España

La factura del gas sube un 21,5% en julio por el regreso del IVA al 21% y el precio del petróleo disparado

El vencimiento de la rebaja fiscal aprobada por la guerra en Irán y el encarecimiento del Brent, que subió un 31,5 %, se traducen en incrementos de entre el 19,2% y el 22% según el tramo de consumo

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Una cocina de gas. (Europa Press)
Una cocina de gas. (Europa Press)

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural ha encajado dos golpes simultáneos que han afectado a su precio al inicio de este julio: el encarecimiento del crudo en los mercados internacionales y la recuperación del IVA ordinario tras el vencimiento de la rebaja fiscal aprobada para paliar el impacto del conflicto de Irán. El resultado es una subida media del 21,5% respecto al precio de abril, según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado que recoge Efe.

El petróleo Brent ha subido un 31,5% en el período de referencia, lo que ha elevado el coste de la materia prima un 23,7%. La depreciación del euro frente al dólar, del 0,5%, apenas ha podido amortiguar ese encarecimiento.

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La tarifa de último recurso es un precio regulado al que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas de presión igual o inferior a 4 bar con un consumo anual que no supere los 50.000 kWh, un umbral bajo el que se incluyen la mayoría de los hogares españoles. El mecanismo se revisa cada trimestre (el 1 de enero, abril, julio y octubre) siempre que el coste de la materia prima varíe más de un 2% respecto al valor en vigor, o cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. A diferencia de las revisiones de invierno, esta actualización no incorpora el componente de gas estacional, el cálculo parte exclusivamente en el gas de base.

Los dos factores que explican el alza

El primero es el precio del hidrocarburo. El repunte del Brent ha arrastrado el coste de la materia prima casi un cuarto por encima del valor empleado en la revisión anterior, un umbral que activa de forma automática la actualización de la tarifa.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)

El segundo factor está relacionado con la fiscalidad. La reducción del IVA al 10% que estableció el RDL 7/26 vence el 1 de julio, fecha en la que el impuesto recupera su nivel habitual del 21%. Esa medida formaba parte del paquete de ayudas aprobado para contener el impacto del conflicto de Irán en los precios energéticos.

Cuánto sube según el tramo de consumo

La resolución oficial detalla los incrementos diferenciados según el perfil de consumo. La tarifa individual se divide en tres tramos: el TUR1, para hogares de menor consumo anual, sube a partir del primer día de julio un 19,2%; el TUR2, para consumos intermedios, un 20,8%, y el TUR3, para los hogares de mayor consumo dentro del umbral regulado, un 22%.

La TUR vecinal (aplicable de forma temporal a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y empresas de servicios energéticos que les dan servicio) funciona con una lógica distinta: agrupa instalaciones colectivas con volúmenes de consumo muy superiores a los domésticos y se segmenta en ocho tramos. En este caso, los incrementos por tramo son los siguientes: TUR 4, un 14,1%; TUR 5, un 14,2%; TUR 6, un 18,4%; TUR 7, un 21,3%; TUR 8, un 21,6%; TUR 9, un 21,8%; TUR 10, un 21,9%, y TUR 11, un 22,2%.

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