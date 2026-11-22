Los monoplazas recorren de noche las calles del Strip y pasan frente a algunos de los lugares más reconocibles de la ciudad, como la Sphere, Caesars Palace y el Bellagio, en uno de los circuitos urbanos más llamativos del calendario (Video: formulaafondo)

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El Gran Premio de Las Vegas convierte durante unos días 6,201 kilómetros de calles públicas en un circuito de Fórmula 1 de 17 curvas. El trazado se recorre en sentido antihorario y enlaza la zona de la Sphere con Sands Avenue, el Strip y Harmon Avenue, en un itinerario que pasa junto a Caesars Palace y las fuentes del Bellagio.

La pista no es un autódromo permanente: ocupa avenidas que el resto del año concentran tránsito, hoteles, casinos y comercios.

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Para cada edición, la ciudad y los organizadores instalan el dispositivo de seguridad y de acceso que permite convertirlas en escenario de una carrera nocturna.

El Gran Premio de Las Vegas utiliza un circuito urbano de 6,201 kilómetros y 17 curvas que se recorre en sentido antihorario (REUTERS/Jeenah Moon)

La vuelta comienza junto a Grand Prix Plaza y sube por Koval Lane

La salida y la meta están situadas junto a Grand Prix Plaza, en el entorno de Harmon Avenue y Koval Lane. Tras las primeras curvas, los monoplazas toman Koval Lane hacia el norte, una de las rectas del recorrido.

Al final de ese sector llega la curva 5. Desde allí, la pista se interna en la zona oriental de la Sphere: las curvas 6, 7 y 8 rodean el edificio esférico iluminado antes de que la curva 9 conduzca a Sands Avenue.

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Por eso la Sphere forma parte del paisaje más reconocible del primer tramo de la vuelta, aunque el circuito no discurre por dentro de sus instalaciones.

Sands Avenue lleva a los autos hasta el Strip

Los pilotos avanzan por Sands Avenue, entre los complejos hoteleros de la zona norte, y encaran las curvas 10 y 11 rumbo a Las Vegas Boulevard.

La curva 12 marca la entrada al Strip, la avenida que reúne buena parte de los hoteles y casinos emblemáticos de la ciudad.

Los monoplazas de Fórmula 1 transitan por una recta de cerca de dos kilómetros sobre Las Vegas Boulevard junto a Caesars Palace y el Bellagio (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A partir de allí se abre el tramo más visible del trazado: una recta de cerca de dos kilómetros sobre Las Vegas Boulevard.

Los autos circulan hacia el sur junto a The Venetian, The LINQ y Caesars Palace, con el Bellagio y sus fuentes en el mismo corredor urbano. La curva 13 introduce una leve variación antes de la fuerte frenada de la curva 14.

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El Bellagio y Caesars Palace quedan sobre la recta principal del Strip

El paso por el Strip explica la presencia de Caesars Palace y el Bellagio en la imagen del Gran Premio. Ambos complejos están junto al tramo de Las Vegas Boulevard que los monoplazas recorren a alta velocidad, antes de girar a la izquierda hacia Harmon Avenue.

La curva 14 cierra la larga recta y devuelve el recorrido hacia el este. Las curvas 15 y 16 enlazan con Harmon Avenue; la 17 completa la secuencia final de regreso a la zona de salida y meta. En total, la carrera se disputa a 50 vueltas, con una distancia de 309,958 kilómetros.

Las curvas del primer sector rodean la Sphere tras la salida ubicada junto a Grand Prix Plaza (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Las avenidas se adaptan para soportar una competencia de alta velocidad

El carácter urbano del Circuito Callejero de Las Vegas no impide registros propios de una pista rápida. La Fórmula 1 describe un trazado de velocidades medias comparables a las de Monza, y los monoplazas pueden superar los 322 km/h (200 mph) en sus rectas.

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Para adecuar las calles a esa exigencia, la preparación de la primera edición moderna, en 2023, incluyó trabajos de pavimentación en distintos sectores.

Se retiraron entre 12,7 y 25,4 centímetros de superficie en partes del recorrido y se colocaron capas de base, pavimento intermedio y asfalto de competición para regularizar la calzada.

Barreras, tribunas y puentes separan la carrera del tránsito cotidiano

El montaje anual incluye barreras de protección, iluminación temporal, tribunas, zonas de hospitalidad, plataformas de observación y cierres sobre puentes existentes.

Los monoplazas de Fórmula 1 recorren Las Vegas Boulevard frente a Caesars Palace durante el Gran Premio de Las Vegas (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo)

En la edición inaugural de 2023, el montaje requirió 12,2 kilómetros de barreras, 1.750 unidades de iluminación temporal, 18 tribunas, cuatro puentes temporales para vehículos y tres pasarelas peatonales.

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Uno de los puntos logísticos centrales se ubica en el cruce de Flamingo Road y Koval Lane. Como Koval Lane queda integrada a la pista, se instala un puente metálico temporal para que el tránsito de Flamingo Road pueda cruzar por encima del circuito. La estructura mantiene una conexión este-oeste y facilita el acceso de los servicios de emergencia hacia el centro del Strip.

Los trabajos se realizan por etapas para compatibilizar la preparación con la actividad de hoteles, restaurantes y casinos.

Durante las sesiones, la clasificación y la carrera, las calles quedan cerradas a la circulación habitual; después, las estructuras se desmontan y las avenidas recuperan su uso urbano.

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La edición de 2026 se celebró entre el 19 y el 21 de noviembre. Tras la carrera, el retiro de la infraestructura vuelve a dejar al descubierto el recorrido cotidiano de Las Vegas: el mismo que, durante el Gran Premio, conecta la Sphere, Caesars Palace y el Bellagio en una vuelta de Fórmula 1.