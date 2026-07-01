Timothée Chalamet se reúne con Selena Gomez en ‘Not Alone’, la nueva película del universo de los Minions

Timothée Chalamet y Selena Gomez se reencuentran en la película 'Not Alone'

Timothée Chalamet y Selena Gomez se reencuentran en Not Alone, la nueva producción animada de Illumination, el estudio responsable de sagas como Minions y Canta. Tras compartir pantalla en Día de lluvia en Nueva York de Woody Allen, ambos actores dan voz a los protagonistas de este proyecto, marcando su primera colaboración en el cine animado, ya que ambos habían doblado voces en proyectos independientes (Entergalactic en el caso de Chalamet, la saga Hotel Transylvania en el de Gomez).

Chalamet interpreta a Joe, un mecánico de cohetes introvertido, mientras que Gomez encarna a Fran, una astro-botánica dedicada al desarrollo del primer cohete del mundo propulsado por plantas. Los personajes se ven forzados a trabajar juntos en la preparación del lanzamiento inaugural de este vehículo espacial, un desafío que los une en circunstancias poco convencionales. El reencuentro de Chalamet y Gomez, tras su experiencia en Día de lluvia en Nueva York, otorga un nuevo matiz a la dinámica entre Joe y Fran. Ambos personajes carecen de soltura en el terreno sentimental, lo que añade tensión y humor al relato, según la sinopsis oficial.

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La aparición de tres alienígenas —Dunk, Welly y Shirm— transforma la cotidianidad de Joe. Los visitantes, fugitivos y de pequeño tamaño, buscan refugio en su casa mientras escapan de un oficial de la ley llamado Zandro. La interacción con los alienígenas introduce situaciones impredecibles y fortalece la colaboración entre los protagonistas. La urgencia de los extraterrestres -tan de moda otra vez gracias a Spielberg- por regresar a su planeta los lleva a interesarse por el cohete impulsado por plantas, lo que obliga a Joe y Fran a tomar decisiones cruciales y a poner a prueba su ingenio.

Timothée Chalamet pone voz por segunda vez a un personaje de animación

De los creadores de ‘Gru, mi villano favorito’

El elenco de Not Alone reúne a figuras destacadas del cine y la televisión. Rob Brydon (Barbie, The Trip) da voz a Dunk, Diane Morgan (Cunk On, Mandy) interpreta a Welly y Jamie Demetriou (Cruella, Jay Kelly) asume el papel de Shirm. El oficial Zandro está a cargo de Brett Goldstein, conocido por Ted Lasso. El reparto incluye también a Allison Janney (Minions & Monsters, The Diplomat) y Lamorne Morris (Fargo, Spider-Noir), quienes aportan a la variedad de registros dentro de la historia. La selección de voces refuerza el tono cómico y familiar de la película, en sintonía con la identidad de Illumination.

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Not Alone cuenta con la codirección de Eric Guillon, responsable del diseño de Mi villano favorito y Minions, junto a Claire Dodgson (The Lorax, Minions) y Jonathan Del Val (Minions: The Rise of Gru, La vida secreta de tus mascotas 2). La producción está liderada por Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, acompañado por Joy Poirel, Richard Curtis y David Distenfeld como productores ejecutivos. El equipo creativo mantiene el vínculo con el universo visual y humorístico característico del estudio, aunque esta vez se centra en una narrativa de ciencia ficción. Si bien los Minions no participan en esta historia, la estética, la dirección de arte y los recursos cómicos preservan la continuidad con las obras anteriores del estudio.

La trama de Not Alone aborda la colaboración, la empatía y la adaptación frente a lo desconocido, uniendo humor y aventura en una propuesta para todos los públicos. El regreso de Chalamet y Gomez como dupla protagonista impulsa la expectativa en torno a este nuevo estreno animado. El lanzamiento del tráiler confirma la apuesta de Illumination por expandir su universo con historias originales y la incorporación de talentos reconocidos en el género. El filme consolida la tendencia del estudio de reunir grandes nombres y renovar el panorama de la animación comercial.

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