Por qué Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee: las hipótesis de especialistas y sus abogados sobre la ejecución fallida

Christa Gail Pike sobrevivió a la aplicación de dos dosis de pentobarbital en la prisión de Riverbend (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp)

Guardar

El miércoles 30 de septiembre, las cortinas de la cámara de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, se abrieron con Christa Gail Pike atada a una camilla. Las autoridades le administraron dos dosis completas de pentobarbital. Pike siguió con vida. Fue trasladada en ambulancia a un hospital y nadie, hasta ahora, explicó de manera oficial por qué el procedimiento no causó su muerte.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), calificó lo ocurrido de “singular e incomparable” en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press (AP). Hasta este miércoles, ninguna persona había permanecido con vida después de recibir los fármacos letales previstos para una ejecución.

PUBLICIDAD

Para Tennessee, el episodio tiene una dimensión adicional: Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en Knoxville en enero de 1995 cuando tenía 18 años.

La cronología de la ejecución fallida de Christa Pike en Riverbend

La ejecución no comenzó en el horario previsto. Un tribunal federal de apelaciones la suspendió una hora antes del inicio; por la tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa suspensión.

El protocolo de Tennessee prevé dos jeringas de 50 mililitros de pentobarbital —un barbitúrico de acción rápida que, en dosis suficiente, provoca pérdida de conciencia, paro respiratorio y falla cardiovascular— y Pike recibió ambas, según informó el Nashville Banner.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la suspensión de la ejecución dispuesta horas antes por un tribunal federal.

Según la cronología reconstruida por los periodistas que presenciaron el procedimiento y publicada por FOX 5 Atlanta, las cortinas de la sala se abrieron a las 7:27 de la tarde. Pike preguntó si era normal lo que sentía y, según testigos citados por AP, también señaló que su brazo parecía a punto de reventar.

Las cortinas se cerraron y se reabrieron en dos oportunidades. Cuando volvieron a abrirse por primera vez, tres minutos después del cierre inicial, Pike roncaba fuerte. En una moción de emergencia presentada durante el procedimiento, la defensa informó al tribunal que la condenada había recibido las dos dosis y continuaba con vida, según CBS News.

PUBLICIDAD

Una de las hipótesis: el pentobarbital no llegó a la sangre en cantidad suficiente

La primera explicación que manejan especialistas y la defensa apunta a un problema en la vía intravenosa. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory y perito contratado por la defensa, dijo a la BBC que Pike probablemente nunca alcanzó en sangre la concentración de pentobarbital necesaria para desencadenar el paro respiratorio y la falla cardiovascular.

Una vía intravenosa defectuosa puede impedir que el medicamento ingrese de forma eficaz al torrente sanguíneo: si el fármaco se filtra hacia el tejido circundante en lugar de llegar directamente a una vena, la dosis efectiva que circula por el organismo puede ser insuficiente para producir el efecto buscado.

PUBLICIDAD

La defensa señaló que el fármaco no ingresó al torrente sanguíneo debido a un problema en la vía intravenosa.

Lo que Pike describió desde la camilla es consistente con esa hipótesis. Sus quejas sobre la sensación en el brazo —compatibles con una vena dañada o una vía mal colocada— coinciden con advertencias que la defensa había formulado meses antes.

En una demanda presentada en enero contra el protocolo de ejecución, sus abogados ya habían señalado que Pike tiene venas pequeñas que dificultan el uso de agujas, según la estación de televisión WTVF. Tras la ejecución fallida, el equipo legal afirmó en un comunicado citado por AP que sus advertencias previas se habían confirmado, entre ellas el acceso venoso difícil y “las venas reventadas”.

PUBLICIDAD

Tennessee tiene un antecedente reciente en la misma dirección. En mayo de 2026, el estado no pudo ejecutar a Tony Carruthers porque el personal médico no consiguió establecer una vía intravenosa durante más de una hora. El médico que participó en ese procedimiento, Mark Fowler, había confirmado en agosto que supervisaría la ejecución de Pike, según la estación de televisión WSMV, aunque no se confirmó públicamente su presencia en la sala el 30 de septiembre.

Segunda hipótesis: un lote de pentobarbital degradado o con menor potencia

La segunda posibilidad señalada por los abogados de Pike apunta a la calidad del fármaco. En el comunicado citado por AP, la defensa incluyó el “pentobarbital degradado” entre los problemas que, a su juicio, se confirmaron con el procedimiento. Se trata de una hipótesis planteada por la defensa, no de una conclusión respaldada por análisis del lote utilizado. Hasta el momento, no se han hecho públicos estudios técnicos sobre el medicamento administrado que permitan confirmar o descartar esa afirmación.

PUBLICIDAD

Una revisión en Tennessee determinó que el estado aplicó drogas vencidas o sin analizar en ejecuciones previas. (Departamento Correccional de Tennessee via AP)

La sospecha sobre la procedencia y el estado de las drogas letales en Tennessee no es nueva. En diciembre de 2025, abogados de otro condenado del estado, Harold Nichols, sostuvieron ante la Corte Suprema de Estados Unidos que el pentobarbital estatal podía provenir del mercado gris, no haber sido almacenado correctamente y estar vencido o tener menor potencia.

El historial del estado refuerza esas preocupaciones: en 2022, Tennessee suspendió la ejecución de Oscar Smith y reconoció que no se había asegurado de que sus drogas para la inyección letal fueran analizadas de forma correcta, según AP.

PUBLICIDAD

Una revisión independiente posterior determinó que no se habían realizado las pruebas requeridas antes de siete ejecuciones llevadas a cabo desde 2018, y que al menos dos personas habrían sido ejecutadas con drogas vencidas, comprometidas o sin analizar, de acuerdo con AP y The Tennessean.

La respuesta oficial y las preguntas que quedan abiertas

El Departamento de Corrección de Tennessee afirmó en un comunicado publicado en su sitio oficial que siguió cada paso del protocolo de ejecución aprobado por la Fiscalía General del Estado. “El químico de la inyección letal ha demostrado ser consistentemente efectivo”, sostuvo el organismo, que además aclaró que el propio protocolo “no permite procedimientos adicionales más allá de los llevados a cabo esta noche”.

PUBLICIDAD

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió la siguiente ejecución programada.

El comunicado no explicó por qué Pike siguió con vida tras recibir ambas dosis; al día siguiente del procedimiento, las autoridades todavía no habían dado una respuesta, según AP.

El gobernador Bill Lee ordenó una revisión integral a cargo de un tercero independiente para determinar qué ocurrió y suspendió la única ejecución que quedaba programada para 2026.

En cuanto al futuro de Pike, el protocolo estatal no especifica qué debe ocurrir si la persona condenada continúa con vida después de recibir la dosis de respaldo, según una revisión de The Tennessean citada por la organización Davis Vanguard.

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió la siguiente ejecución programada (Archivo)

Los abogados de Pike dijeron a AP que no habían recibido información oficial completa sobre su estado de salud. Uno de ellos indicó a la BBC que Pike recibía en el hospital medidas para preservar su vida. Zivot advirtió en un correo electrónico al mismo medio que, por la demora en iniciar la reanimación, es posible que haya sufrido una lesión cerebral.

La investigación ordenada por el gobernador deberá determinar si el problema estuvo en el acceso venoso, en el medicamento, en ambos factores o en alguna otra falla que aún no salió a la luz.