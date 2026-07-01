Las 10 mejores películas que no te puedes perder en julio: de los Minions a ‘La Odisea’ pasando por lo nuevo de Spider-Man

Algunas de las películas que se estrenan el mes de julio: de los Minions a 'La Odisea'

Se aproxima un mes de lo más removido y efervescente en cuanto a grandes eventos cinematográficos, en especial en lo que se refiere al estreno de La Odisea, de Christopher Nolan y de Spider-Man: Brand New Day, la última entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

Sin embargo, el recién inaugurado verano todavía espera mucho de algunas de las películas estrenadas en junio y que seguirán alcanzando una máxima rentabilidad en taquilla, como Toy Story 5, que sigue entre las más vistas por el público.

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Además de las diez películas que recomendamos durante este mes, también se estrenan un puñado de títulos interesantes, como Normal, del siempre iconoclasta Ben Wheatley, con Bob Odenkirk como guionista y protagonista, La muerte de Robin Hood, una vuelta de tuerca al mito con Hugh Jackman o una auténtica delicatessen de autor como es Las corrientes, de la argentina Milagros Mumenthaler.

‘Minions & Monsters’

Tráiler de la película 'Minions & Monsters' dirigida por Pierre Coffin.

La tercera aventura en solitario de las pequeñas criatura amarillas es una auténtica delicia destinada a convertirse en un clásico inmediato más allá de sus predecesoras.

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Los Mininos llegarán al Hollywood de los años veinte y se convertirán en estrellas del cine mudo, lo que resulta de lo más coherente si tenemos en cuenta de que los pequeños siempre han tenido una expresividad propia de los grandes iconos del ‘slapstick’. Una película para grandes y pequeños en la que hay aventuras, risas y muchas dosis de ingenio. Se estrena en salas el 1 de julio.

‘9 lunas’

Zack Gómez-Rolls en la película '9 lunas', dirigida por Patricia Ortega

La directora Patricia Ortega aborda un tema inédito hasta el momento en nuestro cine, el de un hombre trans que se queda embarazado. Se llama Ángel y solo le faltaba un último paso para completar su transición, pero ahora tendrá que hacer frente a la forma que entiende su masculinidad y, sobre todo, a la mirada de los otros.

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Una película que trata un tema complicado desde la máxima delicadeza y a modo de comedia ‘feel good’ gracias a un guion que explora a la perfección todos los sentimientos del protagonista, interpretado por Zack Gómez-Rolls y el de su familia, conformada por unos espléndidos Jorge Sanz, Kity Mánver y María León. Estreno el 1 de julio.

‘Magallanes’

Gael García Bernal en 'Magallanes', de Lav Diaz (Cineteca Nacional/Archivo)

El director filipino Lav Diaz, con Albert Serra como uno de los productores y Gael García Bernal a la cabeza del reparto, se embarcan en la titánica tarea de contar la historia del explorador Fernando de Magallanes, que inició una expedición para encontrar las Indias Orientales a través del Pacífico.

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Una producción histórica sobre el mito del navegante y su travesía a medio camino entre la epopeya física y la espiritual. Llega a los cines el 3 de julio.

‘Vaiana’

Imagen de la película en imagen real de 'Vaiana'

Después de convertirse en una de las películas de Disney más queridas de los últimos tiempos, llega este ‘remake’ en imagen real de las aventuras marítimas de una de la que sin duda es la princesa más audaz de todo el universo de la factoría.

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Una película que a pesar de ser un clon de la original, mantiene el encanto del universo creado alrededor de la joven navegante y el semidiós Magui, al que daba voz Dwayne Johnson y ahora también, cuerpo. Estreno el 8 de julio.

‘La Odisea’

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

La gran película del año llega por fin a la cartelera desplegando toda su grandiosidad. Christopher Nolan adapta el poema homérico para componer la que promete ser la película épica definitiva de nuestro tiempo, con un reparto espectacular encabezado por Matt Damon junto a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson o Charlize Theron. En cines a partir del 17 de julio.

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‘Posesión infernal: En llamas’

Una imagen de la película 'Posesión infernal: En llamas'

Dentro de lo que se ha convertido ya en una franquicia a partir de la mítica película de Sam Raimi de 1981, encontramos este ‘spin-off’ que pretende revitalizar la saga a través de un nuevo reparto y un nuevo enfoque por parte de su director, Sébastien Vanicek, responsable de títulos como Vermin: La plaga.

En esta ocasión, una mujer buscará consuelo junto a sus suegros en una apartada casa familiar después de haber perdido a su marido. Pero poco a poco, cada uno de los miembros se irán convirtiendo en espíritus demoníacos y ella descubrirá que forma parte de una maldición sobrenatural. Estreno el 17 de julio.

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‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland en 'Spider-Man: Brand New Day' (Marvel Studios)

Tom Holland vuelve a ponerse el traje de superhéroe en esta nueva entrega en la que nos encontramos con un Peter Parker adulto y olvidado por todos. Él seguirá combatiendo el crimen en las calles de Nueva York, pero ya nadie se acuerda de él.

Además, tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza y a la propia evolución física de su cuerpo. Otro de los ‘blockbusters’ más esperados del año que llega el 29 de julio.

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‘Mother Mary’

Anne Hathaway, estrella del pop en 'Mother Mary'

El director de películas de culto como A Ghost Story, regresa con esta obra inundada de espíritu pop protagonizada por Anne Hathaway y en la que también encontramos a Michaela Cole, Hunter Schafer, FKA Twigs o Kaia Gerber.

En ella se aborda la relación entre una cantante, Mary u una antigua amiga suya, diseñadora de moda, que se volverán a reunir para hacer el vestuario para la próxima gira. Un thriller psicológico con canciones de Charlie XCX. En salas el 31 de julio.

‘Mala bestia’

Una imagen de la película española 'Mala bestia'

Tras su paso por el Festival de Málaga, se estrena esta pequeña rareza que supone la ópera prima de Bárbara Farré, que había hecho videoclips para artistas como Bad Gyal, Amaia Romero o Rosalía.

Una película en forma de cuento inquietante alrededor de una adolescente que ha crecido en un orfanato y que es adoptada por una familia, despertando en ella impulsos de pertenencia salvajes. Una película con una atmósfera enrarecida única y malsana entre Lucille Hadzihalilovic y Agustí Villaronga. Estreno el 31 de julio.

‘Reflection in a Dead Diamond’

'Reflection in a Dead Diamond' (Movistar Plus+)

Los directores de películas como Amer o El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, vuelven a sacudir con su estilo retro y experimental con esta película repleta de referencias cinéfilas en la que se mezcla el ‘giallo’, el surrealismo y el thriller psicológico a través de imágenes realmente increíbles. Se estrena en exclusiva en Movistar Plus+ el 15 de julio.