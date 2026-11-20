Los bancos de Estados Unidos actualizaron sus condiciones de servicio para atribuir toda la responsabilidad al usuario si autoriza el acceso de agentes de inteligencia artificial a sus cuentas. (Composición)

Guardar

Varios bancos de Estados Unidos actualizaron sus condiciones de servicio y enviaron alertas directas a sus clientes durante las últimas semanas para advertir sobre los riesgos de los agentes de inteligencia artificial con acceso a cuentas bancarias. El mensaje es uniforme: quien autorice a una herramienta de este tipo para operar en su cuenta asume la responsabilidad por lo que ocurra, incluso si esa herramienta falla, comete un error o es víctima de un ataque informático.

Las advertencias llegan en un momento en que estos agentes comienzan a instalarse en la vida financiera cotidiana. A diferencia de los modelos conversacionales que responden preguntas con texto, estos programas pueden conectarse a cuentas bancarias, analizar movimientos, pagar facturas y realizar transferencias de forma autónoma.

PUBLICIDAD

Esa capacidad de acción —y no solo de consulta— es precisamente lo que preocupa a las instituciones financieras.

Los bancos advierten sobre la responsabilidad ante errores de agentes de inteligencia artificial

Citibank, el tercer banco comercial más grande del país, modificó sus condiciones de uso esta semana para precisar que los clientes que autoricen herramientas de inteligencia artificial de terceros serán responsables de cualquier actividad que esas herramientas realicen. La actualización va más lejos: según informó TechCrunch, si la herramienta filtra las credenciales del usuario o es hackeada, el cliente seguirá siendo responsable por las operaciones que terceros realicen con esa información.

Citibank determinó que los titulares responderán por las operaciones bancarias incluso si las herramientas externas de inteligencia artificial sufren hackeos o filtran credenciales.

JPMorgan Chase y Bank of America, los dos bancos más grandes del país, habían anunciado políticas similares el mes anterior. Esta semana se sumaron PNC y Citizens, que envió correos electrónicos a sus clientes con advertencias en la misma dirección. Ally Bank fue directa: “Cuando usas un servicio de IA, eres responsable de las acciones que esa IA tome”, enviaron por correo electrónico.

PUBLICIDAD

“La IA puede cometer errores, alucinar, malinterpretar tus instrucciones o seguirlas de formas que no pretendías, lo que podría generar pérdidas significativas”, completaba el mensaje, según Business Insider. Chase, por su parte, alertó en un correo de noviembre que “las transacciones autorizadas pueden no ser reversibles si tu información es mal utilizada”.

Qué puede hacer un agente de IA con una cuenta bancaria, y qué no

La distinción entre leer y actuar es central en este debate. Un agente con acceso de solo lectura puede revisar el historial de gastos o alertar sobre movimientos inusuales, pero no puede mover dinero. Cuando se le otorgan permisos operativos, en cambio, puede pagar servicios, hacer transferencias o realizar compras sin que el usuario intervenga en cada paso.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmó que la firma no permitirá el ingreso de agentes externos debido a los riesgos para los clientes. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Anthropic, la empresa detrás del asistente Claude, optó por una postura conservadora: la herramienta de finanzas personales que lanzó a principios de este mes fue presentada como de “solo lectura” y no puede mover, administrar ni invertir dinero, según TechCrunch. Esa decisión marca una diferencia deliberada con otros agentes que sí pueden ejecutar operaciones financieras.

Por qué compartir credenciales bancarias con una IA puede tener consecuencias graves

Todos los correos revisados por Business Insider incluyeron una advertencia explícita contra compartir nombre de usuario, contraseña o códigos de seguridad con herramientas de terceros. Wells Fargo lo sintetizó así: “Ninguna tecnología debería ser de confianza para actuar en nombre de un cliente sin una seguridad sólida, una autorización clara y medidas de protección para resguardar su dinero”, declaró un representante del banco al medio.

PUBLICIDAD

Las entidades financieras diferencian entre programas de terceros y sistemas propios, los cuales no generan responsabilidades adicionales para el cliente bancario. (REUTERS/Arlyn McAdorey/File Photo)

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, fue igualmente directo durante una conferencia de resultados en octubre: “Si la gente los usa, debería entender el riesgo. Por ahora, no vamos a permitir que cualquier agente externo ingrese dentro de la empresa porque eso es demasiado arriesgado para los clientes y para JPMorgan”.

Cómo proteger las cuentas bancarias ante el avance de los agentes de inteligencia artificial

Las advertencias de los bancos no constituyen asesoramiento legal y las condiciones de cada entidad pueden variar. Aun así, la información disponible permite identificar precauciones concretas:

No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni credenciales con ninguna herramienta de terceros.

Revisar las condiciones de servicio del banco antes de autorizar cualquier acceso externo.

Limitar los permisos al mínimo necesario : si una herramienta solo necesita ver movimientos, no hay razón para darle capacidad de operar.

Consultar directamente con el banco si una aplicación está autorizada antes de conectarla a la cuenta.

Vale aclarar que las entidades diferencian entre agentes externos y sus propias herramientas de inteligencia artificial: Citibank, por ejemplo, indica en sus condiciones actualizadas que los agentes provistos por el propio banco no generan responsabilidad adicional para el cliente. Lo que preocupa a las instituciones son los programas de terceros que actúan con credenciales del usuario, fuera del control y la supervisión del banco.

PUBLICIDAD