Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0 - ES

Kylian Mbappé ha metido a Francia en octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y ha fijado ya el siguiente cruce de la selección de Didier Deschamps: Paraguay, que llega tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis. El 3-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey confirmó una superioridad francesa que se aceleró antes del descanso y se consolidó tras la reanudación.

Mbappé ha cerrado la noche con seis goles en el torneo, una cifra con la que iguala a Messi en esta edición y se queda a solo uno del argentino en la clasificación histórica de anotadores del Mundial. Francia jugará los octavos ante Paraguay el 4 de julio en Filadelfia.

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El delantero del Real Madrid abrió el marcador justo antes del descanso, Barcola firmó el segundo en el minuto 53 y Mbappé selló el tercero en el 74, en ambos casos tras asistencia de Michael Olise. El atacante del Bayern Múnich dirigió el juego francés y añadió una nueva muestra de su impacto en el campeonato: suma ya cinco asistencias.

Suecia sostuvo el orden hasta el primer gol de Mbappé

Suecia resistió durante la primera media hora con bloque bajo, disciplina defensiva y el trabajo de Viktor Gyökeres y Alexander Isak, pero apenas encontró recursos para discutirle el control a Francia. La selección escandinava aguantó hasta que el equipo de Deschamps elevó el ritmo y transformó el dominio en asedio.

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Tchouaméni disputa un balón con Alexander Isak (REUTERS/John Sibley)

El arranque del encuentro fue lento, con dos equipos midiéndose sin apenas riesgo. Francia llevó la iniciativa desde el principio, aunque no probó por primera vez a Zetterström hasta el minuto 15, con un intento de Digne.

La zaga sueca sostuvo el partido durante media hora y Mbappé incluso vio anulado un gol por fuera de juego. El encuentro cambió tras la primera pausa de hidratación, cuando el conjunto francés activó todo su caudal ofensivo.

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Michael Olise estuvo cerca de anotar uno de los goles del torneo (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

El tramo final de la primera parte fue un bombardeo: Rabiot lo intentó desde lejos, Mbappé estrelló un remate en el palo con la portería a su favor y Olise rozó uno de los goles del torneo con una tijera dentro del área que también acabó en el poste.

Suecia quedó desbordada hasta el punto de que el árbitro y el VAR no sancionaron con mayor dureza una entrada de Victor Lindelöf sobre Olise. El 1-0 llegó en una acción de estrategia. Francia sacó el córner en corto, encadenó una triangulación, Dembélé asistió y Mbappé rompió a Gyökeres antes de definir al palo largo.

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Mbappé celebra con Didier Deschamps REUTERS/Jeenah Moon

Ese tanto fue el quinto del delantero en el campeonato y tuvo una dedicatoria especial para Deschamps, de luto por el reciente fallecimiento de su madre. La ventaja confirmó lo que ya mostraba el campo: Suecia había pasado de resistir a sobrevivir.

Francia sentenció el partido con eficacia

La segunda parte empezó con una Suecia sin respuesta y una Francia decidida a cerrar el partido cuanto antes. El 2-0 resumió esa superioridad con una jugada vertical: Tchouaméni filtró para Olise, el mediapunta conectó con Barcola y el atacante resolvió tras orientar el control y chutar con fuerza.

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Barcola celebra su gol con Mbappé (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

Con más de media hora aún por jugarse, el partido quedó prácticamente sentenciado. Zetterström evitó un marcador más amplio con otra parada de mérito a Olise, que poco después tampoco acertó a culminar un contragolpe.

Mbappé celebra su tercer gol ante Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

El tercer tanto sí volvió a nacer de su visión, pues Olise filtró un pase que rompió la línea defensiva sueca y dejó solo a Mbappé, que firmó su segundo gol de la noche y el 3-0 definitivo. El desenlace dejó dos datos que explican la amplitud de la victoria: el sexto gol de Mbappé en el Mundial y la quinta asistencia de Olise. Francia se ha citado así con Paraguay en busca de los cuartos de final.

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