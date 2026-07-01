Tom Hardy regresa a ‘MobLand’: el actor se reincorpora a la serie tras una polémica con sus creadores

MobLand, la serie protagonizada por Tom Hardy y Pierce Brosnan, presenta su primer adelanto

El regreso de Tom Hardy a la serie MobLand ha sido confirmado tras resolver diferencias con los creadores de la exitosa serie de Paramount+. El actor británico, reconocido por su papel como Harry Da Souza, había finalizado el rodaje de la segunda temporada cuando surgió una disputa con el productor ejecutivo Jez Butterworth y la productora 101 Studios. El conflicto generó incertidumbre sobre su participación futura en la serie, que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma desde su estreno.

La controversia se originó después de que Hardy concluyera su trabajo en la segunda temporada y mantuviera desacuerdos con Butterworth y el equipo de producción. Según fuentes consultadas por Variety, la tensión puso en duda la continuidad del actor en el proyecto. La producción de la temporada finalizó en marzo, y durante ese periodo, la relación entre Hardy y los responsables del programa se deterioró, llevando a especulaciones sobre su salida definitiva de la serie. La situación dio un giro tras una reunión celebrada en Londres entre Hardy y los productores. En ese encuentro, ambas partes lograron resolver sus diferencias y acordaron la reincorporación del actor para una eventual nueva temporada de MobLand. Aunque Paramount+ y 101 Studios no han emitido declaraciones oficiales, fuentes cercanas al proyecto afirmaron a Variety que la presencia de Hardy está asegurada para una posible tercera entrega.

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El regreso de Hardy responde a la popularidad de la serie en la plataforma de streaming. MobLand se consolidó rápidamente como la segunda producción más vista de Paramount+ desde su lanzamiento el año pasado, lo que incrementó la presión para retener a su protagonista principal y mantener la continuidad narrativa del programa. Actualmente, la tercera temporada aún no ha sido anunciada de forma oficial. Sin embargo, fuentes vinculadas a la serie consideran que, dada la resolución del conflicto y el éxito de audiencia, la renovación es prácticamente inminente. La disputa entre Hardy y los productores había generado inquietud entre los seguidores de la serie, así como incertidumbre en el equipo creativo. Durante las negociaciones, se especuló sobre posibles reemplazos o cambios en la estructura de la historia, pero finalmente se optó por asegurar el retorno del actor británico. Esta decisión se percibe como fundamental para preservar la identidad de la serie y su atractivo para el público.

La ausencia del productor y el guionista en el set aumentó la tensión con Tom Hardy. (Captura de video)

Un acuerdo beneficioso para todas partes

Para quienes se preguntan por qué Tom Hardy se reincorpora a MobLand, la respuesta radica en un acuerdo alcanzado tras intensas negociaciones con los productores, motivado tanto por la importancia de su personaje para la trama como por la repercusión que la serie ha alcanzado en Paramount+. La reunión en Londres permitió restablecer la relación entre ambas partes y garantizar la continuidad del proyecto, lo que despeja las dudas sobre el futuro inmediato del programa. La expectativa en torno a la tercera temporada es alta, ya que la resolución de este conflicto permitirá al equipo creativo retomar el desarrollo de la historia con su elenco original. Si bien no hay fecha confirmada para el inicio de la producción, la reincorporación de Hardy es vista como un paso clave para la viabilidad y el éxito de futuras entregas.

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El regreso de Hardy a MobLand contó con el respaldo explícito de miembros destacados del elenco. Helen Mirren, quien interpreta a Maeve Harrigan en la serie, expresó públicamente su apoyo al actor tanto en redes sociales como en una entrevista durante el Festival de Cine de Taormina. Mirren declaró que estaría dispuesta a trabajar con Hardy “en un abrir y cerrar de ojos”, calificando al intérprete como “una persona muy especial” y subrayando su admiración profesional y personal. Estas muestras de apoyo han contribuido a reforzar la cohesión interna del elenco y a disipar rumores sobre divisiones o tensiones dentro del equipo. El respaldo de Mirren, junto con la resolución del conflicto, refuerza la imagen de unidad en torno al proyecto.

MobLand es una serie creada por Ronan Bennett que narra la vida de la familia criminal Harrigan, encabezada por Conrad (interpretado por Pierce Brosnan) y su esposa Maeve (Helen Mirren). Paddy Considine da vida al hijo del matrimonio, Kevin, mientras que Hardy encarna a Harry Da Souza, un personaje clave en las operaciones de la familia. La serie cuenta con guiones escritos por Butterworth y Bennett, y desde su estreno se ha destacado por su éxito de audiencia en Paramount+. El futuro de MobLand se perfila como uno de los proyectos emblemáticos de la plataforma, con la reincorporación de Hardy como elemento central para su continuidad y éxito en las próximas temporadas.

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