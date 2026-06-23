Es el momento de leer ‘La Odisea’ antes de ver la película de Christopher Nolan: el gran poema épico considerado relato fundacional de la literatura

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de La Odisea (que tendrá lugar el próximo 17 de julio), la esperada película de Christopher Nolan que promete ser uno de los acontecimientos cinematográficos del año.

Quizás, por esa razón, es un buen momento para recuperar este gran poema épico que se ha convertido en una de las grandes fuentes de inspiración de toda la cultura popular a partir de los temas que trata, un relato fundacional de la literatura occidental que fijó un modelo narrativo centrado en el retorno, la astucia y la intervención de los dioses.

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La obra cuenta el viaje de Odiseo (que en la película será interpretado por Matt Damon) tras la guerra de Troya: después de diez años de combate, tarda otros diez en volver a Ítaca, donde su hijo Telémaco (Tom Holland) y su esposa Penélope (Anne Hathaway) resisten la presión de los pretendientes que ocupan el palacio y consumen los bienes de la familia.

Una obra que es un pilar de la literatura

Junto con la Ilíada, también atribuida a Homero, la obra figura entre los primeros textos de la épica grecolatina y entre los más antiguos de la literatura occidental. Aunque se ha planteado que su fijación escrita pudo llegar ya en el siglo ix a. C., con la aparición reciente del alfabeto, la mayoría de la crítica la sitúa en el siglo viii a. C.

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El eje de la obra es el ‘nostos’, el regreso al hogar. Por encima de cualquier aventura, Odiseo quiere volver a Ítaca, y ese deseo organiza todo el poema: no se trata de una sucesión de episodios aislados, sino de un retorno obstinado, interrumpido una y otra vez por obstáculos humanos y divinos.

Matt Damon como Odiseo y Zendaya como la diosa Atenea en 'La Odisea' (Universal Pictures)

A ese impulso se suma la ‘mētis’, la inteligencia práctica del héroe. Odiseo no vence por fuerza física, sino por astucia, disfraces y discursos engañosos, una capacidad que el poema presenta como su arma decisiva y que se ve reforzada por la protección de Atenea (Zendaya), hija de Zeus.

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La hospitalidad, la ‘xenía’, ocupa otro lugar central. En la cultura griega era una norma sometida al patrocinio de Zeus Xenios y Atenea Xenia, protectores de los viajeros, y la obra la utiliza para medir la conducta de sus personajes: los feacios aparecen como ejemplo positivo, mientras los pretendientes de Penélope y los cíclopes representan su reverso.

El poema también expone una relación compleja entre destino y acción humana. El regreso de Odiseo está decidido desde la asamblea de los dioses del canto I, pero su cumplimiento depende tanto del favor divino como de sus decisiones, de su voluntad y de su capacidad para responder a cada peligro.

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Anne Hathaway encarna a Penelope en 'La Odisea' (Universal Pictures)

Zeus encarna la autoridad suprema del orden cósmico y permite que el destino se cumpla. Atenea guía y defiende al héroe. Poseidón, en cambio, retrasa su vuelta por venganza después de que Odiseo ciegue a su hijo Polifemo, un episodio que muestra cómo los conflictos entre dioses repercuten directamente sobre la vida humana.

Un poema dividido en tres partes

La Odisea comienza in medias res, en mitad de la historia, y reconstruye lo anterior a través de recuerdos y relatos del propio protagonista. La división en 24 cantos no procede del poeta ni de la tradición oral original, sino de una organización posterior realizada por filólogos de la Biblioteca de Alejandría durante el período helenístico, entre los siglos iii y ii a. C.

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La división tripartita más usada en filología clásica separa la obra en Telemaquia, Regreso de Odiseo y Venganza de Odiseo en Ítaca. La primera abarca los cantos I al IV y sigue a Telémaco en Ítaca, Pilos y Esparta, mientras Atenea impulsa su maduración y su búsqueda de noticias sobre su padre.

Tom Holland en Telémaco en 'La Odisea' (Universal Pictures)

El bloque central, de los cantos V al XII, narra el regreso desde la isla de Calipso (Charlize Theron) hasta Ítaca y contiene el episodio de los feacios y los llamados Apólogos de Odiseo, relatados en primera persona. Ahí se concentran las aventuras con los cícones, los lotófagos, Polifemo, Eolo, los lestrigones, Circe (Samantha Morton), el descenso al Hades, las sirenas, Escila, Caribdis y la isla de Helios, tras cuya profanación mueren todos sus compañeros y Odiseo queda como único superviviente.

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La tercera parte, de los cantos XIII al XXIV, relata la llegada a Ítaca, el disfraz de mendigo, el reconocimiento entre padre e hijo, la prueba del arco, la matanza de los pretendientes, el reconocimiento de Penélope mediante el secreto del lecho nupcial y la restauración final de la paz por intervención de Atenea.

La obra articula también una ética. La ‘hibris’, entendida como soberbia que rebasa el límite entre lo humano y lo divino, aparece con claridad cuando Odiseo revela su nombre a Polifemo después de haber escapado de su cueva; ese gesto de orgullo desencadena la némesis posterior, la furia de Poseidón y el largo extravío del héroe.

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Frente a esa desmesura, el poema presenta la ‘eusébeia’ como la piedad y el respeto debidos a dioses, padres y muertos. Un ejemplo aparece cuando Odiseo celebra las exequias de Elpénor en el canto XII, cumpliendo los ritos funerarios que la obra considera necesarios para mantener el orden correcto entre vivos y difuntos.

La edición de la 'Odisea' de Blackie Books

El último tramo del relato lleva esa lógica al plano político y doméstico. La muerte de Antínoo abre la venganza contra los pretendientes, pero el poema no se cierra con la violencia, sino con la intervención de Atenea para imponer un pacto entre Odiseo y los familiares de los muertos, restableciendo la paz en Ítaca.

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El 2 de julio, llegará a las librerías una nueva edición de la Odisea, con traducción de Carlos Garcia Gual por parte de Alianza Editorial. También Blackie Books, dentro de su colección ‘Clásicos liberados’, ofrece una cuidada edición con ilustraciones de Calpurnio y con notas que nos llevan de Nick Cave a Borges. Además, se incluye una versión del personaje de Penélope escrito por Margaret Atwood que le otorga un contrapunto feminista a la propuesta.