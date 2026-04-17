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Dwayne Johnson se emociona hablando de su abuelo, que le inspiró para interpretar a Maui: “ha sido muy importante para mí”

El intérprete ha reconocido la importancia de la película de Disney, que ahora tendrá una versión en imagen real, para el pueblo polinesio del que procede

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Dwayne Johnson como Maui. Viste una falda de hojas, collar de huesos y su cuerpo está cubierto de tatuajes tribales, sosteniendo un remo bajo el sol. Cielo azul
Dwayne Johnson aparece transformado como el semidiós Maui. (Captura de pantalla: Disney Studios / YouTube)

El actor Dwayne Johnson presentó por primera vez imágenes de la nueva versión en acción real de Vaiana (Moana en territorio internacional) durante el evento CinemaCon en Las Vegas. La película, dirigida por Thomas Kail (conocido hasta el momento por adaptar musicales como Hamilton o la miniserie Fosse/Verdon) y producida por Disney, llegará a los cines el próximo 10 de julio.

El actor compartió en el escenario una fotografía de su abuelo, High Chief, a quien tomó como inspiración para el personaje de Maui. “Viví con este personaje más de 10 años”, afirmó Johnson, quien ya había interpretado al semidiós tanto en la versión animada de 2016 como en la secuela de 2024. El intérprete destacó: “La versión animada fue una experiencia increíble para nosotros como pueblo polinesio. Maui se inspiró profundamente en mi abuelo y ha sido muy importante para mí”.

Catherine Laga’aia, quien encarna a Vaiana en la nueva producción, celebró la oportunidad de formar parte del proyecto: “Crecí viendo Moana con mi familia, así que ser parte de su historia me emociona mucho”, expresó la actriz australiana de acuerdo con el medio.

Qué esperamos del ‘live action’

Disney describe el filme como una “reinterpretación” del original nominado al Oscar, que en 2016 recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla. La secuela lanzada en 2024 superó 1.000 millones de dólares, según los datos proporcionados por el estudio a The Hollywood Reporter.

Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson en la presentación de 'Vaiana' REUTERS/Caroline Brehman
Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson en la presentación de 'Vaiana' REUTERS/Caroline Brehman

El elenco lo completan John Tui como Chief Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como Gramma Tala. La música original fue compuesta por Lin-Manuel Miranda (nominado al Oscar en dos ocasiones, entre ellas, por la canción Dos oruguitas, de la película Encanto), Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, quien también trabajó en la banda sonora. La ‘exintérprete’ de Moana en la animación, Auliʻi Cravalho, se suma como productora ejecutiva, igual que Scott Sheldon y Charles Newirth.

En principio, el ‘live action’ de Vaiana se centraría en los acontecimientos de la película original, en la que una joven se atreve a embarcarse en una peligrosa aventura marítima para devolver el equilibrio al ecosistema, ya que este se ha visto alterado y se encuentra en peligro de destrucción.

Catherine Laga'aia sonríe, sujetando una cuerda en un velero. Viste un top rojo estampado y un collar. Al fondo, una vela y cielo rosa y azul
La actriz Catherine Laga'aia sonríe a bordo de un barco, interpretando a Moana en el set de la anticipada adaptación de acción real de Disney. (Disney Plus)

Por el camino, se encontrará con un semi-dios, Maui, que fue desterrado por robarle el corazón a la diosa Te Fiti, precisamente el objeto que ahora Vaiana tiene que devolver para restaurar la paz y apaciguar la furia del demonio Te Kā.

Una película llena de música

La película animada de 2016 fue nominada a dos Oscar: mejor largometraje de animación, y mejor canción original, How Far I’ll Go, de Lin-Manuel Miranda. En España el tema se tituló Qué hay más allá, y fue interpretado por la cantante María Parrado.

You're Welcome ("Moana") Dwayne Johnson

Suponemos que este tema también se incluirá en la nueva propuesta en imagen real, así como el que interpretaba Dwyane Johnson, uno de los más celebrados, titulado en español, De nada y que se convertía en uno de los mejores momentos de la película, en el que lo veíamos celebrando su vis cómica que tantas veces hemos visto en la pantalla en películas como Red One o Jumanji, por poner solo unos pocos ejemplos.

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