Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1- ES

Noruega ha conseguido el pase a octavos de final del Mundial después de un partido tenso ante Costa de Marfil en los dieciseisavos. El duelo se se decantó para el lado vikingo antes de terminar la primera parte. Los marfileños respondieron en la segunda parte, pero Haaland selló el duelo en los minutos finales. El descuento desató la locura en Costa de Marfil que redoblaron esfuerzos para intentar forzar la prórroga, pero no fue posible. El árbitro señaló el final del partid con el marcador 2-1 para los noruegos.

El primer tiempo arrancó con una propuesta atrevida de Costa de Marfil, que buscó rápidamente la portería noruega con llegadas por los costados. Los africanos reclamaron protagonismo en los primeros compases, forzando saques de esquina y generando peligro con la movilidad de Diomande y la profundidad de Doue. Noruega, por su parte, apostó por un juego más pausado en el inicio, intentando asentarse y encontrar espacios para sus principales figuras.

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La respuesta del conjunto europeo llegó con la aparición de Antonio Nusa. El atacante noruego se mostró como el futbolista más desequilibrante de su equipo y, a falta de poco para el descanso, abrió el marcador con una acción individual notable. Nusa encaró por la izquierda, recortó hacia el centro y firmó un disparo potente y preciso que superó al guardameta marfileño. Con este gol, Noruega se marchó al descanso en ventaja, aunque no sin haber sufrido en varios tramos de la primera mitad.

El jugador de Noruega Antonio Nusa (REUTERS/Hannah Mckay)

Costa de Marfil reaccionó tras el gol encajado, buscando el empate antes del intermedio, pero las llegadas de Pepe y los intentos a balón parado no encontraron premio. El equipo africano mantuvo la presión, mientras Noruega intentaba gestionar la ventaja aprovechando los minutos de mayor control. La segunda parte comenzó con Costa de Marfil decidida a igualar el encuentro. Doue y Pepe fueron protagonistas de las primeras aproximaciones, mientras Noruega optaba por proteger su área y buscar la contra. La figura de Nyland, portero noruego, emergió con una intervención determinante a disparo de Pepe, evitando el empate en una de las acciones más claras para los marfileños hasta ese momento.

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El partido se volvió más abierto con el paso de los minutos y ambos equipos movieron el banquillo buscando alternativas ofensivas. Costa de Marfil apostó por la entrada de Diallo y Wahi, mientras Noruega dio entrada a Bobb y Schjelderup para refrescar sus bandas. El encuentro entró en una fase de ida y vuelta, con llegadas en ambas áreas y ocasiones para los dos conjuntos. Heggem tuvo una oportunidad clara para Noruega tras un córner, pero Diallo salvó sobre la línea el remate del central. El empate llegó en el minuto 74, cuando Amad Diallo, recién ingresado, protagonizó una jugada individual por la derecha y firmó un gol de gran calidad para igualar el marcador. El tanto de Diallo dio un giro al encuentro y encendió las esperanzas de Costa de Marfil, que aumentó la presión en busca de la remontada.

Haaland resuelve el partido

Sin embargo, cuando el partido parecía dirigirse a la prórroga, Noruega encontró el gol definitivo. Una jugada por la banda izquierda, iniciada por Bobb, acabó con un pase al área que Berg asistió a Haaland. El delantero noruego, atento en el área pequeña, remató al fondo de la red para poner el 2-1. El tanto de Haaland no solo aseguró el pase de Noruega, sino que lo convirtió en el jugador más rápido en alcanzar los 60 goles internacionales desde Gerd Müller en 1973.

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Los jugadores de Noruega celebrando la clasificación (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El tramo final fue de alta tensión. Costa de Marfil se volcó en ataque, forzando faltas y saques de esquina en los minutos de descuento. Nyland se lució con una parada decisiva a tiro de Diallo en el minuto 96, manteniendo la mínima ventaja de su equipo. Fofana incluso subió al área rival en la última jugada, pero la defensa noruega sostuvo el resultado. El pitido final certificó la clasificación de Noruega a octavos en un partido en el que Costa de Marfil vendió cara su eliminación. El equipo africano mostró carácter y recursos, pero se topó con un rival que supo resistir y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave.