La agencia británica UKMTO reportó un incidente entre un buque tanquero y fuerzas militares frente a la costa de Chabahar.

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La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este domingo sobre un incidente que involucró a un buque tanquero y fuerzas militares en el Golfo de Omán, en una zona próxima a la costa sudoriental de Irán. El organismo no precisó quiénes participaron ni describió las circunstancias del episodio, que se produjo en medio de la tensión entre Washington y Teherán por el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

De acuerdo con el comunicado, la organización recibió el aviso a través de un responsable de seguridad de una compañía vinculada a la actividad marítima. El hecho fue registrado a las 14:25 GMT y la ubicación señalada en el mapa difundido por la agencia corresponde a un sector frente a Chabahar, una ciudad portuaria situada en el sureste iraní.

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La UKMTO confirmó que las autoridades competentes ya estaban al tanto de lo ocurrido y que se iniciaron las averiguaciones correspondientes. Sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza del episodio, recomendó a las embarcaciones que operan en la región consultar las últimas advertencias de seguridad y permanecer atentas a los cambios en las condiciones de navegación.

“Las autoridades están al tanto y las investigaciones pertinentes continúan en curso”, señaló el organismo. También pidió a los operadores marítimos mantener la vigilancia ante la evolución del escenario operacional.

Dos superpetroleros sufrieron incendios tras impactar contra minas en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. (Comando Central de Estados Unidos/Imagen de Archivo)

El anuncio se conoció mientras Irán enfrenta las consecuencias de las restricciones estadounidenses al transporte de su petróleo y las amenazas de que responderá militarmente si Washington intenta detener sus embarcaciones.

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El sábado, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, había advertido que su régimen no aceptaría las restricciones impuestas por Estados Unidos y que estaba dispuesto a tomar medidas para superarlas.

“Consideramos el cerco económico como un acto de guerra, es inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo”, afirmó el funcionario, según declaraciones difundidas por medios iraníes.

Sus palabras llegaron después de que publicaciones vinculadas a sectores de línea dura del régimen persa plantearan la posibilidad de organizar un convoy de petroleros con destino a China para desafiar las restricciones estadounidenses. También circularon advertencias sobre eventuales ataques contra instalaciones petroleras de países del Golfo Pérsico si las fuerzas norteamericanas interceptaban los buques.

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Medios iraníes informaron que más de 14 petroleros estaban siendo preparados en las inmediaciones de la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación de crudo del país. Sin embargo, no se confirmó oficialmente que esas embarcaciones hubieran iniciado una operación coordinada para atravesar el bloqueo.

El viceministro Kazem Gharibabadi calificó el cerco naval de Estados Unidos como un acto de guerra. (Foto: Shutterstock)

La situación también estuvo rodeada de versiones sobre otros incidentes marítimos. Durante la misma jornada, medios iraníes, citando a la Armada del país, informaron que dos superpetroleros se habían incendiado después de impactar contra minas en una zona restringida al este del estrecho de Ormuz y al norte de la isla de Ghanam.

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Crisis económica en Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reconoció que las restricciones comerciales estaban agravando las dificultades económicas de su país. El mandatario describió la situación como una “guerra económica silenciosa” y sostuvo que sus consecuencias podían resultar más difíciles de soportar que un enfrentamiento convencional.

La reducción de las posibilidades de comercializar petróleo en el exterior afecta una de las principales fuentes de ingresos de Irán, especialmente por su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos para obtener divisas. Pezeshkian también había advertido sobre el deterioro de las condiciones económicas y el riesgo de que aumentara el malestar social.

Pese a las amenazas, Gharibabadi aseguró que Teherán todavía contemplaba una salida diplomática. El funcionario confirmó que mantenía contactos con intermediarios internacionales, entre ellos Qatar, para evaluar la posibilidad de reactivar las negociaciones con Washington. Una delegación qatarí había llegado a Irán en el marco de esas gestiones.

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El régimen iraní condicionó cualquier entendimiento al levantamiento de las restricciones navales y económicas, además del descongelamiento de sus activos en el extranjero y el cese de las hostilidades en Medio Oriente.

El presidente Masud Pezeshkian advirtió que las restricciones comerciales profundizan la crisis económica interna. (REUTERS/Murad Sezer)

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que Teherán buscaba alcanzar un acuerdo, aunque consideró que las condiciones planteadas por el régimen no eran aceptables para Washington.

El nuevo reporte de la UKMTO se produjo en un corredor marítimo especialmente sensible para el abastecimiento energético mundial. El Golfo de Omán conecta con el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula una parte sustancial del petróleo y el gas comercializados internacionalmente. Cualquier interrupción de la navegación en ese sector puede repercutir sobre el transporte de hidrocarburos y aumentar los riesgos para los buques comerciales.

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