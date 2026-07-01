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Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron una actuación sólida, marcada por un cuarto partido sin encajar goles

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Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0 - ES

La Selección Mexicana consigue su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El encuentro, retrasado por una fuerte tormenta eléctrica, permitió al equipo dirigido por Javier Aguirre consolidar su invicto y alimentar las expectativas de la afición local. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron una actuación sólida.

Jugar en casa está siendo un empujón clave para los mexicanos. El combinado ya ha brindado a sus aficionados cuatro victorias en cuatro partidos, sin encajar un solo gol. El anfitrión ya espera rival, que saldrá entre Inglaterra y República Democrática del Congo, para la próxima ronda del torneo. México consigue romper un muro, pues llevaba 40 años sin ganar el cuarto partido.

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Jugadores de México celebran este martes al terminar un partido del Mundial 2026 (EFE/ Alex Cruz)
Jugadores de México celebran este martes al terminar un partido del Mundial 2026 (EFE/ Alex Cruz)

Tormenta y euforia local

El inicio del partido se vio afectado por una intensa tormenta que obligó a retrasar el calentamiento y el pitido inicial. La FIFA reprogramó el arranque para las 20:00 hora local (03:00 en España). México salió a buscar el partido desde el primer minuto. Quiñones y Jiménez generaron peligro en las primeras llegadas, mientras Ecuador respondió con un disparo al poste que puso en alerta a la defensa local.

El primer gol llegó al minuto 21, cuando Quiñones aprovechó un contraataque y decidió fusilar desde el borde del área al primer palo del portero ecuatoriano. El tanto elevó la intensidad de la hinchada y dio confianza al equipo de Aguirre. Poco después, un error defensivo ecuatoriano permitió a Jiménez marcar el segundo tras un disparo potente al minuto 30, tras una buena combinación con Quiñones.

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Antes del descanso, Ecuador intentó recortar distancias, pero el portero Raúl Rangel intervino con una parada clave. Los primeros 45 minutos confirmaron el dominio mexicano, que supo controlar la posesión y neutralizar los avances de la selección sudamericana. En la segunda mitad solo tendría que mantener lo cosechado.

Mundial 2026 - México - Ecuador
México celebra la victoria contra Ecuador (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

México se hace fuerte como anfitrión

En la segunda mitad, la selección ecuatoriana buscó espacios para inquietar a la defensa local, pero México mantuvo el orden táctico y la capacidad de respuesta. Las modificaciones de Aguirre incluyeron el ingreso de Santiago Giménez y Obed Vargas, mientras Ecuador recurrió a Kevin Rodríguez y Caicedo en busca de variantes ofensivas.

Una de las jugadas más claras fue el remate de Pineda antes del final, pero el marcador no se movió. Los últimos minutos estuvieron marcados por la tensión, protestas desde las bancas y un amplio despliegue defensivo mexicano. El VAR intervino en los minutos finales tras una acción polémica en el área mexicana, resolviéndose con una tarjeta roja para el lateral ecuatoriano, Hincapié. El jugador del Arsenal insultó a un rival tapándose la boca, lo que se convirtió en la segunda expulsión por este motivo de la historia.

Con este resultado, México suma una nueva victoria en casa y se afianza como uno de los equipos a seguir en el torneo. El equipo de Aguirre ya espera rival para los octavos de final, donde enfrentará un desafío de mayor exigencia. La afición mexicana celebró el pase con expectativas renovadas y la mirada puesta en la siguiente fase.

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