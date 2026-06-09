Hugh Jackman se convertirá en el icónico pirata Long John Silver en la próxima película de Ridley Scott

Hugh Jackman dará vida al pirata Long John Silver en la nueva película de Ridley Scott

Hugh Jackman sumará un nuevo personaje clásico a su trayectoria: encarnará al pirata Long John Silver en la próxima adaptación cinematográfica de la novela La isla del tesoro, bajo la dirección de Ridley Scott. El actor australiano, conocido por sus interpretaciones en El gran showman, Los miserables, Van Helsing: El cazador de monstruos, Logan y muchos otros, encabezará el reparto de esta ambiciosa producción que reunirá a figuras destacadas del cine internacional.

El proyecto, anunciado oficialmente este lunes, contará con un guion escrito por Jack Thorne, galardonado con un Emmy por Adolescencia. Thorne también se desempeñará como productor ejecutivo, mientras que la producción estará a cargo de Michael Pruss para la compañía Scott Free. La noticia fue confirmada por los representantes de la productora, que presentaron el paquete completo de la película al mercado internacional de cine. La elección de Jackman para interpretar al legendario pirata introduce una nueva faceta en la carrera del actor, quien ha dado vida a personajes tan variados como Wolverine, Jean Valjean y P.T. Barnum. En esta ocasión, asumirá el rol de uno de los antagonistas más célebres de la literatura universal. El personaje de Long John Silver, un cocinero astuto y carismático con una sola pierna y un loro al hombro, es el motor principal de la intriga en La isla del tesoro, novela publicada originalmente en 1883 por Robert Louis Stevenson.

PUBLICIDAD

La trama de la película seguirá la estructura clásica de la obra: el joven Jim Hawkins encuentra un mapa que conduce al tesoro perdido del capitán Flint y se embarca en una peligrosa expedición a bordo del barco Hispaniola. Durante el viaje, Hawkins y la tripulación se enfrentarán a una rebelión liderada por Silver, cuyo ingenio y ambición ponen a prueba la lealtad y el coraje de los protagonistas. La historia, ambientada en el siglo XVIII, consolidó muchos de los elementos más reconocibles del imaginario pirata, como el mapa marcado con una “X”, la figura del pirata cojo y la presencia del loro parlante.

Ilustración del pirata Long John Silver

El encuentro entre dos grandes

La isla del tesoro es considerada una de las novelas de aventuras más influyentes de todos los tiempos y ha sido objeto de múltiples adaptaciones cinematográficas, teatrales y televisivas. El proyecto dirigido por Scott promete ofrecer una visión contemporánea y espectacular, apoyada en un equipo creativo de primera línea y efectos visuales de última generación. La confirmación de este largometraje ocurre en un momento de intensa actividad para Ridley Scott. El cineasta británico, responsable de títulos como Gladiador, Misión: rescate y Alien: El octavo pasajero, se encuentra en la fase final de postproducción de Las estrellas del perro, su próxima película para 20th Century Studios, cuyo estreno está previsto para agosto. El tráiler de este thriller posapocalíptico, protagonizado por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, fue lanzado recientemente y ha generado expectativa entre la crítica y el público.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jackman también mantiene una agenda activa. Antes de sumergirse en el universo de La isla del tesoro, el actor estrenará La muerte de Robin Hood, una producción de A24 dirigida por Michael Sarnoski, cuyo lanzamiento está programado para el 19 de junio. Este filme profundiza en una versión madura y sombría del legendario forajido inglés. La colaboración entre Scott y Jackman marca un nuevo capítulo en la tendencia de reinterpretar clásicos literarios con tecnologías de punta y repartos internacionales. El respaldo de Scott Free y la presencia de Jack Thorne como guionista refuerzan las expectativas sobre el tratamiento narrativo y visual que recibirá esta adaptación. Aún no se han anunciado detalles sobre el resto del elenco ni la fecha prevista de inicio de rodaje. Sin embargo, la combinación de un director con la trayectoria de Scott, un protagonista de la talla de Jackman y una obra literaria como La isla del tesoro posiciona a la película como uno de los proyectos más esperados del cine de aventuras en los próximos años.