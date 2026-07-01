Cantabria cierra la temporada del salmón con solo 3 capturas, el peor dato desde que hay registros: otra señal del declive de la especie

Ejemplar de salmón atlántico. (Nick Milkovich/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Ni retrasando la apertura de la temporada de pesca del salmón atlántico (Salmo salar) al 1 de mayo en Cantabria, ni limitando las capturas totales a 38 ni reduciendo el cupo por pescador a un único ejemplar se ha conseguido modificar un resultado desastroso del que hace años ya alertan científicos y conservacionistas.

Este martes 30 de junio, Cantabria ha cerrado su temporada de pesca del salmón con únicamente tres capturas, el peor dato desde que existen registros. Esto supone una señal más de la situación que experimenta la especie: un acusado y sostenido declive está empujando a este pez hacia el borde de su extinción.

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Los datos a lo largo de los dos meses que ha durado la temporada ya auguraban un mal resultado: el primer salmón capturado, conocido como ‘campanu’, no apareció hasta pasados 30 días. Lo normal era que este se pescase el mismo día en el que se levantaba la veda.

Dos hombres durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Lo mismo ocurrió en Asturias, donde se tuvo que esperar un mes y un día, convirtiéndose con creces en el campanu más tardío de la historia, ya que el récord anterior era el de 2025, que se había demorado cuatro días.

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El río Pas se queda sin capturas

El salmón, uno de los peces más emblemáticos de los ríos del norte de España, se capturaba por miles en el siglo XX. Con el paso de los años, las cifras fueron reduciéndose hasta los tres o incluso dos dígitos.

Desde que se inició la serie temporal en 2002 que contabiliza las capturas de salmón atlántico en Cantabria, el máximo se registró en 2008, con 316 ejemplares. Ya en 2024 solamente se obtuvieron 49 y los datos continuaron descendiendo hasta los 8 salmones en 2025. Este año se ha vuelto a alcanzar el pésimo récord.

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Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

Uno de los ríos salmoneros de Cantabria (de hecho, el que más lo era históricamente) se ha quedado sin capturas: con un cupo máximo de 15 ejemplares, en el Pas no se ha obtenido ni un solo salmón. Sí se ha pescado un ejemplar en el Nansa, el Deva y el Ansón.

La grave situación del salmón atlántico en España

“Estamos a punto de perder a la especie, si no la perdimos ya. Esto supone una llamada de atención para las administraciones que han consentido cómplices en esta degradación”, denunciaba la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga, que en marzo presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en la categoría “en peligro de extinción”.

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La propia asociación explicó en una entrevista a Infobae que es “irracional, absurdo e insostenible” mantener la muerte del salmón tanto en Cantabria como en Asturias, mientras que en Galicia, Navarra y País Vasco se ha vedado su pesca en un intento por salvar la especie.

El salmón atlántico ha sufrido en los últimos diez años un declive de un 82 %, según los datos de una evaluación del estado de la especie en el que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) y cuyos resultados se hicieron públicos en octubre de 2025. Es por ello por lo que en nuestro país, el salmón atlántico se encuentra “en peligro crítico”, que es el nivel de amenaza más elevado antes de su extinción en estado salvaje.

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Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

La especie, sin embargo, todavía no se encuentra incluida ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) ni en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). El Gobierno ya ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación de la especie para saber si procede o no dicha catalogación, lo que supondría la prohibición de su pesca.

Por tanto, quizá esta sea la última búsqueda del campanu que se lleve a cabo en España, al menos hasta que la especie se recuperase, y quizá todavía no es demasiado tarde para el salmón atlántico.

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