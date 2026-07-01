El aviso de los expertos sobre comprar gafas de sol baratas para este verano: deben estar homologadas, tener el certificado europeo y haber superado un control sanitario

Gafas de sol en exposición (Pixnio)

Cuando empieza a hacer más sol, tanto por horas como por intensidad, prácticamente todo el mundo utiliza gafas de sol. Imprescindibles, a veces, para circular por la calle sin lagrimear ni llevar el cuello en ángulo recto para mirar el suelo por esquivar la luz; o si se prefiere no ir paseando con una mueca de incomodidad que además tampoco deja ver mucho. Es tentador echar mano de algunas que cuesten cuatro duros en algún bazar, a sabiendas de aquello que siempre se ha dicho de que si las gafas de sol son de plástico teñido hacen daño a los ojos. Pero por cuatro duros...

Gafas de sol homologadas, con certificado europeo y control sanitario

Pero si preocupa la salud ocular, o más que preocupar se quiere cuidar, lo suyo sería hacer caso a las advertencias de los expertos: es importante que las gafas de sol estén homologadas, con certificado europeo y control sanitario, que sean capaces de filtrar la radiación ultravioleta y garantizar una visión adecuada.

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Cristina Incógnito, de Multiópticas, cuenta en Empordà que, aunque la población tiene cierta conciencia sobre la importancia de proteger los ojos, existen perfiles muy distintos entre quienes buscan información y quienes optan por las opciones de menor precio. Según Incógnito, “hay gente que viene y pregunta, y hay quien prefiere las opciones baratas”.

Las gafas de sol deben estar homologadas, tener el certificado europeo y haber superado un control sanitario (Pxhere)

El principal riesgo, según los profesionales, reside en adquirir gafas de sol en bazares, mercadillos o puntos de venta sin garantías. En este sentido, Incógnito apunta: “Lo ideal para todos es que las gafas de sol tengan la homologación adecuada, que cuenten con un certificado europeo para evitar daños importantes en nuestra calidad visual”. Entre los problemas que pueden aparecer por una mala protección, están las cataratas o la degeneración macular, patologías relacionadas con una exposición inadecuada a la radiación ultravioleta.

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Desde Óptica Martínez, Daniel Martínez detalla para Empordà la importancia de la protección UV y añade que la calidad óptica de las lentes es otro factor que se debe tener en cuenta. Explica que “en óptica siempre se cumplen los protocolos sanitarios a la hora de fabricar las gafas”. Martínez señala que las lentes homologadas no solo filtran la luz ultravioleta, sino que también están “libres de aberraciones”, un aspecto que considera relevante para evitar mareos, incomodidad o una visión distorsionada.

En lo relativo a los filtros, los ópticos suelen recomendar el de categoría 3 para el uso diario, suficiente para la mayoría de situaciones. El filtro 4, de mayor oscuridad, se utiliza solo en contextos específicos como la nieve o deportes acuáticos, donde los reflejos resultan más intensos, aunque no está recomendado para conducir. Incógnito advierte que “es tan oscuro que podrías no ver bien”.

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Las gafas polarizadas son de las opciones más solicitadas. Martínez subraya su utilidad para eliminar reflejos y brillos, especialmente al conducir, en la playa, en la piscina o sobre superficies que reflejan la luz. Sobre las preferencias, destaca que la lente verde oscura polarizada sigue siendo una elección habitual: “Una opción más atemporal, más fondo de armario”. Por otro lado, aumenta la demanda de gafas de sol graduadas. Las personas con miopía, incluso con graduaciones bajas, suelen optar por estas para conducir o para ver bien a distancia. Los casos de hipermetropía o astigmatismo pueden esperar algo más antes de graduar las gafas de sol.