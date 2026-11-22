El nivel del mar en la bahía de San Francisco podría superar el récord histórico de 8,66 pies registrado en 1983 si la marejada coincide con la pleamar (REUTERS/Carlos Barria)

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La costa de California se encamina a una semana de inundaciones costeras excepcionales por la coincidencia de mareas astronómicas muy altas, mar cálido y oleaje.

En la bahía de San Francisco, una tormenta prevista desde el martes puede añadir lluvia, viento y marejada a ese escenario: el nivel del mar podría superar el récord local de 8,66 pies (2,64 metros), fijado en 1983, si el empuje de la tormenta resulta suficiente.

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El último pronóstico situó el máximo astronómico en Crissy Field en 8,6 pies (2,62 metros), después de una previsión inicial de 8,8 pies (2,68 metros). Esa corrección deja la estimación ordinaria 0,06 pies —unos 2 centímetros— por debajo de la marca vigente.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que la marejada de tormenta puede elevar el agua por encima de los 9 pies (2,74 metros), una posibilidad que mantiene abierto el riesgo de un nuevo máximo histórico.

Según informó Los Angeles Times, las autoridades estatales y locales pidieron evitar desplazamientos prescindibles en las franjas de pleamar, ante posibles anegamientos en vecindarios costeros, carreteras, comercios e infraestructura aeroportuaria.

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Los aeropuertos internacionales de San Francisco y Oakland enfrentan riesgo de anegamiento ante el avance del agua salada hacia áreas bajas (REUTERS/Mike Blake)

El récord de 1983 depende de la marejada que acompañe a la pleamar

El récord de San Francisco se registró el 27 de enero de 1983, durante un episodio de El Niño de gran intensidad, cuando el medidor de Crissy Field alcanzó 8,66 pies.

La previsión inicial para esta semana llevó al alcalde Daniel Lurie a alertar de que las mareas podían alcanzar los niveles más altos conocidos en la ciudad. Tras la actualización a 8,6 pies, el dato previsto por sí solo ya no supera aquella referencia.

La diferencia puede definirla la marejada de tormenta, es decir, el aumento temporal del nivel del mar provocado por el viento y la presión atmosférica de un temporal.

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Anamaria Navarrete, meteoróloga de la oficina de Monterey del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió sobre la posibilidad de inundaciones costeras extremas en la bahía. Si la marejada coincide con el momento de máxima pleamar, el agua podría rebasar la proyección astronómica y, con ello, el récord de 1983.

Lurie señaló en un video difundido en redes sociales que la ciudad afronta la combinación de mareas altas, lluvias intensas y vientos fuertes mientras continúa la recuperación de las inundaciones de la semana anterior.

El Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco recomendó limitar los desplazamientos desde la tarde del lunes hasta el miércoles, especialmente durante los picos de marea.

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Las cuadrillas de emergencia desplegaron barreras temporales en el puente San Francisco-Oakland Bay Bridge y clausuraron el túnel Posey Tube (REUTERS/Fred Greaves)

Aeropuertos, rutas y zonas bajas de la bahía quedan expuestos al avance del agua

El Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Aeropuerto Oakland San Francisco Bay figuran entre las instalaciones que podrían sufrir anegamientos.

Daniel Swain, científico climático de UC Agriculture and Natural Resources, advirtió que el principal riesgo será la entrada de agua salada desde el océano y la bahía, más que la lluvia que caiga sobre las ciudades. “Los lugares que rara vez se inundaron, o que nunca se inundaron, pueden quedar bajo el agua”, alertó.

En el condado de Marin, las autoridades recomendaron reducir los desplazamientos entre las 09:00 y las 16:00 del martes y hasta el Día de Acción de Gracias en las áreas con antecedentes de inundación.

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También aconsejaron a los residentes de sectores bajos de la península de Tiburon que evalúen salir antes de la pleamar diaria, desde el domingo hasta el Black Friday.

Los equipos de emergencia desplegaron barreras temporales en puntos de la costa de la bahía. Entre ellas, instalaron una estructura tipo Tiger Dam en la plaza de peaje del puente San Francisco-Oakland Bay Bridge.

La autoridad estatal de transporte ordenó además el cierre del túnel Posey Tube desde la noche del domingo; es la única conexión vehicular entre el oeste de Alameda y Oakland.

La coincidencia de ciclos lunares y la expansión térmica del océano suman hasta 1,5 pies adicionales a la elevación de las mareas (REUTERS/Fred Greaves)

La tormenta prevista no tendría la fuerza de las lluvias de la semana anterior, cuando San Francisco acumuló 3,2 pulgadas (81 milímetros) en dos días.

