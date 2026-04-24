España Cultura

Anne Hatahway admite que se planteó seriamente volver a sus papeles en ‘El diablo viste de Prada’ y ‘Princesa por sorpresa’: “Estoy haciendo algo así como una gira por estadios”

La actriz reflexiona sobre su filmografía con motivo del estreno de la esperada secuela de una de sus icónicas pel

Guardar
El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su último tráiler.

La actriz Anne Hathaway regresa a dos de sus personajes más emblemáticos: Andrea Sachs en El diablo viste de Prada 2 y Mia Thermopolis en Princesa por sorpresa 3. En recientes declaraciones, Hathaway admitió que reflexionó profundamente antes de aceptar volver a interpretar estos papeles, figuras que marcaron su carrera y la convirtieron en un rostro conocido de la industria cinematográfica.

Consultada sobre si tuvo reservas para reincorporarse a franquicias tan populares, Hathaway fue clara: “Ya no me importa ese tipo de cosas. Me sorprende mucho. Pensé que estaba en la sección pequeña y rara del cine independiente. Pensé que ahí iba a quedarme. Así que en realidad estoy bastante encantada de que alguien me haya pedido volver y, básicamente, hacer el equivalente a una gira en estadios”. La actriz reconoció que, en el pasado, priorizaba proyectos independientes y alejados del circuito comercial, pero hoy se siente feliz de poder reencontrarse con el público a través de historias que trascienden generaciones.

La secuela de El diablo viste de Prada reúne nuevamente a Hathaway con Meryl Streep y Emily Blunt. El reparto se completa con Stanley Tucci, quien retoma el papel del perspicaz Nigel, y se suma el ganador del Oscar Kenneth Branagh como el esposo de Miranda Priestly. Esta incorporación añade una dimensión inédita al entorno personal de la temida editora en jefe, interpretada por Streep. La trama de la secuela explora el futuro de Miranda Priestly en una industria editorial en crisis, enfrentando a su exasistente Emily Charlton, convertida ahora en ejecutiva rival. En paralelo, Branagh aporta un nuevo eje narrativo, mostrando la vida familiar de Miranda y las tensiones derivadas de su inminente retiro. El regreso de Stanley Tucci asegura continuidad con la primera entrega y mantiene el espíritu que hizo de El diablo viste de Prada un fenómeno global.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

El consejo de Charli XCX

Hathaway profundizó en la transformación de su personaje, Andrea Sachs. La actriz señaló: “Creo que hace veinte años Andy Sachs estaba muy preocupada por hacerlo bien y realmente quería agradar a su jefa. Ahora, creo que quiere ser ella misma. Y me identifico con eso”. Hathaway explicó que, tanto en la ficción como en su vida personal, ha ganado confianza y autonomía, dejando atrás la ansiedad de complacer a otros. Este crecimiento personal se traslada a Andy, quien en la secuela se muestra más segura y decidida.

Un aspecto central en las películas de la franquicia es la moda. Hathaway confesó que uno de sus trajes favoritos quedó fuera del montaje final de la secuela. “Creo que era una camiseta de Phoebe Philo, con una especie de cola. Era más una prenda que otra cosa, pero me encantó”, comentó la actriz. La atención al detalle en el vestuario sigue siendo parte esencial de la identidad visual de El diablo viste de Prada y un guiño a los seguidores de la saga. Además de su regreso a estos proyectos, Hathaway participa en Mother Mary, un thriller psicológico en el que interpreta a una estrella pop. Para prepararse, mantuvo largas conversaciones con la cantante Charli XCX, interesándose en la experiencia real de ser una figura pública en la industria musical.

La primera entrega de El diablo viste de Prada, estrenada en 2006, sigue a una joven periodista que enfrenta la presión de trabajar bajo la estricta Miranda Priestly. El filme recibió el Globo de Oro a la mejor actriz en comedia y varias nominaciones al Oscar y al Sindicato de Actores. El anuncio de la secuela, junto al desarrollo de Princesa por sorpresa 3, ha generado gran expectación entre los seguidores de Hathaway y del cine contemporáneo. El regreso de Anne Hathaway a estos papeles simboliza una etapa de reconciliación con su propio legado y una apertura a retomar historias que siguen vigentes para nuevas audiencias. Para la actriz, volver a El diablo viste de Prada y Princesa por sorpresa es, en sus palabras, “hacer algo así como una gira por estadios”, un reencuentro masivo con el público que la vio crecer en la pantalla grande.

Temas Relacionados

Anne HathawayEl diablo viste de PradaPrincesa por sorpresaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se buscan extras para la próxima película de Disney: Girona acogerá un casting para ‘Enredados’

El rodaje del próximo remake en acción real del estudio tendrá lugar entre Ctaaluña y la Ciudad de la Luz de Alicante

Se buscan extras para la próxima película de Disney: Girona acogerá un casting para ‘Enredados’

Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

El actor de ‘Succession’ ha revelado que ver al que interpretase a Aquiles le dejó obnubilado “a pesar de ser heterosexual”

Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

Los actores de ‘Michael’ explican por qué no se mencionan las acusaciones de abuso infantil: “Podría haber una secuela”

Protagonistas como Colman Domingo o Nia Long, encargados de dar vida a los padres del cantante, aseguran que la historia se centra en otros aspectos

Los actores de ‘Michael’ explican por qué no se mencionan las acusaciones de abuso infantil: “Podría haber una secuela”

Eduardo Noriega y Amaia Salamanca convierten las relaciones tóxicas en una película de terror en ‘La ahorcada’: “Hablamos de fantasmas, pero no dejamos de hablar de nosotros”

Miguel Ángel Lamata dirige esta película de hora y media en la que el espíritu de una mujer atormenta al hombre por el que decidió quitarse la vida y a su familia

Eduardo Noriega y Amaia Salamanca convierten las relaciones tóxicas en una película de terror en ‘La ahorcada’: “Hablamos de fantasmas, pero no dejamos de hablar de nosotros”

Alejo Sauras es ‘Kraken’ en la nueva adaptación de Eva García Sáenz de Urturi: “Cuando cuentas una historia que el público ha creado en su cabeza, las expectativas nunca son buenas”

‘Infobae’ entrevista a los protagonistas de ‘Kraken. El libro negro de las horas’, Alejo Sauras, Maggie Civantos y Natalia Rodríguez. La cinta, basada en la saga ‘best seller’, llega este viernes a los cines

Alejo Sauras es ‘Kraken’ en la nueva adaptación de Eva García Sáenz de Urturi: “Cuando cuentas una historia que el público ha creado en su cabeza, las expectativas nunca son buenas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”