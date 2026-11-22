Nueva York registró un mínimo histórico de 536 tiroteos con personas heridas entre enero y octubre de 2026

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Nueva York registró un mínimo histórico de 536 tiroteos con personas heridas entre enero y octubre de 2026, según cifras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El total fue 10,4 % menor que los 598 casos del mismo período de 2025 y quedó 59 % por debajo de los 1.323 incidentes contabilizados en los primeros diez meses de 2021, cuando la violencia armada alcanzó su punto más alto reciente.

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El dato incluye episodios en los que al menos una persona recibió un disparo. También marca el menor registro para los primeros diez meses de un año desde que se llevan estas estadísticas, de acuerdo con la información difundida el 20 de noviembre por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La gobernadora Kathy Hochul atribuyó el descenso de la violencia armada a las inversiones en seguridad y prevención comunitaria (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

La ciudad también redujo las víctimas de disparos y los homicidios

Entre enero y octubre, 649 personas fueron baleadas en la ciudad, frente a 746 en igual tramo de 2025, una disminución del 13 %.

El NYPD contabilizó además 230 homicidios, por debajo de los 273 registrados un año antes y del anterior mínimo de 244, establecido en 2017 para ese período.

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La caída acumulada no se replicó en todos los meses. En octubre hubo 47 tiroteos con heridos, dos más que los 45 informados en octubre de 2025. Aun así, ese aumento mensual no alteró el mínimo alcanzado en el acumulado de los diez primeros meses del año.

El descenso alcanzó a las jurisdicciones estatales adheridas a GIVE

Los datos estatales reúnen los registros de la policía neoyorquina y de 28 departamentos de 21 condados que integran la Iniciativa para la Eliminación de la Violencia Armada (GIVE, por sus siglas en inglés).

El comunicado estatal presentó de manera conjunta los registros de la ciudad y de las agencias incluidas en GIVE. Por ello, esos datos no equivalen al total de delitos cometidos con armas de fuego en el estado de Nueva York.

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El Departamento de Policía de Nueva York contabilizó 230 homicidios y superó el registro previo de 2017 (Reuters)

La iniciativa estatal funciona fuera de los cinco distritos de la ciudad. Sus 28 cuerpos policiales, junto con fiscalías, departamentos de libertad condicional y oficinas de alguaciles, abarcan cerca del 90 % de los delitos violentos con armas de fuego y el 85 % de los delitos violentos informados fuera de Nueva York, de acuerdo con la División estatal de Servicios de Justicia Penal.

La financiación exige que las agencias elaboren planes integrales y apliquen estrategias de prevención respaldadas por pruebas.

El dinero puede cubrir personal, turnos extra, equipos y asistencia técnica, mientras que la División de Servicios de Justicia Penal administra el programa y analiza sus datos.

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Desde aquel año, el número combinado de víctimas de disparos en Nueva York cayó de 2.900 a 1.083, mientras que las muertes por violencia armada descendieron de 464 a 158, una reducción de 66 %.

Trece comunidades de GIVE —entre ellas Mount Vernon, Newburgh, Schenectady y Utica— no registraron homicidios con armas de fuego durante los primeros diez meses de 2026.

El total de víctimas por disparos en la ciudad descendió un 13 % en comparación con el mismo período de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

La evolución fue dispar fuera de la ciudad. Rochester redujo los tiroteos con víctimas de 132 a 102 y el departamento policial del condado de Suffolk los bajó de 27 a 24.

Buffalo fue la excepción entre los principales distritos: pasó de 83 a 93 casos frente a 2025, aunque permaneció lejos de los 266 incidentes de 2021.

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Hochul atribuyó la tendencia a las inversiones en fuerzas policiales y programas comunitarios de prevención. “Las inversiones están dando resultados”, afirmó la gobernadora al divulgar el informe.

El comunicado de la gobernadora presentó la reducción de la violencia armada como resultado de las políticas estatales de seguridad pública y prevención. Las cifras fueron difundidas en el comunicado oficial de la gobernadora Kathy Hochul y su informe estadístico.