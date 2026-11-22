Las teorías convencionales de la biología excluían al camuflaje de la comunicación porque consideraban que este fenómeno solo buscaba evitar la detección (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un investigador de la Universidad Metropolitana de Tokio propuso una nueva interpretación del camuflaje animal que lo reencuadra como una forma de comunicación, desafiando décadas de teoría establecida en biología y filosofía de la ciencia. El trabajo fue publicado en la revista Philosophy of Science y desarrollado por el profesor adjunto Minato Asari.

Durante décadas, el camuflaje (la capacidad de algunos animales de adoptar colores, formas o comportamientos que los vuelven difíciles de detectar en su entorno) fue excluido del campo de la comunicación. La razón era conceptual, ya que las teorías existentes exigen que una señal sea detectada por otro organismo y modifique su conducta.

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Como el camuflaje busca evitar que un animal sea detectado, se lo descartaba como indicador. Asari cuestiona esa premisa. Según su planteo, los depredadores pueden percibir a un animal camuflado y confundirlo con algo distinto de una presa. Así, el camuflaje funciona como una señal que modifica la forma en que el depredador interpreta lo que ve.

El camuflaje sí modifica el comportamiento de otros animales

El nuevo marco teórico plantea que los depredadores sí detectan a los animales camuflados, pero los identifican como elementos distintos de su entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sostener este planteo, el investigador cita experimentos recientes que aportan pruebas concretas. En uno de ellos, se expuso a un grupo de gallinas a ramitas, mientras que otro grupo no tuvo contacto previo con ese elemento. Cuando ambos grupos fueron enfrentados a orugas camufladas que imitaban el aspecto de ramitas, las gallinas que habían estado expuestas a las ramitas reales tardaron considerablemente más en atacar a las orugas.

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El resultado sugiere que ignorar a un animal camuflado es un comportamiento aprendido, no instintivo. Esto implica que el camuflaje sí genera un efecto en la conducta del depredador, lo cual es exactamente lo que las teorías convencionales exigen para que algo pueda ser considerado una señal.

De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, desde este punto de vista el problema no era el camuflaje en sí, sino el marco teórico con el que se lo analizaba; las definiciones tradicionales resultaban demasiado estrechas para capturar la complejidad del fenómeno.

Una señal que oculta información en lugar de transmitirla

El estudio introduce el concepto de señal de enmascaramiento en la teoría de la información para explicar cómo se interrumpe el flujo de datos del emisor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte central del trabajo del experto consiste en introducir una nueva categoría dentro de la teoría de la información: la “señal de enmascaramiento”. A diferencia de un indicador convencional que transmite datos de un emisor a un receptor, esta actúa en sentido contrario: interrumpe el flujo de datos y mantiene oculta la identidad del emisor.

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Según Asari, el camuflaje y el engaño cumplen funciones distintas. Este último “consiste en enviar una señal con información errónea”, explica el investigador. Y el primero “busca garantizar que la información verdadera permanezca oculta”. Así, un depredador puede percibir al animal sin reconocerlo como presa.

La polilla Uropyia meticulodina, que imita con precisión el aspecto de una hoja muerta, ilustra bien este principio: no transmite datos falsos sobre lo que es, sino que bloquea la posibilidad de que el depredador procese su presencia como algo relevante.

El marco se extiende más allá del mundo animal

La investigación diferencia el camuflaje del engaño, ya que el engaño transmite datos erróneos mientras que el camuflaje mantiene oculta la información verdadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estudio parte del análisis del camuflaje en la naturaleza, Asari propone que el concepto de señal de enmascaramiento tiene alcance más amplio. La categoría podría aplicarse al estudio general de la comunicación, incluyendo contextos en los que el contenido se transmite y se oculta de forma simultánea.

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Este enfoque abre una vía de análisis que va más allá de la señalización animal, la teoría de la información (disciplina que estudia cómo se codifica, transmite y recibe el mensaje) habitualmente se centra en el contenido de los mensajes; mientras que este trabajo incorpora una dimensión nueva: la supresión activa de la información como acto comunicativo en sí mismo.