El ídolo panameño fue sparring de Balboa en la segunda cinta y destaca por sus coronas en cuatro divisiones

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Las películas de Rocky Balboa son reconocidas por su capacidad de inspirar y emocionar al público, pero uno de sus componentes menos comentados es la presencia de peleadores reales a lo largo de sus seis entregas. Once boxeadores auténticos formaron parte de la saga creada y protagonizada por Sylvester Stallone entre 1976 y 2006, según un relevamiento publicado por el medio especializado en boxeo Boxing247.

El portal, con más de dos décadas cubriendo el deporte, rankeó a esos once luchadores del 1 al 11 de acuerdo con sus logros reales dentro del ring. El resultado es un repaso que combina historia deportiva con memoria cinematográfica: varios de esos peleadores llegaron a los sets con cinturones mundiales en su haber y carreras que ya formaban parte de los libros del boxeo.

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Roberto Durán encabeza el ranking como el mayor campeón de la saga

En la cima del listado aparece Roberto Durán, quien participó en Rocky II (1979) como sparring de Balboa. Sus credenciales justifican el primer puesto: el panameño conquistó títulos mundiales en cuatro divisiones distintas —135, 147, 154 y 160 libras— y es considerado por muchos especialistas el mejor peso liviano de todos los tiempos. Que Stallone lo incorporara al elenco en 1979 fue, según Boxing247, un verdadero golpe de audacia para la producción.

Roberto Durán lidera el ranking de los boxeadores reales que le dieron credibilidad a Rocky - EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

El segundo lugar corresponde a Joe Frazier, quien apareció como él mismo en la película original de 1976. Fue campeón mundial indiscutido de los pesos pesados entre 1970 y 1973, y su historia personal —un peleador de clase trabajadora que ascendió desde la pobreza hasta el título mundial— influyó directamente en la construcción del personaje de Balboa. Algunos historiadores del boxeo sostienen que Joe es el mismisimo Rocky de carne y hueso.

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Tyson quiso pelear contra Stallone en el film y Morrison dio vida al villano

El tercer lugar le corresponde a Mike Tyson, quien apareció como él mismo en Rocky Balboa (2006). “Iron Mike” se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, con apenas 20 años, y marcó una era entera del boxeo profesional.

Según declaraciones del propio Stallone al portal ContactMusic, Tyson lo contactó en repetidas ocasiones para pelear contra él dentro del film, pero Stallone rechazó la propuesta por temor a sufrir lesiones reales.

“Sé que ya no soy tan joven, pero soy demasiado joven para morir”, explicó el actor. Finalmente, le ofreció un breve cameo en el que Tyson aparece junto al cuadrilátero, interpretándose a sí mismo.

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El campeón más joven de los pesados insistió varias veces en filmar un combate contra la estrella, quien temió lastimarse y le reservó una breve aparición junto al cuadrilátero final

En cuarto lugar está Antonio Tarver, quien interpretó al antagonista Mason “The Line” Dixon en Rocky Balboa. El peleador de Louisville, Kentucky, fue campeón mundial semipesado y protagonizó uno de los nocauts más recordados de la década al tumbar a Roy Jones Jr. en 2004.

El quinto puesto es para Tommy Morrison, quien encarnó a Tommy Gunn en Rocky V (1990). Fue campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en los pesos pesados y logró victorias sobre George Foreman y Donovan “Razor” Ruddock. Falleció a los 44 años.

De un campeón olímpico a Tony Burton, presente en las seis películas

Los puestos del 6 al 11 incluyen figuras con trayectorias propias. Eddie “The Animal” López fue un duro contendiente de los pesados en los años ’70 y ’80 que se midió con Gerry Cooney y Leon Spinks, entre otros. En el séptimo lugar, Henry Tillman aportó el crédito deportivo más destacado del grupo en ese tramo: ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y derrotó en dos oportunidades a un joven Tyson en el circuito amateur.

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Clay Hodges también venció en dos ocasiones a Foreman durante su etapa como amateur. Alex García, apodado “The San Fernando Hammer”, fue en su momento un aspirante al título mundial en los pesados, con victorias sobre Mike White, Ossie Ocasio y Jerry Jones en su registro profesional.

La saga de Rocky reunió a peleadores que acumularon títulos mundiales en cuatro categorías, medallas olímpicas y victorias historicas (REUTERS/United Artists)

El décimo lugar es para Pedro Lovell, que interpretó a Spider Rico en dos películas, Rocky (1976) y Rocky Balboa (2006). En su carrera como peso pesado en los años setenta se enfrentó a figuras como Ken Norton y Mike Weaver.

Cierra el ranking Tony Burton, el único de los 11 boxeadores del listado que apareció en las seis películas de la saga original. Interpretó a Duke, el entrenador, y registró cuatro victorias, tres derrotas y un empate como peso pesado profesional a fines de los años cincuenta, según Boxing247.

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