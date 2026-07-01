Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

Trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad de Almería

Acciona tiene un problema laboral en la ciudad de Almería (205.000 habitantes), donde gestiona desde hace años el contrato de limpieza del municipio, incluidas las playas. Tras el despido de uno de sus directivos, Javier Mínguez, delegado de Servicios Urbanos de la compañía en Andalucía y Levante, por la denuncia por acoso de una de sus subordinadas, la multinacional acaba de abrir expediente a cuatro empleados de la contrata de limpieza, todos afiliados al sindicato CCOO. El motivo del expediente, según ha podido saber Infobae, es lo que ya se conoce dentro de la compañía como la “trama de los enchufes de familiares”.

Acciona despidió a Mínguez tras recibir una denuncia interna por acoso, que conllevó una investigación dentro de la compañía que afloró otras irregularidades. Esa investigación interna permitió constatar que varios familiares de Mínguez, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la contrata que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario, pero sin desempeñar sus funciones. Ahora, estos cuatro expedientes se han abierto tras haber indicios claros de que estos cuatro empleados también habrían conseguido enchufar a familiares en el servicio sin tener que desarrollar ninguna función laboral.

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A mediados de mayo, el Consistorio almeriense adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo de siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación. Un portavoz de Acciona se limita a señalar que no harán valoraciones sobre este asunto. Entre los supuestos enchufados habría hijos y parejas. La apertura de los cuatro expedientes fue uno de los puntos del día de última reunión del comité de empresa, celebrada el pasado 22 de junio.

Sede de Acciona en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

Trabajadores de Acciona en Almería han señalado a Infobae que el despido de Javier Minguez ha conllevado una “gran preocupación” a la contrata, ya que este directivo “tapaba muchas de las irregularidades que ahora se van a empezar a conocer”. La multinacional también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares. “Fue una marcha pactada entre él y la empresa”, explican las mismas fuentes.

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Imputaciones en la Audiencia Nacional

De hecho, López Buciega acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional en el marco de una de las derivadas del ‘caso Leire’, que investiga si la ‘fontanera’ socalista maniobró con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso en el amaño de varios contratos públicos a cambio de comisiones. En el caso concreto de López Buciega, la Fiscalía Anticorrupción se fijado en la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), adscrita a la SEPI y donde Leire Díez trabajó como responsable de comunicación entre 2018 y 2021. Hay una operación bajo sospecha: supuestos movimientos para “favorecer” a Acciona, “que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que Enusa ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre”.

Acciona también está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de ser adjudicataria de varias obras públicas.

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