Donald Trump aseguró que las fuerzas de Estados Unidos derribaron una ofensiva de drones y misiles lanzada por Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el régimen de Irán incrementó la agresividad de sus ataques después de las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre y aseguró que durante la última semana lanzó una cantidad de drones y misiles sin precedentes en más de un año. El mandatario sostuvo que las fuerzas estadounidenses neutralizaron todos los proyectiles y que ninguno provocó daños, aunque no identificó los objetivos de las operaciones ni precisó dónde se produjeron las interceptaciones.

La advertencia fue difundida a través de Truth Social, donde Trump relacionó el comportamiento de Teherán con el nuevo escenario político surgido de los comicios legislativos. Según su interpretación, los dirigentes iraníes consideran que el avance de los demócratas constituye una señal de debilidad estadounidense y que esa percepción los alienta a intensificar sus acciones militares.

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“Los líderes iraníes consideran que los demócratas son débiles, ineficaces y destructores del país, ¡pero no permitiré que eso suceda!”, escribió el jefe de la Casa Blanca. También aseguró que su administración no permitirá que el régimen persa aproveche las disputas políticas internas para incrementar la presión sobre Washington.

Trump sostuvo que había anticipado las consecuencias de una victoria demócrata en las elecciones del 3 de noviembre. Por un lado, pronosticó una caída pronunciada de los mercados bursátiles, que afirmó que ya se produjo. Por otro, advirtió que Irán adoptaría una postura más agresiva en sus ataques.

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El mandatario estadounidense vinculó la postura militar de Teherán con los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“En la última semana, Irán lanzó más drones y misiles que en cualquier otro momento de más de un año”, señaló. Sin embargo, no proporcionó cifras sobre la cantidad de proyectiles utilizados, ni información sobre los lugares atacados o las unidades militares involucradas en las operaciones.

“Que nadie se preocupe, todos fueron derribados y no causaron ningún daño”, agregó el mandatario.

El presidente también acusó a Teherán de haber matado a 81.000 manifestantes hasta este domingo.

En otro mensaje, Trump volvió sobre el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y aseguró que su evolución después de las elecciones coincidió con sus pronósticos. Acusó a Irán y a los demócratas de haber intentado mantener elevadas las cotizaciones durante el mayor tiempo posible y calificó de “gran engaño” las circunstancias que rodearon los comicios.

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La disputa política también alcanzó a Chuck Schumer, jefe de la bancada demócrata en el Senado. Trump cuestionó su posible continuidad al frente de la mayoría parlamentaria y sostuvo que sería difícil alcanzar acuerdos con él si vuelve a ocupar ese puesto.

Donald Trump responsabilizó a los dirigentes iraníes y al Partido Demócrata por las cotizaciones del petróleo tras las elecciones. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer”, escribió, antes de afirmar que había tenido un desempeño deficiente durante su anterior etapa como líder de la mayoría.

Schumer conduce a los demócratas en el Senado desde 2017 y enfrenta cuestionamientos dentro de su propio partido. El senador Chris Van Hollen, de Maryland, se prepara para disputarle el liderazgo en una votación interna prevista para diciembre. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara alta en las elecciones del 3 de noviembre y alcanzaron 56 escaños, frente a los 44 republicanos.

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La tensión en el Golfo de Omán

Las declaraciones presidenciales coincidieron con un nuevo episodio de tensión marítima en las proximidades de Irán. La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informó que recibió una notificación sobre un incidente entre un buque tanquero y fuerzas militares en el Golfo de Omán, frente a la ciudad portuaria de Chabahar.

El organismo confirmó que las autoridades estaban al tanto y que las investigaciones continuaban, pero no identificó a los participantes ni informó sobre posibles daños. También recomendó a las embarcaciones que navegan por la zona consultar las advertencias de seguridad y mantenerse atentas a las condiciones operativas.

El episodio se produjo mientras Estados Unidos mantiene restricciones navales sobre los puertos iraníes para limitar las exportaciones de petróleo de Teherán. El régimen respondió con advertencias sobre posibles represalias y anticipó que no aceptará las medidas de Washington.

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La agencia británica UKMTO reportó un incidente militar que involucró a un buque petrolero en el Golfo de Omán. (European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS)

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó el sábado que su país considera las restricciones una agresión y que adoptará medidas para sortearlas. “Consideramos el cerco económico como un acto de guerra, es inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo”, declaró.