El primer paso consiste en llegar físicamente al club The Vault, situado en Downtown Vice City. (Composición Infobae: rockstargames.com)

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GTA 6 incorpora una emisora secreta de música electrónica que no aparece de forma automática en la rueda de radio del juego. Se trata de The Vault Radio, presentada por DJ Pretzel, que solo se desbloquea tras encontrar y escanear un póster específico escondido dentro de un club nocturno de Vice City.

El proceso requiere recorrer una ubicación concreta, usar el teléfono del personaje y aplicar una función de escaneo disponible en el juego. A continuación se detalla el procedimiento completo para activar esta emisora y la lista íntegra de las 24 pistas que la componen, centradas en techno y house underground.

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Cómo desbloquear The Vault Radio en GTA 6 paso a paso

El primer paso consiste en llegar físicamente al club The Vault, situado en Downtown Vice City. El local se ubica al sur del estudio Jack of Hearts y al oeste del club NINE1NINE, dos puntos de referencia que facilitan la orientación dentro del mapa.

GTA 6 incorpora una emisora secreta de música electrónica que no aparece de forma automática en la rueda de radio del juego. (GTA 6)

Una vez dentro del establecimiento, hay que ingresar por la puerta principal y localizar un póster de color rojo o rosa con el dibujo de una máscara de gas junto al logo de The Vault. Este elemento gráfico suele estar ubicado en la pared del pasillo de entrada o en la parte superior de las escaleras, cerca de un cajero automático.

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Con el póster a la vista, el jugador debe sacar el teléfono de Jason o Lucia manteniendo presionada la cruceta hacia arriba. Desde ahí se abre la aplicación WAiNK, la herramienta de escaneo que permite interactuar con elementos específicos del entorno.

El paso final consiste en apuntar la cámara del teléfono directamente al póster y presionar R1 en PS5 o RB en Xbox Series X/S para completar el escaneo. Al finalizar esta acción aparece en pantalla un mensaje que anuncia “las mezclas de DJ más exclusivas de Vice City”, confirmación de que la emisora ha sido desbloqueada.

(GTA 6)

Qué ofrece The Vault Radio tras ser desbloqueada

Una vez escaneado el póster, The Vault Radio se añade de inmediato a la rueda de radio del juego. Esto permite escucharla tanto dentro de los vehículos como a través de auriculares, sin necesidad de repetir el proceso de escaneo en partidas posteriores.

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Además de su función recreativa, este hallazgo forma parte de los elementos coleccionables del título. Por lo tanto, escanear el póster resulta un requisito necesario para quienes buscan alcanzar el 100% de finalización del juego.

Lista completa de canciones de The Vault Radio

La emisora reúne 24 pistas dedicadas a la música electrónica, el techno y el house underground, con remixes y colaboraciones de distintos productores internacionales. El listado completo es el siguiente:

Adana Twins (feat. Glowal) - My Computer

Âme - Rej

Argoman - Chimicalissimo

Barry Can’t Swim - Return to Bhibo

Bob Moses - Nothing But You (DJ Tennis Remix)

Cajmere (feat. Dajae) - Brighter Days (Marco Lys Remix)

Daphni - Ye Ye

DJ Koze - XTC

Dom Dolla & Solomun - Damn

Four Tet - Baby (Tony Romera Remix)

Jaden Thompson & Rampa (feat. Nafe Smallz) - Personal

Jimi Jules & Black Coffee - Trippy Yeah

Junior Jack, Tube & Berger - E Samba 2018

KETTAMA & CHRIS STASSY - Don’t Play Around

Lana Del Rey - West Coast (Solomun Remix)

Michael Bibi & KinAhau (feat. Audio Bullys) - Different Side

Notre Dame - Yumi

PAWSA (feat. Nate Dogg) - PICK UP THE PHONE

Pryda - Armed

Real Dimez - FTH (PAWSA Remix)

Renato Cohen - Bismuth

Róisín Murphy - Simulation (Mano Le Tough Remix)

SG Lewis & DJ Seinfeld - Simple Times

Skream & FLETCH - Lost Without You