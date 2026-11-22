La policía de Fort Lauderdale publicó un video en YouTube para localizar un Mercedes-Benz coupé negro implicado en el siniestro (Fort Lauderdale Police Department)

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La policía de Fort Lauderdale publicó imágenes de vigilancia del vehículo presuntamente involucrado en un atropello con fuga que cobró la vida de una mujer de 35 años, ocurrido hace más de un mes y sin arrestos hasta la fecha.

Las autoridades confían en que el material visual permita identificar al conductor que huyó de la escena sin prestar ayuda a la víctima, según informó el medio local NBC 6.

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El hecho ocurrió el 21 de octubre, poco después de las 20, en el bloque 1300 de West Sunrise Boulevard. Dominique Greene, residente de Fort Lauderdale, Florida, intentaba cruzar los carriles en dirección oeste cuando un automóvil la embistió.

El conductor no se detuvo y abandonó la zona de inmediato. El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Fort Lauderdale trasladó a Greene al Broward Health Medical Center, donde fue declarada muerta.

Dominique Greene falleció en el Broward Health Medical Center tras sufrir un atropello en West Sunrise Boulevard (Crime Stoppers)

Cámaras captaron al automóvil antes del choque: debería tener daños visibles

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron al vehículo sospechoso instantes antes de la colisión. El Departamento de Policía de Fort Lauderdale difundió ese material el 19 de noviembre, casi un mes después del incidente.

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El video fue publicado en YouTube con el objetivo de que algún testigo o ciudadano lo reconozca. Los investigadores describieron el auto como un coupé negro estilo Mercedes-Benz AMG Performance, posiblemente de entre 2021 y 2023.

Según las autoridades, el vehículo presenta o presentó daños en la parrilla frontal y el faro delantero derecho. Además, podría mostrar deterioro en el lado derecho del parabrisas y en el pilar que lo soporta, conocido como pilar A.

La vocera del departamento, Casey Liening, detalló esa información al Sun Sentinel. Testigos que llamaron al 911 después del choque indicaron que el automóvil circulaba a alta velocidad, razón por la que ninguno de los presentes logró verlo con claridad.

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Los investigadores buscan un vehículo sospechoso con roturas en la parrilla delantera, el faro derecho y el parabrisas. (Fort Lauderdale Police Department)

La familia de Greene reclama justicia y mayor vigilancia

El 30 de octubre, familiares de Greene recorrieron el mismo tramo de West Sunrise Boulevard distribuyendo volantes con información sobre el caso. La investigadora de homicidios de tránsito Jill Hirsch los acompañó durante esa jornada, según una comunicación oficial del departamento de policía.

Días después, el 19 de noviembre, la familia regresó al lugar pasadas las 20:30 junto a policías y socorristas para continuar la campaña de concientización.

Sekennia Greene, madre de la víctima, expresó su desconsuelo ante CBS News: “Desafortunadamente, ya no puedo decirle a mi bebé que la quiero. No puedo desearle Feliz Navidad, feliz cumpleaños”. También recordó que Dominique dejó un hijo pequeño: “Tenemos a un bebé aquí, mi nieto. ¿Cómo le explicamos esto?”.

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La familia subrayó además que detener el auto y prestar ayuda podría haber marcado una diferencia. “Si te detienes y asistes, esos pocos segundos pueden hacer una gran diferencia”, dijo uno de los familiares a CBS News.

Los padres de Greene también pidieron a las autoridades que refuercen la infraestructura de seguridad en el tramo donde ocurrió el accidente. Señalaron que el área carece de cámaras de vigilancia pese a que niños la utilizan a diario para llegar a sus escuelas. “Con esta autopista y esta intersección, incluso con niños cruzando para ir al colegio… debería haber cámaras”, declaró un allegado a CBS News.

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La madre de Dominique Greene expuso ante la prensa el impacto del hecho sobre la familia y el cuidado de su nieto. (Foto familiar)

Búsqueda de testigos e información útil

El jefe de la policía de Fort Lauderdale, Bill Schultz, respaldó el llamado público y fue directo en su mensaje: “Alguien sabe dónde está ese auto. Alguien sabe quién es el conductor. Necesitamos que den un paso al frente”.

Broward Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta USD 5,000 para quienes aporten información que derive en la detención del responsable. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima. Los interesados pueden comunicarse con la investigadora Hirsch al 954-828-5753 o con Broward Crime Stoppers al 954-493-8477.