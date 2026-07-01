Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 1 de julio, resultados, clasificados y el minuto a minuto de la jornada

La selección mexicana celebra el histórico pase al "quinto partido" ante un Estadio Azteca repleto (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Mundial 2026 sigue su curso y la jornada presenta tres enfrentamientos claves que marcarán el rumbo de la competencia y le continuarán dando forma al cuadro de los clasificados. Cada resultado puede ser determinante en el camino hacia el título.

La selección mexicana venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y firmó su avance al famoso “quinto partido” por primera vez en 40 años. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los tantos en el primer tiempo que le dieron la clasificación al Tri. Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre aguardan por su rival en octavos, que saldrá del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

Por otra parte, la selección argentina se prepara para un miércoles movido. Primero, realizará un último entrenamiento en Kansas mientras, en paralelo, Lionel Scaloni comienza a definir el once titular que pondrá en cancha el próximo viernes ante Cabo Verde. Tras ello, la delegación partirá rumbo a Miami, donde jugará por un lugar en los octavos de final.

La selección colombiana también comienza a ultimar detalles pensando en su duelo de 16avos de final. El equipo de Néstor Lorenzo buscará el pase a octavos este viernes cuando se mida contra Ghana en Kansas. La ciudad sede del encuentro se encuentra en una alerta por calor extremo que deberá ser seguida con mucha cautela por parte de la delegación colombiana.

España, mientras tanto, aterrizó en las últimas horas en Los Ángeles y ya palpita de lleno lo que será el duelo de mañana frente a Austria. La Roja entrenará este miércoles en el Dignity Health Sports, el centro de entrenamiento de Los Angeles Galaxy. Tras ello, Luis de la Fuente ofrecerá la tradicional rueda de prensa pre-partido.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.