reunida para celebrarla. Querían que se sintiera amada y que tuviera el día de boda mágico que siempre había soñado”, explicó el informante.

Toda la familia de Miley Cyrus asistió a la boda para apoyarla. (Instagram)

Entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante; Billy Ray Cyrus, su padre, y su hermana Noah Cyrus. También acudieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y Damian Hurley, hijo de la actriz.

PUBLICIDAD

La familia Cyrus también está integrada por Braison, Brandi, Trace y Christopher Cyrus. Billy Ray adoptó a Brandi y Trace, hijos de Tish de una relación anterior, y tuvo a Christopher con su expareja Kristin Luckey.

La presencia de los familiares en el enlace también fue destacada por la fuente consultada por People, quien hizo referencia al camino que precedió al encuentro.

“Saber cuánto costó llegar a ese punto y verlos a todos juntos fue realmente conmovedor”, expresó.

La ceremonia tuvo lugar junto a una piscina, donde Miley y Maxx intercambiaron sus votos bajo un arco decorado con flores blancas.

Para la ocasión, la cantante eligió un vestido largo de seda, con mangas largas, diseñado por Anthony Vaccarello para la firma Saint Laurent. Completó su atuendo con zapatos de tacón de seda.

PUBLICIDAD

Miley Cyrus usó un vestido de la firma Saint Laurent. (Instagram)

Por su parte, Maxx Morando también vistió prendas de la casa de moda francesa, entre ellas un saco de esmoquin de botonadura sencilla y pantalones a juego.

Además, una segunda fuente describió las emociones de Miley Cyrus antes y durante la ceremonia, incluso aseguró que la cantante tuvo dificultades para contener la emoción durante el enlace..

“Fue una ceremonia muy hermosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes de comenzar. Durante los votos, no dejaba de sonreír entre lágrima. Intentaba mantener la compostura, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, señaló.

La boda se celebró después de un periodo en el que Miley también ha hecho referencia pública a su relación con su padre.

En septiembre, la artista lanzó “Secrets”, una canción incluida en la edición de lujo de su álbum Something Beautiful, que dedicó a Billy Ray Cyrus. En declaraciones anteriores, describió ese gesto como una “oferta de paz”, en medio de los rumores sobre un distanciamiento entre ambos.

PUBLICIDAD

Miley Cyrus dedicó su tema “Secrets” a Billy Ray Cyrus.

En octubre, durante una entrevista con Tracy Smith para el programa CBS News Sunday Morning, Miley Cyrus habló sobre las reacciones que provocó la canción, en la que participaron Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, integrantes de Fleetwood Mac.

La cantante explicó que el tema generó sentimientos encontrados entre ella y su padre. “Emociones encontradas, porque hay cosas que mi papá y yo simplemente hemos decidido dejar atrás”, comentó.

Asimismo, señaló que ambos encontraron en la música una forma de comunicarse sin necesidad de mantener conversaciones extensas sobre determinados asuntos familiares.

“No sentimos que fuera necesario tener toda una conversación, porque mi papá y yo nos comunicamos mejor a través de las canciones”, explicó.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus han sanado su relación con música. (WireImage)

Y agregó: “Y cuando recibió la canción, sentí que decía en un par de minutos algo que, en una familia con una dinámica terapéutica más estructurada, quizá habría requerido muchas sesiones”.

PUBLICIDAD

De esta manera, la boda en Palm Springs reunió a distintos integrantes de la familia Cyrus en una celebración que coincidió con las recientes referencias públicas de Miley sobre su relación con su padre y el inicio de su matrimonio con Maxx Morando.