Amaia, sobre vivir en Madrid: “Me gusta, pero solo para cinco días, me saturaría un poco”

Un plano de la ciudad de Madrid, sobre la que la cantante Amaia Romero ha opinado en el medio digital catalán 'El Món'. / Freepick

La cantante Amaia Romero ha compartido en una entrevista con el medio digital catalán El Món los motivos por los que ha elegido vivir en Barcelona y no en Madrid. En la misma conversación, Amaia ha detallado aspectos de su vida personal y profesional que la han conducido hasta su consolidación como una voz singular tras su victoria en Operación Triunfo (OT) en 2017. “Me gusta Madrid, pero solo para cinco días porque vivir allí me saturaría un poco”, ha afirmado Amaia Romero. Esta preferencia se refleja también en su próxima gira, que no incluirá la capital española y finalizará en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal: “Que venga la gente de Madrid, que allí ya van mucho”.

La decisión de instalarse en Barcelona responde, según ha relatado la artista, a la calidad de la formación musical que ofrece la ciudad: “Aquí se encuentra el mejor conservatorio de piano”. Además de motivos profesionales, también hay personales tras la preferencia. La presencia de su hermano en la ciudad ha sido determinante para dar el paso: “Mi hermano ya vivía aquí desde antes y eso me acabó de convencer”.

La cantante ha reconocido que, aunque suele hacer lo que le apetece, la inseguridad sigue formando parte de su día a día. “Eso me ayuda a tener un día a día mucho más normal, de la misma manera que trabajar con mi hermano, que es mi mánager desde el principio y me baja mucho los pies a tierra”, ha explicado Amaia Romero a El Món. La artista ha admitido que ha atravesado etapas de confusión: “He tenido épocas de estar muy tontita y sin la cabeza en su sitio”. No obstante, considera que esto es “inevitable”, dado que cuando salió de OT tenía “todas las facilidades y privilegios del mundo”. Por ello, Amaia llega a la conclusión que ha “podido dar por hecho cosas que, otro artista con una carrera progresiva, sabe que son difíciles”.

Las claves de su evolución personal

En la entrevista, Amaia Romero ha confesado que le costaba verse en pantalla tras su paso por Operación Triunfo: “Me daba mucha vergüenza verme en OT y renegaba un poco de mí misma en aquel momento, pero ya he cambiado el chip”. Desde entonces, han pasado ocho años, tiempo en el que la cantante afirma haberse dado cuenta “de que entonces era muy niña”. Este año tampoco ha sido sencillo para la cantante, según explica en la entrevista a El Món que ha reconocido sentirse “un poco perdida” a pesar de los éxitos profesionales: “He echado de menos estar más conectada con mi presente y conmigo misma”.

La artista ha confirmado también la ruptura con su pareja, el director creativo Daniel 2000, aunque mantienen una relación profesional: “Hemos roto, sí, pero seguimos trabajando juntos porque es como de mi familia. Nuestra relación romántica no funcionó y hemos cambiado el vínculo, pero sigo queriéndole muchísimo”. La convivencia laboral tras la ruptura ha sido posible, según ha explicado, gracias a la buena comunicación entre ambos: “No somos de conflictos, nos gusta hablar y explicar todo lo que pasa; lo que facilita mucho las cosas. Hemos conectado muchísimo porque funcionamos de la misma manera. Nunca me había pasado esto de romper con alguien y seguir de una manera tan cómoda que nos permite seguir trabajando juntos”.

En un ejercicio de autocrítica, Amaia Romero ha sorprendido al reconocer que no siempre ha sido la mejor pareja: “Siempre tenía la tendencia a adaptarme mucho a la otra persona a todos los niveles, era más sumisa por decirlo de alguna manera”. Sin embargo, la cantante ha admitido que con él ha “evolucionado” y, pro primera vez, se ha sentido “segura en una relación”. Finalmente, ha concluido con una declaración: “Antes no me caía tan bien a mí misma, pero ahora sí y eso creo que se nota”.