"El brazo me va a reventar": las últimas palabras de Christa Pike en su fallida ejecución en Tennessee

ri Gessner, reportera y presentadora de WKRN de Nashville , dio detalles del fallido proceso de ejecución de Christa Pike. A pesar de las complicaciones con la inyección e intensos dolores expresados por la condenada a muerte, el procedimiento se extendió entre ruidos respiratorios, interrupciones y el cierre de cortinas. (Fuente: Morgan Ariel @itsmorganariel)

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El miércoles 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Gail Pike mediante inyección letal en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Pike, de 50 años y condenada desde 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. Tras recibir dos rondas de pentobarbital sin perder la conciencia, fue trasladada en ambulancia a un centro médico; los periodistas testigos describieron después una escena inédita.

El procedimiento acumuló más de nueve horas de demoras por impugnaciones judiciales. La jornada comenzó con una suspensión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal cuando faltaba menos de una hora para la ejecución prevista a las 10 de la mañana.

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Tennessee intentó ejecutar a Christa Gail Pike mediante inyección letal por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995. (Departamento Correccional de Tennessee via AP)

Horas después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó esa suspensión en una votación de 6 a 3, sin explicar su decisión. Los testigos de medios ingresaron a la sala de testigos a las 18:41, y las cortinas que separaban ese espacio de la cámara de ejecución se abrieron por primera vez a las 19:27.

Tori Gesner relató lo que Christa Pike dijo durante la inyección letal

Tori Gesner, reportera y presentadora de WKRN en Nashville, fue una de las periodistas designadas como testigos y habló en la conferencia de prensa posterior. Gesner describió que, cuando las cortinas se abrieron, Pike pronunció sus palabras finales y luego continuó interactuando con su asesor espiritual. Ambos cantaron juntos el tema “I Love You So Much” mientras el hombre la tocaba y ella expresaba que se marchaba en paz.

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Fue a las 19:34 cuando Pike dijo, de acuerdo con el testimonio de Gesner: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar”. Acto seguido, Pike sonrió, señaló un punto específico en su brazo y preguntó: “¿Esto pasa así?”. No alcanzó a terminar la pregunta. Su asesor espiritual le pidió que se relajara; ella respondió que lo intentaba.

La cronología de las cortinas durante la ejecución en Tennessee

Gesner reconstruyó el cronograma con detalle. A las 19:46, las cortinas se cerraron por primera vez: Pike seguía viva y roncaba. Tres minutos después, a las 19:49, volvieron a abrirse. El ronquido era en ese momento fuerte y con la boca abierta.

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La ejecución en la prisión de Riverbend acumuló más de nueve horas de demoras debido a recursos judiciales. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK vía REUTERS)

El cierre definitivo se produjo alrededor de las 20:05. Desde ese instante hasta las 20:53, cuando el micrófono fue cortado y los testigos fueron conducidos fuera del recinto, los periodistas continuaron escuchando los sonidos de la condenada detrás de las cortinas cerradas.

En ese tramo final, los ronquidos comenzaron a adquirir un tono “chillón”, según las propias palabras de la periodista. “No sabíamos si era ella la que hacía ese ruido o una máquina”, declaró en la conferencia de prensa.

Los testigos de los medios escucharon sonidos rítmicos detrás de las cortinas hasta su retiro de la sala. (Europa Press)

Will Puckett, de WVLT de Knoxville, describió el sonido como “ronquidos pesados y rítmicos que persistieron de forma sostenida”, e indicó que a las 19:41 observó que se colocó por primera vez lo que los testigos identificaron como “una piedra”, señal que en su experiencia suele indicar el inicio del período de espera para confirmar la muerte.

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El contexto que aportaron otros periodistas presentes en Riverbend

Catherine Sweeney, de WPLN, fue la primera en hablar ante los medios al salir de la sala. Señaló que, cuando los testigos debieron retirarse a las 20:53, Pike todavía respiraba. Sweeney, que cubrió todas las ejecuciones en Tennessee en el período reciente, afirmó que nunca había presenciado algo semejante y que había circulado en sus notas, una y otra vez, la frase “todavía sigue hablando”. Aclaró además que el protocolo contempla cuatro jeringas por serie: una de solución salina, dos de 50 mililitros de pentobarbital y otra de solución salina adicional.

La testigo Catherine Sweeney de WPLN relata la ejecución planificada de Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville, Tennessee, EE. UU., el 30 de septiembre de 2026. Denny Simmons/The Tennessean/USA TODAY

John North, productor investigativo de WBIR en Knoxville, que cubrió el caso desde el crimen en 1995, afirmó que la respiración de Pike en el tramo final no parecía de angustia, sino rítmica. “Tenemos muchas preguntas, y el Departamento de Correccionales tiene muchas respuestas que brindarle al público sobre lo que ocurrió aquí”, dijo.

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Stephen Hale, del Nashville Banner, subrayó que una parte sustancial del procedimiento transcurrió con las cortinas bajas y Pike aún respirando. También contó que cuando los periodistas preguntaron si era posible volver a abrirlas, los funcionarios penitenciarios que los acompañaban tampoco tenían respuesta.

Pike recibió dos rondas de pentobarbital; el protocolo no prevé qué hacer si el recluso sobrevive

Ninguno de los testigos de medios formuló afirmaciones médicas sobre la causa del fallo: se limitaron a describir lo que vieron y escucharon. El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) emitió un comunicado en el que sostuvo haber seguido todos los pasos del protocolo aprobado por la Fiscalía General del Estado.

“Los químicos de la inyección letal contemplados en el protocolo han demostrado consistentemente su efectividad”, señaló la vocera del organismo, Dorinda Carter. Sweeney señaló, sin embargo, que el protocolo no especifica qué hacer si el recluso sigue con vida después de la segunda ronda, un escenario que, dijo, no estaba previsto.

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