Audiencias junio 2026: La 1 rompe la racha de Antena 3 gracias al Mundial y Telecinco firma otro mínimo histórico

Audiencias del mes de junio 2026.

El gran perjudicado por el éxito del torneo ha sido Antena 3, que cierra junio con un 12,5% de share. La cadena de Atresmedia pierde el liderazgo mensual después de 22 victorias consecutivas, poniendo fin a la segunda mejor racha de su historia. Sin embargo, el balance sigue siendo muy positivo, ya que mantiene una gran estabilidad pese a competir contra un evento deportivo de máxima repercusión y cierra la temporada como la cadena más fuerte del curso, al haber liderado nueve de los diez meses.

El excelente rendimiento de su programación diaria ha vuelto a ser la clave. Formatos como Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Antena 3 Noticias, Sueños de libertad, Pasapalabra y El Hormiguero continúan siendo el principal motor de la cadena. A ellos se suman Tu cara me suena y La Voz Kids, líderes en sus respectivas noches. Además, Antena 3 ha superado con éxito el relevo de la prueba final de Pasapalabra, mientras que espacios como ¡Salta! o la serie ¿A qué estás esperando? no han conseguido destacar.

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La situación es muy diferente en Telecinco, que registra un 8,3% de cuota, el peor dato de su historia en un mes de temporada regular y también su peor junio desde que existen registros. La cadena acumula ya un año completo sin alcanzar el 10% mensual y cierra el curso con una media del 8,9%, la más baja de su trayectoria.

Maica Benedicto proclmaó vencedora de esta edición de 'Supervivientes' (Telecinco)

Mediaset no logra remontar sus cifras de antaño

Ni la final de Supervivientes ni el desenlace de La isla de las tentaciones han conseguido revertir una tendencia claramente descendente. Solo El programa de Ana Rosa mantiene resultados competitivos en la programación diaria, mientras que los recientes estrenos de entretenimiento y ficción han arrancado con cifras muy discretas.

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Quien sí atraviesa un momento positivo es Cuatro, que alcanza un 6,4% de share, encadena seis meses consecutivos por encima del 6% y suma su tercera victoria seguida frente a laSexta. Programas como Horizonte, En boca de todos, Todo es mentira o Código 10 continúan reforzando la oferta de actualidad de la cadena, mientras sus fines de semana siguen ofreciendo un rendimiento especialmente sólido.

Mar Espinar y Risto Mejide, en 'Todo es Mentira'. (Mediaset España)

Programas que son una apuesta segura

Por el contrario, laSexta baja hasta el 5,5%, su peor junio desde 2012. La cadena acusa el desgaste de buena parte de sus formatos habituales y tampoco ha encontrado el revulsivo esperado en sus últimos estrenos. Aunque Aruser@s sigue siendo su principal referencia, el descenso generalizado de sus programas explica un mes especialmente complicado. Queda por ver cómo se desenvuelve en la temporada estival, en la que históricamente ha apostado por películas de entretenimiento.

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El delantero de la selección española, Ferrán Torres , disputa el balón ante el jugador de Arabia Saudí Salem Al Dawsari. EFE/ Kenneth Fernández.

Con el Mundial entrando en su recta final y el inicio de la programación estival, las cadenas afrontan ahora un verano en el que los grandes movimientos quedarán aplazados hasta septiembre, cuando arrancará una nueva temporada televisiva en la que todas buscarán volver a mover el tablero de las audiencias.