España

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

El despido de un directivo hace semanas por el mismo motivo ha desencadenado una investigación más amplia. La multinacional gestiona desde el año 2014 el contrato de limpieza de la ciudad andaluza

Guardar
Google icon
Trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad de Almería
Trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad de Almería

Acciona tiene un problema laboral en la ciudad de Almería (205.000 habitantes), donde gestiona desde hace años el contrato de limpieza del municipio, incluidas las playas. Tras el despido de uno de sus directivos, Javier Mínguez, delegado de Servicios Urbanos de la compañía en Andalucía y Levante, por la denuncia por acoso de una de sus subordinadas, la multinacional acaba de abrir expediente a cuatro empleados de la contrata de limpieza, todos afiliados al sindicato CCOO. El motivo del expediente, según ha podido saber Infobae, es lo que ya se conoce dentro de la compañía como la “trama de los enchufes de familiares”.

Acciona despidió a Mínguez tras recibir una denuncia interna por acoso, que conllevó una investigación dentro de la compañía que afloró otras irregularidades. Esa investigación interna permitió constatar que varios familiares de Mínguez, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la contrata que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario, pero sin desempeñar sus funciones. Ahora, estos cuatro expedientes se han abierto tras haber indicios claros de que estos cuatro empleados también habrían conseguido enchufar a familiares en el servicio sin tener que desarrollar ninguna función laboral.

PUBLICIDAD

A mediados de mayo, el Consistorio almeriense adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo de siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación. Un portavoz de Acciona se limita a señalar que no harán valoraciones sobre este asunto. Entre los supuestos enchufados habría hijos y parejas. La apertura de los cuatro expedientes fue uno de los puntos del día de última reunión del comité de empresa, celebrada el pasado 22 de junio.

Sede de Acciona en Madrid
Sede de Acciona en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

Trabajadores de Acciona en Almería han señalado a Infobae que el despido de Javier Minguez ha conllevado una “gran preocupación” a la contrata, ya que este directivo “tapaba muchas de las irregularidades que ahora se van a empezar a conocer”. La multinacional también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares. “Fue una marcha pactada entre él y la empresa”, explican las mismas fuentes.

PUBLICIDAD

Imputaciones en la Audiencia Nacional

De hecho, López Buciega acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional en el marco de una de las derivadas del ‘caso Leire’, que investiga si la ‘fontanera’ socalista maniobró con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso en el amaño de varios contratos públicos a cambio de comisiones. En el caso concreto de López Buciega, la Fiscalía Anticorrupción se fijado en la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), adscrita a la SEPI y donde Leire Díez trabajó como responsable de comunicación entre 2018 y 2021. Hay una operación bajo sospecha: supuestos movimientos para “favorecer” a Acciona, “que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que Enusa ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre”.

Acciona también está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de ser adjudicataria de varias obras públicas.

Temas Relacionados

AccionaCCOOAlmeríaLimpiezaContratos PúblicosObras PúblicasCorrupciónTrabajadoresRelaciones LaboralesEspaña-NacionalEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

La autora dejó esta reflexión en una anotación de 1954 incluida en el quinto volumen de sus diarios

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

El impuesto implementado por la Unión Europea será como mínimo de tres euros por paquete y estará en vigor hasta 2028

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

La oposición denuncia “ingeniería electoral” para alterar el censo. Vox ha llegado a pedir que se veten las papeletas de los españoles en el extranjero

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

La hipoteca cubre de media el 72,4% del precio de la vivienda en España, el resto depende del ahorro previo

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

ECONOMÍA

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick