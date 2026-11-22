Laura Brand habla sobre la polémica que provocó el mensaje de su esposo desde la cárcel.

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Laura Brand, esposa de Russell Brand, se pronunció sobre la controversia que generó la publicación de un mensaje enviado por su marido desde prisión, donde cumple una condena de 10 años y medio por delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres.

La también conductora abordó el tema durante el episodio del 22 de noviembre de su programa semanal de YouTube, Sunday Service with the Brands, que continúa presentando en solitario desde que su esposo fue sentenciado.

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Durante la emisión, Laura hizo referencia a la atención mediática que recibió el episodio anterior, en el que leyó un comunicado de Russell en el que insistía en su inocencia pese a haber sido declarado culpable.

Posteriormente, se refirió a las normas del centro penitenciario HMP Littlehey, ubicado en Cambridgeshire, Inglaterra, donde se encuentra recluido el comediante.

“El episodio de la semana pasada recibió una considerable cantidad de atención. Y ahora que entiendo los límites establecidos por el brillante y profesional personal de HMP Littlehey, los respetaré absolutamente”, expresó.

Laura Brand aseguró que ella respetará las reglas de la prisión. (REUTERS/Toby Shepheard)

Laura también señaló que continuará al frente del espacio digital, dedicado a conversar sobre fe y espiritualidad, por lo que defendió su papel dentro de su familia ante los cuestionamientos públicos que ha recibido.

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“Seguiré sintiéndome orgullosa de ser esposa, madre y una mujer que defiende a su familia en un momento en el que la imagen que los medios tienen de mí como mujer está siendo objeto de tanto escrutinio”, declaró.

El mensaje que Russell Brand le envió a su esposa

La polémica comenzó el 15 de noviembre, cuando Laura Brand compartió durante el programa un mensaje atribuido a su esposo, en el que este agradecía el apoyo recibido y rechazaba los delitos por los que fue condenado.

“Amados hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo. Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado. Así que algo extraño está sucediendo”, leyó.

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Russell Brand afirmó que no es culpable de los delitos por los que fue sentenciado. (REUTERS/Toby Melville)

La difusión del mensaje provocó que las autoridades británicas iniciaran una investigación para determinar si Russell Brand incumplió las normas penitenciarias al enviar una declaración a su esposa con conocimiento de que sería compartida públicamente.

Un portavoz del primer ministro británico calificó el mensaje como “claramente espantoso” y aseguró que el caso estaba siendo investigado con urgencia, según información de la agencia Reuters.

“Los presos tienen estrictamente prohibido realizar declaraciones que causen angustia a las víctimas, y solo se les permite hablar con los medios de comunicación en circunstancias excepcionales”, señaló.

También explicó que los internos no pueden evadir estas restricciones mediante otras personas que publiquen sus declaraciones.

De acuerdo con información publicada previamente por People, si las autoridades determinan que Russell infringió las disposiciones penitenciarias, podría enfrentar medidas disciplinarias, entre ellas restricciones a sus llamadas telefónicas y otras formas de comunicación con su esposa.

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Russell Brand perdería derechos en prisión por el mensaje que envió a su esposa. (Reuters)

El comunicado también generó reacciones entre mujeres que han denunciado públicamente al comediante.

Una de ellas es Mia Latter, quien lo acusó de haberla violado en 2006, cuando tenía 16 años. Estas acusaciones no formaron parte del proceso penal por el que Russell fue condenado.

Durante una participación en el programa The Jeremy Vine Show, Latter, actualmente de 37 años, manifestó su sorpresa por la publicación del video y consideró que el mensaje representaba un insulto para las mujeres que testificaron durante el juicio, así como para los integrantes del jurado que participaron en el proceso.

Russell Brand, de 51 años, fue sentenciado el 9 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de ser declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual relacionados con cuatro mujeres. El comediante se declaró inocente de los cargos.

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Según la Fiscalía de la Corona británica, los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2004 y 2009, periodo en el que Brand consolidaba su presencia como figura de la televisión y la radio.

Russell Brand fue sentenciado por delitos que ocurrieron entre 2004 y 2009. (REUTERS)

Además de la pena de prisión, deberá permanecer registrado de por vida como delincuente sexual, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres.

Por su parte, un abogado del comediante informó a People que el equipo legal de Brand está asesorándolo sobre la posibilidad de presentar una apelación contra la condena y la sentencia.