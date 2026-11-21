El exalcalde de Jackson Chokwe Antar Lumumba recibió una condena de más de tres años de prisión por integrar un esquema de sobornos. (AP)

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El exalcalde de Jackson, Misisipi, Chokwe Antar Lumumba, recibió una condena de más de tres años de prisión el viernes 20 de noviembre tras declararse culpable de integrar un esquema de sobornos orquestado con la intervención encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La sentencia pone fin a un proceso judicial que sacudió a la dirigencia demócrata de la capital del estado sureño e involucró a varios funcionarios de alto rango del condado de Hinds y del gobierno municipal.

Según informó Associated Press en un despacho de Sophie Bates, dos personas que actuaban en nombre del FBI se hicieron pasar por promotores inmobiliarios y entregaron pagos a funcionarios a cambio de respaldo para aprobar un proyecto urbanístico. Entre esos pagos figuraron USD 50.000 destinados a la campaña de reelección de Lumumba, según la acusación formal presentada en 2024.

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Además de la pena de prisión, el exalcalde deberá entregar bienes por valor equivalente y cumplirá un año de libertad condicional supervisada.

Cómo funcionó el esquema de sobornos investigado por el FBI

El entramado tomó forma entre octubre de 2023 y mayo de 2024, a través de una operación encubierta en la que dos empleados del FBI adoptaron la identidad de desarrolladores inmobiliarios interesados en obtener aprobaciones para un proyecto urbano en el centro de Jackson. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), fue el propio Owens quien coordinó el esquema: instruyó a los agentes encubiertos sobre a qué funcionarios sobornar, por qué montos y en qué momentos.

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BREAKING Former Jackson mayor Chokwe Antar Lumumba sentenced to 37 months in federal prison. https://t.co/U068C0S7cA — Ross Adams (@radamsWAPT) November 20, 2026

Los USD 50.000 que recibió Lumumba no se entregaron en efectivo directo. De acuerdo con la acusación citada por NBC News, el dinero se canalizó como cinco cheques de USD 10.000 presentados como donaciones de campaña de terceros, incluido el propio Owens. Lumumba habría lavado esos fondos a través de su cuenta de campaña antes de retirar una parte en efectivo.

La acusación formal se conoció en 2024 y el exalcalde perdió su candidatura al tercer mandato en 2025, poco después de que el caso llegara a los tribunales.

Condena de Chokwe Antar Lumumba y penas impuestas

La sentencia del viernes cerró el capítulo judicial más visible del caso. Lumumba deberá cumplir más de tres años de prisión, perderá bienes por USD 50.000 y quedará sujeto a supervisión durante un año tras recuperar la libertad, de acuerdo con la información difundida por AP.

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Sus abogados no respondieron de inmediato al correo electrónico que la agencia les envió para solicitar comentarios sobre la sentencia.

Quiénes fueron los otros funcionarios implicados

El caso tuvo un alcance que superó la figura del exalcalde. La exfiscal de distrito del condado de Hinds, Jody Owens, fue acusada de solicitar sobornos por USD 250.000, se declaró culpable y recibió una condena de más de tres años de prisión a comienzos de noviembre de 2026, según AP.

El expresidente del Concejo Municipal de Jackson, Aaron Banks, también se declaró culpable y fue condenado a casi cuatro años de prisión. La exvicepresidenta del Concejo, Angelique Lee, y el empresario Sherik Marve Smith, familiar de Owens, se declararon culpables de cargos federales de soborno en 2024.

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El proceso penal impulsado en los tribunales federales provocó que Lumumba perdiera su postulación para un tercer mandato en 2025. (X/@Darkhorse_Press)

Según el DOJ, Lee aceptó USD 10.000 en concepto de pago de una deuda, USD 3.000 en efectivo y una salida de compras valuada en aproximadamente USD 6.000 en artículos de lujo, todo a cambio de sus votos a favor del proyecto inmobiliario.

El organismo también señaló que Owens mintió a un agente del FBI cuando fue interrogado el 22 de mayo de 2024 sobre su participación en el esquema.

Trayectoria política de Lumumba antes del escándalo

Lumumba llegó a la alcaldía de Jackson por primera vez en 2017 y ejerció durante dos mandatos consecutivos. Su gestión incluyó la administración de una severa crisis de agua que atrajo la atención de los medios a escala nacional.

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Es hijo del activista por los derechos humanos y abogado Chokwe Lumumba, quien falleció en febrero de 2014, pocos meses después de asumir la alcaldía de Jackson, cargo al que fue elegido en 2013.

El joven Lumumba inició su carrera pública como activista antes de dar el salto a la política institucional, según consignó NBC News.