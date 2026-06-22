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Las primeras críticas de ‘Minions & Monsters’ la sitúan como la mejor de la saga: una carta de amor al Hollywood clásico, libre e imaginativa

La tercera película de la saga protagonizada por las criaturas amarillas en solitario, se estrenará el 1 de julio, pero acaba de inaugurar el Festival de animación de Annecy

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Tráiler de la película 'Minions & Monsters' dirigida por Pierre Coffin.

Ya queda poco para el esperado estreno de Minions & Monsters, que tendrá lugar el 1 de julio y la película acaba de tener su estreno internacional en el prestigioso Festival Internacional de Annecy, el más importante en cine de animación, donde se ha señalado que se trata de la mejor de toda la saga.

En él, Pierre Coffin, su creador, ha situado la saga animada en un nuevo punto de ambición. Así, la tercera película en solitario de los personajes amarillos traslada la acción al Hollywood de los años veinte y convierte su deuda con el ‘slapstick’ en argumento.

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La cinta, séptima entrega del universo Mi villano favorito y tercera derivada centrada en los Minions, sigue a James y Henry en su llegada accidental a California, donde pasan de buscar un amo malvado a convertirse en estrellas del cine mudo antes de que la irrupción del sonoro arruine su ascenso y desemboque en una amenaza monstruosa sobre Los Ángeles y el mundo.

Los Minions, estrellas del cine mudo

Así, los Minions siguen su búsqueda incansable de un jefe verdaderamente malvado, y acabarán irrumpiendo en el rodaje de un wéstern de aire Roy Rogers, llamando la atención de los productores, que los convierten en las nuevas sensaciones del cine mudo. Variety subraya que esa premisa permite a Coffin oficializar una influencia que siempre había estado ahí, con referencias explícitas a Buster Keaton, Charlie Chaplin y Harold Lloyd.

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Para el crítico Guy Lodge en Variety, ahí está el hallazgo principal: una película de Minions con una idea central más allá del caos festivo. El medio sostiene que los personajes funcionan mejor como protagonistas que como escuderos del universo de Gru, y considera que esta entrega corrige el retroceso que había supuesto Minions: El origen de Gru, estrenada en 2022.

Una escena de la película 'Minions & Monsters' (Ilumination)
Una escena de la película 'Minions & Monsters' (Ilumination)

TheWrap coincide en esa lectura y describe la película como una carta de amor al Hollywood clásico y a la experiencia compartida de ir al cine. La publicación destaca que el arranque encadena el logotipo moderno de Universal con una marcha atrás hasta la identidad visual del estudio en los años veinte, mientras la propia cabecera de Illumination adopta una variante visual heredera de la animación de manguera de goma.

Una película repleta de referencias cinéfilas

Ese bloque inicial es, para varias críticas, la zona más fértil del filme. Variety lo define como el tramo más rico en narración y humor sostenido, lleno de guiños a Tiempos modernos, de Chaplin, El hombre mosca e incluso a una versión anacrónica de Ciudadano Kane. TheWrap amplía la lista con ecos de Casablanca, del cine barato de autocine y de Cantando bajo la lluvia en el tratamiento del paso del mudo al sonoro.

La ‘première’ no se ha limitado al lanzamiento de una superproducción de Illumination. Según ha contado Deadline, antes de la proyección Meledandri y Coffin han recibido placas para el Wall of Fame del festival, instalado en el nuevo centro de animación de Annecy, ubicado en los edificios restaurados de las antiguas caballerizas nacionales de la ciudad, fechadas a finales del siglo XIX.

De izquierda a derecha, los personajes Ed, Henry y Goomi en una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)
De izquierda a derecha, los personajes Ed, Henry y Goomi en una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)

Meledandri ha defendido el marco temporal elegido para la historia con una formulación que resume el proyecto: “El amanecer del cine en el Hollywood de los años veinte no es un lugar obvio para empezar una película sobre los Minions, pero es la época perfecta para situar una historia que honra al cine y rinde homenaje a la inspiración de los propios Minions, los payasos del cine mudo Keaton, Lloyd y Chaplin”.

El ejecutivo también ha dicho que no había ningún lugar del mundo donde él y Coffin prefirieran estrenar mundialmente Minions & Monsters antes que Annecy. Después ha añadido: “Annecy no solo ofrece este momento para celebrar la animación, también brinda la oportunidad de honrar a Illumination y su arte... me hace especial ilusión porque me gusta muchísimo esta película y esta noche puedo compartir mi aprecio por todo el cuidado que cientos de artistas han puesto en cada uno de los fotogramas de esta película desde el centro de París en Illumination Studios”.

Más libre e imaginativa y con corazón

Variety sostiene que la dirección en solitario de Coffin marca la diferencia y que, sobre todo en su primera mitad, la película parece menos atada a una plantilla de estudio y resulta más libre e imaginativa. TheWrap dice algo parecido con otra formulación: la saga no había parecido tan viva desde hacía tiempo y esta vez no resulta evidente hacia dónde se dirige en cada momento.

Donde surgen las reservas es en la segunda parte. Variety considera que la película pierde inercia cuando llega el cine sonoro, separa al grupo y concentra gran parte de la acción en el robot cobarde Dort, con voz de Jesse Eisenberg, y en una subtrama romántica con la sufragista Debbie, interpretada por Zoey Deutch. El crítico ve más prometedora la idea del sueño de James de dirigir su propia película de monstruos de Universal, pero cree que la ejecución deriva hacia más estruendo que ingenio.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)

TheWrap formula una objeción cercana: a mitad del metraje, el relato gira hacia un territorio más reconocible de grandes criaturas y destrucción urbana, un patrón habitual del universo Minion. Aun así, la publicación sostiene que la película conserva suficiente corazón y suficientes desvíos para mantener el interés, y llega a plantear que podría ser la mejor entrega de la franquicia desde la primera Mi villano favorito.

En el retrato industrial y creativo de la saga, todas las fuentes convergen en un punto: Pierre Coffin, ‘cocreador’ de los personajes y voz de todos ellos, ha usado esta tercera aventura propia para acercarlos más que nunca a las formas del cine que los inspiró desde el principio, desde Georges Méliès hasta el ‘slapstick’ estadounidense, y para probar que todavía admiten una reinvención dentro de una franquicia con 19 años de recorrido.

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