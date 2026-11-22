La medida no afecta al perfil principal de Facebook. REUTERS/Dado Ruvic

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Meta eliminará de forma permanente los perfiles adicionales de Facebook después del 14 de diciembre de 2026. Quienes tengan uno pueden exportar su información, ceder la administración de sus grupos y reconectar con sus contactos desde el perfil principal, según el centro de ayuda de la empresa.

La medida no afecta al perfil principal, que es el primero que una persona crea al registrarse en Facebook. Tampoco afecta a las páginas, que Meta propone como alternativa para quien usaba un perfil extra como identidad pública, seudónimo o negocio.

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Pasada la fecha, el perfil adicional y toda su información se borrarán. Meta aclara que parte de los datos de esos perfiles, como la información de anuncios, solo se puede obtener exportando la información del perfil principal.

Meta eliminará de forma permanente los perfiles adicionales de Facebook después del 14 de diciembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo exportar la información de cada perfil

El proceso se hace perfil por perfil. Primero hay que cambiar al perfil adicional que se quiere respaldar. Luego se abre Configuración y privacidad, después Configuración y, debajo de Tu información y permisos, la opción Exportar tu información.

Allí se elige Crear exportación, se selecciona el perfil adicional y se confirma si el archivo irá al dispositivo o a un servicio externo. Por último, se marca la información que se quiere conservar y se pulsa de nuevo Crear exportación.

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Meta advierte que preparar el archivo puede demorar. La empresa recomienda pedirlo antes del 14 de diciembre de 2026 para que esté listo a tiempo. Quien tenga más de un perfil adicional debe repetir el trámite con cada uno.

La medida no afecta a las páginas, que Meta propone como alternativa para quien usaba un perfil extra como identidad pública, seudónimo o negocio. REUTERS/Benoit Tessier

Qué hacer si el perfil administra un grupo

Si el perfil adicional es administrador de un grupo, hay que invitar a un perfil principal al rol de administrador antes de esa fecha. También se puede nombrar a una página de Facebook, siempre que el usuario tenga acceso a ella y que el grupo permita el ingreso de páginas.

Si el perfil adicional era el único administrador y nadie más recibe el cargo, Meta puede invitar a los moderadores y, después, a los miembros. Si nadie acepta, el grupo se archivará. El estatus de creador del grupo no se transfiere al nuevo administrador.

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Cómo reconectar con amigos, grupos y páginas

La función Reconnect permite agregar desde el perfil principal a los amigos del perfil adicional, volver a unirse a sus grupos y seguir sus páginas. Solo funciona en la aplicación de Facebook para iPhone y Android, no en navegadores ni en Facebook Lite.

Para usarla, se cambia al perfil adicional, se busca en el Feed el aviso sobre la desaparición de estos perfiles y se sigue el mensaje hasta el perfil principal. Allí se toca Review connections (revisar conexiones) y se eligen los amigos, grupos y páginas. Si el aviso se descartó, está en las notificaciones del perfil principal.

Quien participaba en grupos con otro nombre puede usar la participación anónima o con apodo, si el grupo la permite. REUTERS/Dado Ruvic

Sin esa opción, el paso a paso es manual: antes del 14 de diciembre de 2026, se entra al perfil adicional, se revisan las secciones Amigos, Grupos y Siguiendo, se anotan los contactos deseados y se los busca después desde el perfil principal.

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Meta advierte que sumar las mismas amistades, grupos y páginas desde el perfil principal puede facilitar que otras personas deduzcan que ambos perfiles pertenecen a la misma persona.

Quien participaba en grupos con otro nombre puede usar la participación anónima o con apodo, si el grupo la permite. Los administradores, moderadores y los sistemas de Facebook seguirán viendo el nombre y la foto del perfil principal. La fecha límite para exportar y reasignar es el 14 de diciembre de 2026.