Aparece el cuadro de Sorolla que se perdió en Sevilla: lo cogió un hombre de Murcia del suelo “porque le gustaba el marco”

El anuncio que puso la familia cuando perdió el cuadro de Sorolla en la calle

El cuadro de Sorolla que una familia dio por desaparecido en Sevilla tras dejarlo apoyado en una acera mientras cargaba el coche ha aparecido en Murcia, después de que un hombre que lo recogió de la calle haya avisado a la Policía Nacional al descubrir con ayuda de inteligencia artificial que la obra tenía valor.

Andrés, un vecino de Murcia que pasó el fin de semana en Sevilla con su familia, ha contado a Radio Sevilla que encontró la pintura en la calle Canalejas, la subió a su habitación de hotel y se la llevó a casa porque le gustó el marco. Después, ya en Murcia, investigó la pieza con inteligencia artificial y concluyó que era una obra de Joaquín Sorolla.

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La localización del cuadro llega mientras la Policía Nacional mantenía abierta una investigación desde el sábado por la desaparición de la pintura en el centro de Sevilla. La denuncia la presentó la familia propietaria en la comisaría del distrito Centro, en la Alameda de Hércules.

Identificó su valía gracias a la IA

Andrés ha explicado que, cuando vio el cuadro, pensó que alguien lo había abandonado. Después, al identificar la autoría, reaccionó con otra frase que resume el hallazgo: “¡Pero si este cuadro es bueno!”.

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La obra estaba en la casa de Andrés en Murcia cuando decidió ponerse en contacto con la policía. “Todavía lo tengo conmigo”, ha asegurado a la emisora, después de comunicar a los agentes que el cuadro que buscaban está en su poder.

Cómo fueron los hechos

La reconstrucción de los hechos sitúa la pérdida en la calle Rafael González Abreu, en el entorno del centro sevillano. La familia olvidó la pintura en el suelo mientras cargaba otras pertenencias en el automóvil, y desde ese momento las pesquisas no habían permitido localizarla.

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El diario también detalló que el caso ganó visibilidad en redes sociales cuando una persona de la familia colocó anuncios en inglés y en español para tratar de recuperar la pieza. En esos carteles se definía la obra como un cuadro de “gran valor sentimental” y se ofrecía una recompensa a cambio de información sobre su paradero o de la devolución de la pintura.

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Cuatro días después de la pérdida, trascendió la autoría del lienzo. Fuentes policiales confirmaron a Europa Press que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla, descrita como una pintura de pequeñas dimensiones en la que aparecen dos barcos en una playa.

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Entre las primeras hipótesis de la familia figuró la posibilidad de que algún turista se hubiera llevado el cuadro, una opción que no había sido confirmada oficialmente. La existencia de anuncios en lengua inglesa respondía precisamente a esa posibilidad, dada la ubicación del extravío en una zona céntrica de la ciudad.

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La clave que ha desbloqueado el caso ha llegado desde Murcia. Andrés no supo en un primer momento qué había recogido de la calle y solo después de analizar la pintura con inteligencia artificial descubrió que podía estar ante una obra del pintor valenciano.

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Ese cruce entre una pérdida fortuita en Sevilla, la difusión pública de la búsqueda y la identificación posterior de la pieza ha permitido ubicar el cuadro desaparecido. El último paso ya se ha producido: Andrés ha comunicado a la policía que conserva en su casa la obra que la familia buscaba desde el sábado.