Narciso Michavila (GAD3) habla claro sobre la ley de nietos: “Los españoles hemos elegido ya 5.600 diputados, ¿sabes cuántos han cambiado por el voto exterior?“

Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3.

El PP clama contra la ley de nietos cuatro años después de su aprobación y puesta en marcha. Eso que el partido, si bien se opuso a la de Memoria Democrática, nunca había dejado de defender el derecho de estos descendientes de compatriotas a recuperar la nacionalidad, llevándolo incluso en su programa. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y la portavoz Ester Muñoz se han visto rebatidos en las últimas horas por el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo y la senadora Ester Muñoz, defendiendo lo mismo por lo que estos días acusan a Pedro Sánchez de querer ganar las elecciones de forma fraudulenta.

Conscientes de la contradicción, los populares han hilado más fino, puntualizando que no es la ley de nietos, sino el afán del Gobierno por que esta norma de reparación abarque al mayor número de personas y en el menor tiempo posible. Deslizan o directamente explicitan que Sánchez “fabrica votantes” para compensar el escrutinio y ponen la sospecha sobre el personal en las embajadas y consulados, avisando de que estarán atentos ante posibles inscripciones irregulares. Vox ha ido más lejos, solicitando que en las próximas generales no se contabilice el voto CERA, es decir el que se emita desde el extranjero.

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Una de las voces más autorizadas en cuanto a procesos electorales en nuestro país es la de Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3. Este martes, la periodista Susanna Griso le preguntó en Espejo Público por esta polvareda, que el sociólogo despejó rápido. “¿Avalas esas sospechas?“, preguntó Griso. ”Es lógico que, viendo lo que está pasando en el mundo de la política, la oposición este muy recelosa con muchas de las medidas -comenzó Michavila-, pero creo que se está sacando de quicio". Para el experto, no hay motivo para dudar del proceso, sino al contrario.

Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo. (Fuente: VOX)

“Su impacto en la urna es mínimo”

“Si hay algún sitio donde tengamos datos fiables -continuó- es en el censo electoral, y las cifras están muy claras: sabemos que hay 2,7 millones de españoles que viven fuera, pero es que sabemos cuántos acuden a votar, pero es que también tenemos la suerte de poder saber qué han votado, porque ese voto se contabiliza después, y su impacto en la urna es mínimo”. Michavila pone como ejemplo que a lo largo de la democracia, los españoles han elegido a 5.600 diputados, y que de esos 5.600, el voto exterior solo ha cambiado cuatro. El último en Madrid, en 2023, y fue a favor del PP, que arrebató un escaño al PSOE.

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Griso le recordó entonces que en últimos comicios autonómicos, como pasó en Andalucía, el voto exterior fue muy diferente al interior. En estas, ganadas por Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta, el PSOE, que obtuvo su peor resultado histórico con María Jesús Montero, ganó entre los andaluces que emitieron su papeleta lejos de su tierra. ¿Cómo es esto posible? “Es bien sencillo -según Michavila-: porque el tipo de migración en esos territorios tendía a ser un votante más socialista, que no quiere decir de izquierdas”. Matiza que en otros lugares, como Madrid o Barcelona, la tendencia es otra.

Griso apretó, centrándose ya en Madrid, que es donde más está aumentando el censo en virtud de la ley de nietos. Pero Michavila volvió a desmentir que pueda haber una alteración en las urnas: “Tiene muchísimo más impacto la legislación que se está aplicando en cada momento para garantizar transparencia y seguridad en el voto que el censo”. Para terminar, la presentadora pidió al sociólogo un pronóstico sobre cuándo cree que serán esas generales: “Cuando decida el presidente, evidentemente -bromeó-. Mi apuesta es que van a ser el 7 de marzo, podrían ser el 14, y descarto totalmente el superdomingo. A sus compañeros de partido no les vendría bien y sus socios no le dejarían”.

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📺 Nuestro presidente Narciso Michavila @nmichavila ha intervenido en el programa @EspejoPublico de @antena3com para analizar la situación del voto exterior y la Ley de Nietos.



📅 Además, adelanta su apuesta para las próximas elecciones generales: 7 de marzo.



Aquí os dejamos un… pic.twitter.com/1aVsuMgtDq — GAD3 (@GAD3_com) June 30, 2026

600.000 nuevos votantes

La ley de nietos es el nombre con el que se ha llamado a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La norma abrió una vía extraordinaria y temporal para que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero obtuvieran la nacionalidad, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español. Sus beneficiarios son los descendientes de quienes la perdieron o renunciaron ella como consecuencia del exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución.

Más de 2,4 millones de personas iniciaron los trámites, y a 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores contabilizaba 544.722 solicitudes aprobadas. Una vez obtenida la nacionalidad, los nuevos ciudadanos pueden inscribirse en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. Ese censo alcanzó los 2.708.083 inscritos el 1 de mayo de 2026, frente a los 2.333.056 que había en las generales de julio de 2023, lo que supone un incremento de 375.027 electores, un 16,1% más, en menos de tres años.

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Con un ritmo de crecimiento de unos 16.000 nuevos inscritos al mes, las proyecciones apuntan a que el CERA podría rozar los tres millones de votantes en 2027, lo que supondría cerca de 600.000 electores adicionales respecto a los comicios de 2023.