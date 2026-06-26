Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

El director Christopher Nolan ha avanzado que La Odisea mostrará la “brutalidad” del combate contra los lestrigones, una secuencia diseñada para sacudir a Odiseo y a sus hombres en una adaptación que llegará a los cines el 17 de julio y que convierte el poema clásico de Homero en una gran superproducción de acción.

Según Empire, la escena se rodó el pasado julio en el bosque de Culbin, en Escocia, con siete cámaras IMAX, ilusiones de perspectiva forzada y trabajo con cables para lanzar a especialistas por el aire durante el asalto de esos gigantes saqueadores, uno de los desafíos más duros del viaje del protagonista.

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La publicación visitó ese rodaje y sitúa a los lestrigones como una de las pruebas centrales del periplo de Odiseo, interpretado por Matt Damon, en una historia en la que el héroe se enfrenta a monstruos, a sus propios demonios y a los planes de pretendientes hostiles mientras intenta regresar junto a su familia en Ítaca. Nolan ha explicado al medio que el objetivo de esa secuencia era transmitir desorientación y peligro para el protagonista.

Una batalla marcada por la violencia

“Fue una secuencia divertida de rodar y es brutal”, ha dicho el director a Empire. “Se trata realmente de intentar transmitir la brutalidad. Son guerreros, y sus armas y armaduras tienen un nivel de sofisticación que Odiseo nunca ha visto”.

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Ese planteamiento conecta la acción con el conflicto dramático del personaje. El director sostiene que esos encuentros fantásticos no funcionan solo como espectáculo, sino también como pruebas que ponen en cuestión al héroe en el plano personal.

Matt Damon en 'La Odisea', de Christopher Nolan (Universal Pictures)

En ese sentido, Christopher Nolan ha subrayado que el episodio de los lestrigones conserva la función que ya tenía en el poema original: erosionar la autoridad de Odiseo ante sus propios hombres.

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“El propósito de los lestrigones en la historia, igual que en el poema original, es mostrar en cierto modo la naturaleza cuestionable del liderazgo de Odiseo. Dar a sus hombres razones para dudar de él”, ha afirmado. “Y por eso aquello a lo que se enfrentan los deja a todos conmocionados”.

Una escena rodada a lo grande

La información publicada por Empire detalla que Nolan ha recurrido a técnicas prácticas para filmar el asalto, aunque muchas de ellas siguen sin desvelarse. Entre las que sí han trascendido figuran la perspectiva forzada y el uso de cables para proyectar a los especialistas durante la acción.

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Matt Damon encarna a Odiseo, el protagonista de la película.

El episodio de los lestrigones pertenece al Canto X, titulado como Lo relativo a Eolo, a los lestrigones y a Circe (que estará interpretada por Samantha Morton). Durante su travesía, los tripulantes, abrirán un odre regalado por Eolo, señor de los vientos y eso enfurecerá a la deidad mandándoles una tormenta. Llegarán a la tierra de los lestrigones, un pueblo de gigantes antropófagos, y tendrán que luchar contra ellos.

La película incluirá otras batallas, como la de la guerra de Troya, aunque no se han desvelado detalles al respecto. Lo que sí que se sabe es que su clasificación será para mayores de 16 años acompañados, dado el nivel de violencia explícita que tendrá.

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