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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 1 de julio, resultados, clasificados y el minuto a minuto de la jornada

Este miércoles continúan los 16avos de final de la Copa del Mundo con tres partidazos y, poco a poco, empiezan a definirse las llaves para la siguiente instancia

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La selección mexicana celebra el histórico pase al "quinto partido" ante un Estadio Azteca repleto (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La selección mexicana celebra el histórico pase al "quinto partido" ante un Estadio Azteca repleto (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Mundial 2026 sigue su curso y la jornada presenta tres enfrentamientos claves que marcarán el rumbo de la competencia y le continuarán dando forma al cuadro de los clasificados. Cada resultado puede ser determinante en el camino hacia el título.

La selección mexicana venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y firmó su avance al famoso “quinto partido” por primera vez en 40 años. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los tantos en el primer tiempo que le dieron la clasificación al Tri. Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre aguardan por su rival en octavos, que saldrá del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

Por otra parte, la selección argentina se prepara para un miércoles movido. Primero, realizará un último entrenamiento en Kansas mientras, en paralelo, Lionel Scaloni comienza a definir el once titular que pondrá en cancha el próximo viernes ante Cabo Verde. Tras ello, la delegación partirá rumbo a Miami, donde jugará por un lugar en los octavos de final.

La selección colombiana también comienza a ultimar detalles pensando en su duelo de 16avos de final. El equipo de Néstor Lorenzo buscará el pase a octavos este viernes cuando se mida contra Ghana en Kansas. La ciudad sede del encuentro se encuentra en una alerta por calor extremo que deberá ser seguida con mucha cautela por parte de la delegación colombiana.

España, mientras tanto, aterrizó en las últimas horas en Los Ángeles y ya palpita de lleno lo que será el duelo de mañana frente a Austria. La Roja entrenará este miércoles en el Dignity Health Sports, el centro de entrenamiento de Los Angeles Galaxy. Tras ello, Luis de la Fuente ofrecerá la tradicional rueda de prensa pre-partido.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:41 hsHoy

Javier Aguirre: “El pueblo mexicano merecía una noche como esta”

Tras la histórica victoria 2-0 ante Ecuador, el entrenador del Tri calificó el triunfo como el más importante de su carrera “por la conexión con la gente”.

“Significa mucho para mí, porque yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido, me pasó en Sudáfrica y en Corea y duele mucho. Hoy esta comunión con la gente es un impulso extra. Ha sido un partido muy exigente, Ecuador es un equipo que te lleva al límite. Fue una bonita noche para los mexicanos”, valoró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y agregó: “Estamos entre los 16 mejores del mundo. Estamos muy bien, muy animados, muy concentrados, es una familia. Es difícil esta palabra, de verdad, usarla en el fútbol; es una verdadera familia, los que no juegan, los que están detrás, es un grupo espectacular”.

La selección mexicana volverá a jugar el “quinto partido” por primera vez desde México 1986 y espera por su rival, que saldrá del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

Javier Aguirre: “El pueblo mexicano merecía una noche como esta” (REUTERS/Henry Romero)
Javier Aguirre: “El pueblo mexicano merecía una noche como esta” (REUTERS/Henry Romero)
10:36 hsHoy

La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

Con el cielo oscuro y el arranque pospuesto, la tribuna aguardó pacientemente el inicio con cantos de guerra y el enemigo vestía de amarillo

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico fans in the stands during the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico fans in the stands during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Juan Gabriel por sí solo ya es un emblema en la cultura mexicana, ahora combinado con una euforia de ser anfitrión de una Copa Mundial, una clasificación perfecta con nueve de nueve puntos en fase de grupos, y la idea de que esta vez será diferente dieron como origen el “¿Y si, sí?”. Propios y extraños se dejaron arropar por la ilusión, ese fue el reflejo que transmitió una señora que con impermeable rosa, una peluca tricolor y una cartulina echa chicharrón por la lluvia se animó a presumirse ante miles de aficionados congregados en el Estadio Ciudad de México para el México vs Ecuador, que ella también es parte de esta ilusión.

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09:45 hsHoy

Los partidos del día: 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo

  • México: 10:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Bélgica vs. Senegal

  • México: 14:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • España: 22:00 hs

Estados Unidos vs. Bosnia

  • México: 18:00 hs
  • Colombia: 19:00 hs
  • Argentina: 21:00 hs
  • España: 02:00 hs (jueves)

Los partidos del día, 1 de julio (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)
Los partidos del día, 1 de julio (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)
09:38 hsHoy

Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

El entrenador habló más de una hora ante la prensa y no esquivó ningún tema, desde su mea culpa hasta las concesiones al plantel tras la Copa América y por qué descarta que la relación con los jugadores haya condicionado la eliminación

El entrenador habló más de una hora ante la prensa y no esquivó ningún tema, desde su mea culpa hasta las concesiones al plantel tras la Copa América y por qué descarta que la relación con los jugadores haya condicionado la eliminación

Con la eliminación de Uruguay del Mundial todavía fresca, Marcelo Bielsa compareció ante la prensa uruguaya en Montevideo y no esquivó ninguna pregunta: habló de Fernando Muslera, de Federico Valverde, de las reuniones con el plantel, de los jugadores que llegaron lesionados y de por qué, a su juicio, la Celeste mereció más de lo que obtuvo.

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09:34 hsHoy

México rompe 40 años de ‘maldiciones’ en eliminación directa y obtiene su pase a Octavos de Final en el Mundial 2026

El Tricolor se paró en la cancha del Estadio Ciudad de México frente a más de 80 mil personas para darle un manotazo a la historia

Julián Quiñones se convirtió en el hombre gol de la selección mexicana. (REUTERS/Raquel Cunha)
Julián Quiñones se convirtió en el hombre gol de la selección mexicana. (REUTERS/Raquel Cunha)

El balón rodó en la cancha del Estadio Ciudad de México en este crucial choque de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. Desde el silbatazo inicial, la Selección Mexicana ha salido volcada al frente, empujada por un estadio que ruge y que busca intimidar al rival a toda costa, dejando claro que la localía debe pesar en esta justa internacional.

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09:30 hsHoy

Con Noruega, Francia y México clasificados, así está el cuadro de octavos del Mundial: la agenda completa de los cruces pendientes por 16avos

Mbappé marcó un doblete para el triunfo de los galos ante Suecia. Con gol de Haaland sobre el final, los nórdicos avanzaron a la siguiente instancia tras vencer a Costa de Marfil por 2-1. En último turno, México se impuso 2-0 a Ecuador y también avanzó

La agenda de actividad de los 16avos de final de este martes se abrió con un apasionante triunfo de Noruega 2-1 sobre Costa de Marfil con un gol de Erling Braut Haaland sobre la hora para avanzar a la siguiente etapa. El combinado nórdico ya tiene su cruce de octavos confirmado: enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en New York/New Jersey, a las 17 horas de Argentina.

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