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Para este episodio se esperan cerca de 1,5 pulgadas (38 milímetros) en un lapso similar. La coincidencia con las mareas astronómicas altas, y no solo el volumen de lluvia, explica el riesgo de daños e interrupciones.

El calentamiento oceánico y los ciclos lunares elevan la línea de base del mar

Las mareas de esta semana responden a la posición relativa de la Luna y el Sol y se ven reforzadas por la cercanía de los máximos de los ciclos nodal lunar, de 18,6 años, y de perigeo lunar, de 4,4 años.

El agua oceánica más cálida aumenta su volumen por expansión térmica y eleva la línea de base sobre la que actúan esas mareas.

Navarrete estimó que ese calentamiento aporta entre 1 y 1,5 pies adicionales (entre 30 y 46 centímetros) al nivel del mar.

Aun así, la intensidad y el momento de la marejada serán determinantes para saber si San Francisco rebasa su récord y para medir el alcance de las inundaciones en la bahía.

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Los condados de Orange y San Diego prevén crecidas marinas que podrían igualar o superar los daños registrados a finales de octubre (REUTERS/Carlos Barria)

El sur de California prevé crecidas comparables o superiores a las de octubre

En el sur del estado no se espera una gran tormenta, pero el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de que las inundaciones costeras podrían igualar o superar las del 27 de octubre.

En aquel episodio, Huntington Beach registró daños en 114 viviendas y otras estructuras, mientras que Newport Beach sufrió impactos importantes.

Los condados de Orange y San Diego afrontan riesgo extremo de inundación costera y oleaje alto durante el Día de Acción de Gracias, con impactos considerados mayores entre el martes, el miércoles y el Black Friday.

Philip Gonsalves, meteorólogo de la oficina de San Diego del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que el escenario podría ser al menos tan grave como el de octubre por la previsión de un oleaje algo más alto.

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La oficina anticipó máximos superiores a 8 pies (2,44 metros) el martes, miércoles y Día de Acción de Gracias, con posibles inundaciones moderadas o graves a lo largo de un área extensa. Newport Beach empezó a elevar de forma temporal algunos muros de contención y a levantar bermas de arena en sus playas.

Huntington Beach anunció cierres diarios de caminos bajos de 06:00 a 14:00, desde el lunes hasta el viernes. La medida incluye un cierre completo de 3,7 millas (6 kilómetros) de la Pacific Coast Highway en Sunset Beach, entre Seal Beach Boulevard y Warner Avenue.

La ciudad también pidió a los navegantes reducir los viajes no esenciales por Huntington Harbour: las estelas de las embarcaciones pueden hacer que el agua supere defensas y afecte propiedades y muelles privados.

El incremento de la presión atmosférica hacia el Día de Acción de Gracias podría atenuar el ascenso del agua en el litoral californiano (REUTERS/Mike Blake)

El oleaje del oeste aumenta la amenaza desde Santa Mónica hasta la Costa Central

Los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo presentan una alta probabilidad de mareas récord, con el mayor riesgo entre el miércoles y el jueves. Las playas orientadas al oeste serán las más expuestas a la marejada procedente de esa dirección.

Dave Gomberg, meteorólogo de la oficina de Oxnard del Servicio Meteorológico Nacional, señaló como puntos sensibles la franja del condado de Los Ángeles entre Santa Mónica y la península de Palos Verdes.

También mencionó la costa de Ventura entre Faria Beach y Silver Strand Beach, incluidos sus puertos interiores y el muelle de Ventura.

Aunque se espera un oleaje menor en Long Beach, la previsión de niveles altos del mar mantiene la alerta. Los equipos locales añadieron arena a la costa de la península de Long Beach, afectada previamente por marejadas vinculadas a los huracanes Marie y Rachel.

En la Costa Central, las áreas bajo observación incluyen Morro Bay, Pismo Beach, Oceano Dunes y los muelles de Cayucos, Avila Beach y Pismo Beach.

El medidor de San Pedro alcanzó 8,19 pies (2,50 metros) el 27 de octubre y estableció un récord. Para el miércoles, el escenario adverso razonable en el condado de Los Ángeles contempla hasta 8,9 pies (2,71 metros).

Las inundaciones de octubre se produjeron sin un oleaje especialmente intenso. Esta vez, olas de mayor tamaño pueden ampliar la penetración del agua en las zonas bajas.

Una presión atmosférica elevada prevista para el Día de Acción de Gracias introduce una variable que podría reducir levemente el nivel del mar; Bryan Lewis, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que esa presión puede comprimir la superficie del agua. La evolución de la tormenta y de la marejada definirá si San Francisco finalmente supera la marca de 1983.