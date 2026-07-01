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‘Proyecto Salvación’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la aventura espacial de Ryan Gosling

Considerada una de las mejores películas del año, narra la historia de un profesor enviado al espacio para evitar un desastre que cause el fin del mundo

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'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling (Sony Pictures)

Ha costado, pero parece que el momento por fin ha llegado. La que ha sido una de las grandes películas del 2026 -por recaudación en taquilla, entusiasmo de público y aceptación de la crítica- por fin está a punto de aterrizar en plataformas. Hablamos de Proyecto Salvación, la aventura espacial protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (Infiltrados en clase).

La película, estrenada hace tan solo unos meses en cines, tuvo tanto éxito que su propia productora tuvo que retrasar su llegada a streaming, para estirar todo lo posible su paso por cines y que la gente pudiese disfrutar de esta nueva ópera espacial en pantalla grande. Pero ese largo tiempo de espera ha llegado a su final, porque los espectadores podrán disfrutar de la película desde la comodidad de sus casas en este recién inaugurado mes de julio. Pero, para quién no haya podido ver aun el filme en cines, ¿De qué va Proyecto Salvación?

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Pues bien, la película narra la historia de Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que es designado para una peligrosa misión, la de descubrir el misterio detrás de una sustancia que amenaza con extinguir el sol y, por ende, la vida en la Tierra. Después de una dura preparación, Grace despierta en el espacio exterior completamente solo e incapaz de hacer frente a sus miedos. No obstante, encontrará un inesperado aliado en Rocky, un ser del espacio con un problema común y con el que entablará una gran amistad mientras ambos buscan resolver el enigma que está llevando a sus respectivos planetas a su destrucción.

Esta imagen, difundida por Amazon MGM Studios, muestra a Ryan Gosling en una escena de "Project Hail Mary". (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP)
Esta imagen, difundida por Amazon MGM Studios, muestra a Ryan Gosling en una escena de "Project Hail Mary". (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP)

Dónde verla

Ryan Gosling, que no es la primera vez que va al espacio -ya dio vida al astronauta Neil Armstrong en la película First Man de Damien Chazelle (La La Land: La ciudad de las estrellas), realiza aquí una de sus mejores actuaciones, pero no es lo único a destacar del filme. Los efectos visuales del espacio o la capacidad para ir narrando una historia tan compleja a través de flashbacks y saltos en el tiempo, así como su forma de explicar conceptos tan complejos de la ciencia a un público general, como ya hicieran películas como Interstellar, The Martian o Arrival (La llegada).

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En definitiva, Proyecto Salvación es una de esas películas que deja huella pero que también entretiene y emociona en sus más de dos horas y media de duración, Los espectadores podrán disfrutar de ella en streaming a partir de este viernes 3 de julio, fecha en la cual será estrenada en la plataforma Amazon Prime Video. La misma en la que ahora mismo se encuentran otros grandes títulos de los últimos meses como Marty Supreme, Las ovejas detectives o La asistenta, el thriller protagonizado por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney que precisamente ha sido la gran rival en taquilla con Proyecto Salvación en lo que va de año. Ahora pasan de rivales a amigas en la pequeña pantalla, aunque sin llegar a la amistad que muchos encontrarán entre Ryland Grace y el pequeño Rocky.

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