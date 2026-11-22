'The Body' acumuló 5,1 millones de reproducciones en su primera semana e ingresó al Top 10 de Netflix. (Netflix)

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Netflix no ha confirmado aún una segunda temporada de The Body (titulada El cuerpo en español), pero los números de la serie y las declaraciones de su equipo creativo apuntan a una renovación.

Estrenada el 11 de noviembre de 2026, la producción acumuló 5,1 millones de reproducciones en su primera semana, lo que la llevó al tercer puesto del Top 10 de series en inglés de la plataforma.

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La cifra es comparable al debut de Crew Girl, otra serie de Netflix que obtuvo luz verde para una segunda entrega menos de dos semanas después de su lanzamiento. Además, The Body registra un 96% de aprobación del público en Rotten Tomatoes.

Las cocreadoras de la serie, Quinn Shephard y Gina Gammell, no ocultaron su deseo de continuar la historia.

“Creo que ya sabemos, si tenemos la suerte de conseguir una segunda temporada, exactamente qué pasaría. Sabemos hacia dónde va”, dijo Gammell en declaraciones a MovieWeb.

Las cocreadoras Quinn Shephard y Gina Gammell confirmaron que tienen ideas definidas para el desarrollo de una segunda temporada. (Netflix)

Shephard añadió en el mismo medio: “Estamos cocinando. Estamos manifestando una segunda temporada, con toda seguridad”.

En una entrevista con What’s On Netflix, Shephard fue más cautelosa: “No puedo hablar mucho al respecto. Diría que hay algunas ideas para una segunda temporada dando vueltas en mi cabeza y en la de Gina. Creo que tendríamos mucha suerte si la consiguiéramos y nos encantaría hacerla realidad”.

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La actriz Sofia Wylie, que interpreta a Grace Franklin, y Sara Boustany, quien da vida a Elise Zakaria, señalaron que les gustaría explorar el pasado en común de sus personajes en una eventual segunda entrega.

“Elise definitivamente tenía un crush con Grace”, indicó Boustany. “Creo que Grace y Elise se parecen bastante. Son auténticamente ellas mismas, por eso dejaron de ser amigas. Eran amigas y ahora chocan, pero chocan por ese pequeño asunto del diario”.

Wylie agregó: “Me encantaría ver más de esa dinámica. Creo que sería muy interesante: ¿cuándo dejaron de ser amigas? ¿Cómo sería verlas interactuar más ahora?”.

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Las actrices del elenco expresaron su deseo de explorar el pasado de la amistad entre Grace Franklin y Elise Zakaria. (Netflix)

Geena Meszaros, quien interpreta a Lisbeth Anderson, habló sobre sus expectativas para su personaje.

“Quiero saber qué va a querer cuando el equipo de danza ya no llene ese vacío en ella. Creo que aún no está lista para encontrar a Dios. Creo que tiene que volverse un poco loca. Estoy emocionada de ver hasta dónde puede llegar esa chica, sinceramente”.

Meszaros también anticipó un choque entre Grace y Lisbeth: “Va a haber una lucha de poder. Sé que mi Lisbeth va a usar cada ventaja que tenga”.

Sobre la relación entre Tyler y Lisbeth, Gammell dijo en declaraciones a Deadline: “Creo que si se acuestan juntos, es otro gran misterio de la serie. Ninguno de nosotros estaba ahí, así que ninguno sabe realmente qué pasó en esa habitación”.

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La primera temporada completó su rodaje en Toronto y una nueva entrega podría llegar a la plataforma en 2027 o 2028. (Netflix)

¿Qué pasa después del coma de Grace y qué preguntas quedan sin respuesta en ‘The Body’?

Advertencia: contiene spoilers del final de temporada de The Body.

Kristina Bogic, quien da vida a Anya Butler, expresó su interés en explorar la relación entre Anya y Lisbeth, e insinuó que podría ir incluso más allá de la amistad.

También Gammell se refirió a una teoría del público que plantea que la confesión de Anya fue el detonante del despertar de Grace.

“Eso es una teoría brillante. Esa es la profecía de Maddie, y si hay una segunda temporada, nos vamos a enfocar en eso”, dijo la cineasta a Deadline.

De concretarse, una segunda temporada podría estrenarse en 2027 o 2028. La primera fue filmada en Toronto, Canadá, en un rodaje de aproximadamente tres meses entre fines de 2025 y principios de 2026.

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La profecía de Maddie y la confesión de Anya Butler serán el foco central de la continuación. (Netflix)

El último episodio de la primera temporada, titulado “Coming Out”, arranca con el Padre Franklin interrogando a todas las integrantes de las Lions para reconstruir lo que ocurrió en la fiesta de Halloween con Grace.

La mayoría del equipo responsabiliza a Elise, mientras que Lisbeth logra esquivar el interrogatorio.

En paralelo, el padre de Grace, Michael, irrumpe en la escuela afirmando haber tenido también una visión de su hija.

En el baile de debutantes, Anya abre su corazón ante Elise sobre su temor a que su relación íntima salga a la luz. Presa de la culpa, Anya se dirige a la casa de los Franklin para confesar ante la familia lo sucedido aquella noche.

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En ese instante, Grace despierta del coma. Mientras abre los ojos lentamente, su padre le pregunta si recuerda dónde está o cómo se llama.

Grace Franklin despertó de su coma en el episodio final de 'The Body' y declaró frente a los testigos que ella es Dios. (Netflix)

La respuesta de Grace sorprendió a los espectadores: “Soy… Dios”, murmura, con Anya como testigo y una multitud congregada afuera de la casa, entre ellos Leo Anderson.

Antes de ese desenlace, Lisbeth confiesa ante las Lions que ella cree haber sido quien resucitó a Grace, lo que plantea un choque de versiones espirituales que la serie dejó sin resolver.

La confesión de Anya ante el Padre Franklin, en tanto, quedó en suspenso: Grace despertó antes de que se pudiera tomar cualquier medida oficial.

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