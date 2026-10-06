"El Estado me debe una disculpa": el dolor de la madre de Colleen Slemmer tras la ejecución fallida de Christa Pike

May Martinez rompió el silencio tras el fallido procedimiento en Tennessee contra Christa Pike. Criticó la falta de disculpas del Estado y calificó lo sucedido como una burla tras 30 años de espera.(Fuente: WJXX)

Guardar

May Martinez, madre de Colleen Slemmer, la joven asesinada por Christa Pike en 1995, recorrió más de 1.400 kilómetros desde Orange Park, Florida, hasta Nashville, Tennessee, junto a su esposo para presenciar la ejecución de Pike, la única mujer en el corredor de la muerte del estado. El miércoles por la noche, Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital letal y sobrevivió. Los testigos la oyeron respirar y roncar con fuerza tras cerrarse las cortinas. Una hora después, las autoridades los escoltaron afuera sin explicaciones.

Martinez regresó a Florida con las manos vacías y la certeza de que el Estado de Tennessee le falló por segunda vez. “Se estaba quedando ahí, en la mesa, hablando, todavía riendo, levantando la cabeza”, relató la mujer al canal WJXX, afiliado de ABC en Jacksonville, mientras viajaba de vuelta a casa. Dijo que se derrumbó en llanto.

PUBLICIDAD

May Martinez viajó desde Florida para presenciar el procedimiento y declaró que el Estado de Tennessee le debe una disculpa tras la falla. (WBIR Channel 10)

Cuando le preguntaron si alguien le había pedido disculpas, respondió con una sola frase: “No, señor. Nadie se disculpó”. Luego agregó lo que considera una deuda pendiente del Estado: “Creo que el estado me debe una gran disculpa”. Y después, en voz más baja: “Y como madre, le fallé a ella”.

La ejecución fallida de Christa Pike dejó a los testigos sin explicación oficial

Las autoridades no han ofrecido una explicación sobre por qué el procedimiento no tuvo el resultado esperado. El Departamento Correccional de Tennessee se limitó a defender el uso de la inyección letal y sostuvo que “el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo”, según informó la BBC. Varios testigos presenciales confirmaron que las autoridades administraron dos rondas del sedante pentobarbital, pero que Pike parecía seguir respirando aproximadamente una hora después de la primera dosis, de acuerdo con ABC News.

PUBLICIDAD

Los abogados defensores solicitaron al gobernador la conmutación de la pena por prisión perpetua debido a las lesiones provocadas por la sustancia. (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

Ante las preguntas de la prensa, Martinez relató que ella misma interrogó a los funcionarios sobre qué ocurriría a continuación con la condenada. La respuesta que recibió fue: “‘No sé qué vamos a hacer con ella todavía’”. La mujer interpretó ese silencio como una prolongación de una injusticia que arrastra desde hace más de tres décadas. “Les dije: ‘Aquí estamos, 31 años, y se están riendo en mi cara otra vez’”, declaró al canal WJXX. “Y eso es lo que siento que hicieron.”

Pike permanece inconsciente y conectada a un respirador en un hospital de Nashville

Dos días después del intento de ejecución, Pike continúa en estado crítico en un centro hospitalario de Nashville. Sus abogados, Stephen Ferrell e Luke Ihnen, del servicio de Defensa Federal del este de Tennessee, indicaron en un comunicado que la condenada permanece inconsciente y conectada a un respirador, con “lesiones graves en ambos brazos” como consecuencia de la administración del pentobarbital. El domingo, Ferrell explicó a CNN que los médicos aún intentaban eliminar las dos dosis del fármaco de su organismo.

PUBLICIDAD

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante su ejecución y permanece internada en estado crítico en un hospital de Nashville. (Department of Justice via AP, File)

“Todavía está en el hospital, con respirador, en estado crítico; realmente no sabemos cuál es el pronóstico aún, y quizás no lo sabremos por varios días”, afirmó Ferrell, según consignó la BBC. El abogado precisó que recibe actualizaciones a través del poder médico de representación de su clienta y que no ha tenido acceso directo a los médicos tratantes.

