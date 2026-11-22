La operación MoldyRoost utiliza anuncios en internet para infectar modelos de iPhone con versiones desactualizadas de iOS y robar billeteras de criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una operación de publicidad maliciosa llamada MoldyRoost usa anuncios en internet para atacar iPhone con versiones desactualizadas de iOS y robar las frases de recuperación de billeteras de criptomonedas. Según un informe de la empresa de seguridad Confiant, basta abrir la página del anuncio para que el teléfono quede infectado.

Confiant, compañía que analiza la seguridad de la publicidad digital, vinculó más de 480 dominios de anuncios con la operación entre el 12 de mayo y el 17 de noviembre de 2026. Los investigadores contaron campañas dirigidas a usuarios de más de 47 países.

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El ataque no pide descargar nada ni pegar comandos. El código malicioso se ejecuta mientras carga la página de destino, y solo funciona si el teléfono usa una versión vulnerable de iOS, el sistema operativo del iPhone.

Los atacantes compran publicidad programática, que se asigna de forma automática en grandes redes de anuncios. Luego ocultan el contenido peligroso: solo los iPhone con el navegador Safari reciben el código de ataque, mientras que cualquier otro visitante ve un sitio señuelo o una página inofensiva. Así evitan a los revisores de las redes publicitarias y a los escáneres de seguridad.

La empresa de seguridad Confiant vinculó más de 480 dominios publicitarios con esta red de ataques en más de 47 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un anuncio falso de Agoda y 480 dominios

Confiant describió un ejemplo: una persona que navega en un foro de Hong Kong desde un iPhone toca un anuncio de Agoda, el servicio de reservas de viajes. Se carga una copia del sitio de Agoda en Hong Kong y, al mismo tiempo, un marco invisible consulta la versión de iOS y activa el ataque. Una barra de carga de 18 segundos retiene al usuario hasta reenviarlo a la página real, y eso le da tiempo al ataque para ejecutarse.

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La empresa clasificó las campañas en seis grupos, del A al F. El mayor reúne 403 dominios en 35 países, con Hong Kong a la cabeza (197), seguido de Japón (40) y Singapur (22). Otros anuncios promocionaban juegos en línea, minería de criptomonedas o servicios de energía de la red Tron.

Confiant señaló que MoldyRoost no escribió las herramientas de ataque. Provienen de las familias Coruna y DarkSword, que según el informe documentaron el 3 de marzo el Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google (GTIG) y la empresa iVerify. Lo que aporta MoldyRoost, escribió Confiant, es la experiencia para distribuirlas mediante publicidad.

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Qué roban y qué iPhone están en riesgo

Coruna cubre de iOS 13.0 a 17.2.1, con 23 fallas organizadas en cinco cadenas. Según Confiant, busca frases de recuperación de billeteras como MetaMask, Phantom y Trust Wallet, incluso en la aplicación Notas de Apple y en códigos QR guardados en imágenes.

DarkSword apunta de iOS 18.4 a 18.7 y combina seis fallas, tres de ellas desconocidas por Apple cuando se usaron por primera vez. Puede llevarse mensajes de iMessage, WhatsApp y Telegram, el llavero de contraseñas, claves de redes wifi, fotos, historial de ubicación y datos de billeteras. Una de sus puertas traseras puede capturar la pantalla y grabar con el micrófono.

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Confiant indicó que Apple corrigió las seis fallas de DarkSword a más tardar con iOS 26.3. El informe agrega que los atacantes intentan reconocer también iOS 26, pero que los investigadores no vieron código de ataque para esa versión y no pueden afirmar que funcione.

El sistema Coruna rastrea frases de recuperación de billeteras virtuales en la aplicación Notas y en imágenes con códigos QR. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo / SeongJoon Cho)

Código filtrado y un negocio por canales

El 12 de noviembre, uno de los servidores de la operación dejó expuesta parte de su repositorio de código. Los investigadores recuperaron registros de cambios entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, escritos en chino simplificado, que según Confiant parecen notas de lanzamiento de un producto en funcionamiento.

Uno de esos cambios, del 4 de noviembre, asigna a cada canal de venta su propio subdominio y su propia carga maliciosa, de modo que cada billetera robada quede registrada en el canal que atrajo a la víctima. Confiant no pudo determinar si un solo grupo controla los seis conjuntos de campañas o si sus dueños los alquilan a terceros.

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Confiant aclaró que MoldyRoost es independiente del ataque del 16 de noviembre a la plataforma Optimizely, en el que scripts alterados en los sitios de 178 organizaciones robaron datos de tarjetas y atacaron iPhone. Ese ataque usó los mismos kits de explotación, pero llegó a las víctimas por otra vía.

El último dato del informe es que las fallas de DarkSword documentadas ya están corregidas desde iOS 26.3, por lo que los teléfonos sin actualizar son el objetivo de la campaña.