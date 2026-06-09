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Confirmada la duración oficial de ‘Spider-Man: Brand New Day’: será la más larga de todas las películas en torno al superhéroe

Protagonizada por Tom Holland y con la aparición de Mark Ruffalo, Zendaya o Sadie Sink, esta entrega llega a cines el próximo 29 de julio

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Spider-Man: Un Nuevo Día presenta su primer tráiler.

Spider-Man: Brand New Day ha establecido un nuevo récord para el héroe arácnido incluso antes de su llegada a los cines. AMC Theatres confirmó que la película tendrá 150 minutos de duración, es decir, dos horas y media, lo que la convierte en la entrega más extensa de toda la saga de Spider-Man. Ninguna de las películas anteriores había alcanzado este tiempo en pantalla: Spider-Man (2002) registró dos horas y un minuto, Spider-Man 2 (2004) llegó a dos horas y siete minutos, y Spider-Man 3 (2007) subió hasta dos horas y diecinueve minutos.

En la etapa de The Amazing Spider-Man, la primera película de 2012 tuvo dos horas y dieciséis minutos, mientras que su secuela de 2014 alcanzó dos horas y veintidós minutos. La trilogía protagonizada por Tom Holland también se mantuvo por debajo de este nuevo récord, con Spider-Man: Homecoming (2017) sumando dos horas y trece minutos, Spider-Man: Far From Home (2019) dos horas y nueve minutos, y Spider-Man: No Way Home (2021), que hasta hoy había sido la más larga, con dos horas y veintiocho minutos. Ahora, Spider-Man: Brand New Day supera esa marca, consolidándose como la película más prolongada de la franquicia.

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Este nuevo hito no solo impacta a los seguidores del personaje, sino que también tiene implicaciones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). De las treinta y siete películas estrenadas hasta la fecha, solo cuatro han superado los 150 minutos de duración: Guardians of the Galaxy Vol. 3 (149 minutos), Eternals (156 minutos), Black Panther: Wakanda Forever (161 minutos) y Vengadores: Endgame (182 minutos). El resto de las producciones de Marvel Studios no ha cruzado este umbral, lo que resalta aún más el carácter excepcional de esta nueva entrega del superhéroe neoyorquino.

La extensión de Spider-Man: Brand New Day responde a la necesidad de dar cabida a uno de los repartos más extensos y a múltiples líneas argumentales que, según lo informado, requieren mayor tiempo en pantalla para desarrollarse. Esto permitirá a los espectadores disfrutar de escenas de acción más elaboradas, combates con un nutrido grupo de villanos y la aparición de varios cameos anunciados, entre ellos Punisher y Hulk. El objetivo parece ser que cada personaje y subtrama tengan el espacio necesario para cobrar peso en la historia y evitar la sensación de que los acontecimientos se resuelven de forma apresurada.

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Esta imagen, difundida por Sony Pictures, muestra a Spider-Man y Boomerang en una escena de “Spider-Man: Brand New Day”. (Sony Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Sony Pictures, muestra a Spider-Man y Boomerang en una escena de “Spider-Man: Brand New Day”. (Sony Pictures via AP)

Todo lo que sabemos de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La trama de Spider-Man: Brand New Day se sitúa tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home. Peter Parker, interpretado nuevamente por Tom Holland, vive en el anonimato absoluto después de que Doctor Strange borrara su existencia de la memoria de todos sus conocidos. Ahora sobrevive en secreto y se dedica a proteger Nueva York de los delitos cotidianos, mientras experimenta cambios en sus superpoderes que podrían traer consecuencias inesperadas. Según el director Destin Daniel Cretton en declaraciones a Empire, Parker está completamente volcado en su misión como Spider-Man. Tom Holland explicó a ESB que “es una película sobre la búsqueda de la identidad y el precio de la entrega personal”, y que refleja el paso de Parker de la adolescencia a la madurez.

El elenco de Spider-Man: Brand New Day incluye, además de Holland, a Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds. Se suma Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, en una relación de rivalidad con Parker, y Mark Ruffalo que regresa como Bruce Banner, ahora profesor en la Empire State University. También están confirmados Michael Mando (Scorpion), Marvin Jones III (Tombstone), Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Keith David, aunque los roles de estos últimos no han sido detallados. El guion fue elaborado por Chris McKenna y Erik Sommers.

La producción de la película estuvo en manos de Columbia Pictures, Marvel Studios y Pascal Pictures. Según un reporte de Variety, Tom Holland pidió a Sony Pictures retrasar el inicio del rodaje para poder participar en La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Por otro lado, Amazon anunció que los suscriptores de Prime en Estados Unidos podrán acceder a funciones exclusivas dos días antes del estreno nacional. Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno oficial el 29 de julio de 2026.

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