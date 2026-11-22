Albert Vasiliev, rapero con ciudadanía ucraniana y estadounidense conocido como Kyivstoner

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El Gobierno de Polonia reportó que Albert Vasiliev, un rapero con ciudadanía ucraniana y estadounidense conocido como Kyivstoner, habría sido objetivo de un intento de asesinato ordenado por los servicios secretos rusos en Varsovia en agosto. Es el mismo hombre al que, según Dinamarca, Moscú quiso matar el 25 de septiembre durante un concierto al norte de Copenhague.

“Este es otro intento de asesinato contra esta persona. El primero tuvo lugar en territorio polaco en agosto de 2025, pero fue frustrado gracias a los servicios polacos y el presunto autor, un ciudadano ruso, fue detenido”, escribió el Ministerio de Exteriores polaco en X. Su portavoz, Maciej Wewiór, confirmó este domingo a la agencia AP, que Vasiliev era el blanco del complot de Varsovia.

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El sospechoso, presuntamente reclutado por los servicios secretos rusos, fue detenido el 7 de agosto en una operación en la que colaboraron autoridades estadounidenses. Seis días después, el primer ministro, Donald Tusk, anunció el caso sin revelar la identidad de la víctima. Dijo solo que resultaba incómoda para el régimen de Vladímir Putin y que era la primera vez que “alguien por orden de Rusia” intentaba atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país de la OTAN.

El segundo intento ocurrió en Charlottenlund. Unos cinco minutos antes del espectáculo, la policía danesa interceptó un coche con tres hombres, dos pistolas cargadas y dos cuchillos. Hubo cuatro detenidos de entre 18 y 28 años: dos están acusados de intento de asesinato y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca, y los otros dos, de delitos de armas.

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Las autoridades polacas arrestaron a un ciudadano ruso en agosto tras una investigación conjunta con agencias de Estados Unidos.

El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET, por sus siglas en danés) sostiene que el atentado fue “planeado e iniciado por los servicios de inteligencia rusos” y vincula a los acusados con Loyal to Familia, una banda ilegalizada en 2021. Los dos principales sospechosos niegan los cargos y siguen en prisión preventiva por orden de un juez de Lyngby.

“En nuestra evaluación, la persona en cuestión era un objetivo particular de los servicios de inteligencia rusos”, dijo el director general del PET, Rasmus Kieffer-Kristensen.

Dinamarca respondió el viernes con la expulsión del agregado de Defensa ruso, que tiene siete días para salir del país. El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, convocó al embajador, Vladimir Barbin. La embajada rusa calificó las acusaciones de infundadas. El Ministerio de Exteriores polaco describió lo ocurrido en Dinamarca como otro ejemplo de “la actividad criminal de Rusia en el territorio de un Estado miembro de la UE”.

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Vasiliev nació en Kiev en 1991. Se hizo conocido con videos de humor en internet, formó parte del grupo Hryby y tenía un público amplio en Rusia antes de la invasión. Dejó Ucrania al empezar la guerra, vivió dos años en Estados Unidos y se instaló después en Eslovaquia. Este año varios de sus conciertos en Europa se cancelaron por razones de seguridad.

El rapero ucraniano Kyivstoner

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) lo acusa de haber participado en el suministro de drones para un supuesto ataque ucraniano contra una empresa de defensa en la región de Moscú. Vasiliev rechazó esa acusación ante DR, televisión pública danesa.

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Los dos complots se suman a otras operaciones atribuidas a Moscú en Europa desde la invasión de febrero de 2022. En 2024, Alemania desarticuló un plan contra Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall, fabricante alemán de armas, y Polonia detuvo a un hombre acusado de preparar un atentado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. Rusia niega cualquier campaña de sabotaje en Europa.

“Las amenazas híbridas de Rusia son cada vez menos híbridas y cada vez más reales”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dinamarca dejará de emitir visados no esenciales a ciudadanos rusos. La primera ministra, Mette Frederiksen, quiere que la UE suspenda los de turismo, limite los demás al país que los concede y deje de reconocer los pasaportes rusos no biométricos. Polonia anunció que respaldará esas medidas. Desde noviembre de 2025 el bloque no concede a los rusos visados de entradas múltiples, pero los países de Schengen emitieron 477.878 visados de turismo a ciudadanos de Rusia.

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Los embajadores de los Veintisiete ante la UE estudiarán las propuestas danesas mañana, lunes 23 de noviembre, en Bruselas.