Los abogados de Christa Pike revelaron detalles del fallido intento de ejecución en Tennessee

Christa Pike sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee y permanece hospitalizada e intubada.

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Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución por inyección letal que Tennessee llevó a cabo el 30 de septiembre de 2026 y permanece hospitalizada, intubada y sin recuperar la consciencia. Su defensa lo notificó a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos en un documento judicial presentado el 1 de octubre y difundido por la periodista Lauren Conlin en su cuenta de X.

El escrito describe un procedimiento que se extendió por más de dos horas, la colocación fallida de múltiples accesos intravenosos, la administración de dos dosis completas de pentobarbital y la supervivencia de Pike.

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Un escrito legal presentado ante el Sexto Circuito informa que el estado de Tennessee falló en la ejecución por inyección letal de Christa Gail Pike. (@conlin_lauren)

Además, revela que Tennessee discutió internamente si tenía obligación legal de brindarle atención médica antes de trasladarla al hospital y que la defensa presentó recursos de emergencia ante varios tribunales durante el transcurso de la noche.

Los abogados de Christa Pike describen un procedimiento fallido en la cárcel Riverbend

Según el escrito presentado ante el Sexto Circuito, el equipo de ejecución utilizó numerosas agujas distintas para intentar establecer las vías intravenosas. Otros documentos judiciales del mismo caso, citados por la Associated Press, precisaron que al menos siete fueron usadas en el brazo izquierdo de Pike y que una fue retirada con una doblez de 90 grados.

Una publicación en redes sociales detalla la apelación judicial presentada por la defensa de Christa Pike sobre un intento fallido de ejecución en Tennessee, Estados Unidos. (@conlin_lauren)

La defensa sostiene que las venas cedieron y que el pentobarbital no ingresó al torrente sanguíneo sino al tejido circundante. “Aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado”, se lee en el expediente, según reprodujo la Associated Press. Aun así, el equipo preparó y administró una segunda dosis letal.

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La defensa sostuvo que el pentobarbital administrado no ingresó al torrente sanguíneo de Pike sino al tejido subcutáneo. (Captura de video: WBIR Channel 10)

Estas afirmaciones provienen exclusivamente de la defensa. El Departamento de Correcciones de Tennessee no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido y se limitó a señalar que “siguió todos los pasos del protocolo legal de ejecución aprobado por la Fiscalía General”.

El pentobarbital no llegó al torrente sanguíneo de Pike, según la defensa

La moción ante el tribunal estatal detalla que ambos brazos de Pike llegaron al hospital hinchados, quemados y con ampollas. El personal médico trabaja para eliminar el fármaco de su organismo.

El médico anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo de defensa, afirmó a la BBC que las dos dosis administradas habrían bastado para causar la muerte si el fármaco hubiera circulado por la sangre. Las ampollas en los brazos, dijo, son consistentes con venas reventadas. Según Zivot, el pentobarbital habría migrado hacia el tejido subcutáneo en lugar de ingresar al flujo sanguíneo.

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La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la suspensión de la ejecución en una decisión de seis votos contra tres.

La defensa también advierte que Pike padece trombocitosis, una condición que eleva el recuento de plaquetas y que podría haber formado coágulos en los sitios de inyección, lo que habría obstruido el paso del fármaco hacia las venas.

La Corte Suprema revocó la suspensión del Sexto Circuito horas antes de la ejecución

La jornada del 30 de septiembre estuvo marcada por una disputa judicial acelerada. Horas antes del procedimiento, el Sexto Circuito concedió una suspensión en una decisión dividida de 2 a 1, para revisar argumentos vinculados con el historial de abuso sexual que Pike habría sufrido de niña y que, según su defensa, no fue considerado en profundidad durante la sentencia.

Tennessee apeló de inmediato ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que revocó esa suspensión en una decisión de 6 a 3 y autorizó al estado a proceder con la ejecución antes de que la orden judicial expirara a medianoche. Las tres juezas de la minoría —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron por escrito. La defensa señala que los recursos federales continúan en trámite ante el Sexto Circuito.

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El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones y ordena una revisión externa

Tras el fracaso, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes de 2026 en Tennessee y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió.

La medida recuerda a un episodio similar de abril de 2022, cuando Lee interrumpió abruptamente la ejecución de Oscar Smith y encargó una auditoría externa. Aquel informe concluyó que el estado no cumplió con su propio protocolo de inyección letal desde 2018, y que el ejecutor no contaba con formación sanitaria formal.

La madre de Colleen Slemmer declaró ante la prensa que no obtuvo justicia para su hija tras la falla del procedimiento estatal. (Courtesy of Christa Pike)

El documento presentado ante el Sexto Circuito subraya que la moción de Pike bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60(b)(6) —que cuestiona la integridad de los procedimientos habeas corpus federales en su caso— permanece pendiente de resolución ante ese tribunal.

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Pike, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995 en Knoxville, Tennessee. Al momento del crimen tenía 18 años. Su entonces novio Tadaryl Shipp, menor de edad en ese entonces, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y habría sido la primera ejecutada en ese estado en más de 200 años.

La madre de Slemmer, May Martinez, resumió su desazón ante la Associated Press: “No obtuve justicia para mi hija”.