El crimen de 1995 que llevó a Pike al corredor de la muerte

Pike tenía 18 años cuando, junto a su entonces novio Tadaryl Shipp, de 17, y una tercera cómplice, Shadolla Peterson, golpeó, torturó y mató a Colleen Slemmer, de 19, en una zona alejada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

PUBLICIDAD

El asesinato de Colleen Slemmer ocurrió en 1995 en Knoxville y derivó en la condena a pena capital para Christa Pike al año siguiente. (May Martinez)

Los tres trabajaban con la víctima en el programa federal Job Corps. Peterson actuó como vigía durante el ataque y, a cambio de su cooperación con la fiscalía, recibió una condena de libertad condicional. Pike llegó a confesarle a un amigo que planeaba matar a Slemmer porque “simplemente se sentía mala ese día”, según constan en registros judiciales.

En 1996, un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Shipp también recibió una condena por el mismo cargo, aunque con prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike, en cambio, fue sentenciada a muerte en medio de una amplia cobertura mediática. Pasó más de 30 años en el corredor de la muerte, en gran parte en régimen de aislamiento, antes de que llegara la fecha fijada para su ejecución.

PUBLICIDAD

La defensa pide la conmutación y el gobernador ordena una revisión externa

Los abogados de Pike advierten que su clienta podría no recuperarse por completo e incluso plantean interrogantes sobre su futura capacidad mental. Ferrell señaló que desconoce si el Estado intentará ejecutarla nuevamente y que la fiscalía del Estado de Tennessee tampoco les ha dado indicios al respecto. La defensa exige al gobernador Bill Lee que conmute la pena capital por prisión perpetua. “Ha soportado un intento tortuoso de ejecución”, sostuvo Ferrell ante la BBC.

El Departamento Correccional de Tennessee defendió el uso de la inyección letal y sostuvo que las autoridades siguieron el protocolo.

Los abogados de Pike habían advertido con anterioridad que las condiciones médicas de su clienta —entre ellas, trombocitosis, un trastorno de la coagulación, y venas de pequeño calibre— aumentaban el riesgo de que sufriera dolor innecesario durante una inyección letal. Las autoridades no se pronunciaron sobre esas advertencias previas al procedimiento.

PUBLICIDAD

Lee reconoció ante la prensa que el resultado del miércoles fue inesperado e inaceptable. “No hay nadie que haya querido que ocurriera lo que pasó anoche. No debió haber ocurrido”, afirmó el mandatario, citado por ABC News.

El gobernador también sostuvo que, hasta donde se sabe, el Departamento Correccional siguió el protocolo al pie de la letra, pero reconoció la necesidad de entender “por qué el resultado es diferente esta vez a todas las anteriores”. “La gente de nuestro estado merece que esas preguntas sean respondidas”, subrayó.

Tennessee suspendió las ejecuciones y el jefe del sistema penitenciario presentó su renuncia

Tras el incidente, Lee ordenó una “revisión por un tercero” del procedimiento y dispuso la suspensión de todas las ejecuciones previstas para lo que resta del año. El sábado, el responsable del sistema penitenciario estatal anunció su renuncia, según informó la BBC. Lee reconoció que aún no había hablado directamente con la familia de Slemmer.

PUBLICIDAD

Martinez, que recibió la ayuda de su comunidad en Jacksonville para costear el viaje —vecinos y conocidos reunieron más de USD 2.500 para solventar los gastos— resumió su sentir en una sola frase: “Todo lo que quería era justicia”, según WJXX, recogido por ABC News.

Tennessee enfrenta ahora una revisión externa sobre las causas del fallo en el procedimiento, mientras el futuro de Pike permanece en suspenso: su pronóstico médico es incierto, no está claro si podría enfrentar un nuevo intento de ejecución en caso de recuperarse, y la petición de conmutación de pena presentada por su defensa aguarda una respuesta del gobernador Lee.

PUBLICIDAD