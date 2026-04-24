Anne Hatahway admite que se planteó seriamente volver a sus papeles en ‘El diablo viste de Prada’ y ‘Princesa por sorpresa’: “Estoy haciendo algo así como una gira por estadios”

El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su último tráiler.

La actriz Anne Hathaway regresa a dos de sus personajes más emblemáticos: Andrea Sachs en El diablo viste de Prada 2 y Mia Thermopolis en Princesa por sorpresa 3. En recientes declaraciones, Hathaway admitió que reflexionó profundamente antes de aceptar volver a interpretar estos papeles, figuras que marcaron su carrera y la convirtieron en un rostro conocido de la industria cinematográfica.

Consultada sobre si tuvo reservas para reincorporarse a franquicias tan populares, Hathaway fue clara: “Ya no me importa ese tipo de cosas. Me sorprende mucho. Pensé que estaba en la sección pequeña y rara del cine independiente. Pensé que ahí iba a quedarme. Así que en realidad estoy bastante encantada de que alguien me haya pedido volver y, básicamente, hacer el equivalente a una gira en estadios”. La actriz reconoció que, en el pasado, priorizaba proyectos independientes y alejados del circuito comercial, pero hoy se siente feliz de poder reencontrarse con el público a través de historias que trascienden generaciones.

La secuela de El diablo viste de Prada reúne nuevamente a Hathaway con Meryl Streep y Emily Blunt. El reparto se completa con Stanley Tucci, quien retoma el papel del perspicaz Nigel, y se suma el ganador del Oscar Kenneth Branagh como el esposo de Miranda Priestly. Esta incorporación añade una dimensión inédita al entorno personal de la temida editora en jefe, interpretada por Streep. La trama de la secuela explora el futuro de Miranda Priestly en una industria editorial en crisis, enfrentando a su exasistente Emily Charlton, convertida ahora en ejecutiva rival. En paralelo, Branagh aporta un nuevo eje narrativo, mostrando la vida familiar de Miranda y las tensiones derivadas de su inminente retiro. El regreso de Stanley Tucci asegura continuidad con la primera entrega y mantiene el espíritu que hizo de El diablo viste de Prada un fenómeno global.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

El consejo de Charli XCX

Hathaway profundizó en la transformación de su personaje, Andrea Sachs. La actriz señaló: “Creo que hace veinte años Andy Sachs estaba muy preocupada por hacerlo bien y realmente quería agradar a su jefa. Ahora, creo que quiere ser ella misma. Y me identifico con eso”. Hathaway explicó que, tanto en la ficción como en su vida personal, ha ganado confianza y autonomía, dejando atrás la ansiedad de complacer a otros. Este crecimiento personal se traslada a Andy, quien en la secuela se muestra más segura y decidida.

Un aspecto central en las películas de la franquicia es la moda. Hathaway confesó que uno de sus trajes favoritos quedó fuera del montaje final de la secuela. “Creo que era una camiseta de Phoebe Philo, con una especie de cola. Era más una prenda que otra cosa, pero me encantó”, comentó la actriz. La atención al detalle en el vestuario sigue siendo parte esencial de la identidad visual de El diablo viste de Prada y un guiño a los seguidores de la saga. Además de su regreso a estos proyectos, Hathaway participa en Mother Mary, un thriller psicológico en el que interpreta a una estrella pop. Para prepararse, mantuvo largas conversaciones con la cantante Charli XCX, interesándose en la experiencia real de ser una figura pública en la industria musical.

La primera entrega de El diablo viste de Prada, estrenada en 2006, sigue a una joven periodista que enfrenta la presión de trabajar bajo la estricta Miranda Priestly. El filme recibió el Globo de Oro a la mejor actriz en comedia y varias nominaciones al Oscar y al Sindicato de Actores. El anuncio de la secuela, junto al desarrollo de Princesa por sorpresa 3, ha generado gran expectación entre los seguidores de Hathaway y del cine contemporáneo. El regreso de Anne Hathaway a estos papeles simboliza una etapa de reconciliación con su propio legado y una apertura a retomar historias que siguen vigentes para nuevas audiencias. Para la actriz, volver a El diablo viste de Prada y Princesa por sorpresa es, en sus palabras, “hacer algo así como una gira por estadios”, un reencuentro masivo con el público que la vio crecer en la pantalla grande.