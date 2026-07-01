Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Los futbolistas Harry Kane (Inglaterra), Kevin De Bruyne (Bélgica) y Alex Freeman (Estados Unidos), protagonistas de los duelos de 16avos de final del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 inician su cuarta jornada este miércoles 1 de julio con tres partidos que permitirán conocer qué selecciones continuarán en el torneo más importante de fútbol del mundo. Inglaterra será el primer seleccionado en salir al campo de juego ante la sorprendente República Democrática del Congo. El encuentro se jugará a las 13 horas de la Argentina en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

El equipo que comanda Thomas Tuchel se clasificó como líder del Grupo L, con 7 puntos, luego de sus victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), y el empate sin goles ante Ghana. Por su parte, los africanos sorprendieron al terminar la fase inicial como uno de los ocho mejores terceros al sumar 4 unidades en el Grupo K, que compartieron con Colombia, Portugal y Uzbekistán, equipo al que vencieron 3-1 en la última jornada. El ganador de este cruce se medirá contra México o Ecuador.

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El segundo partido de la fecha comenzará a las tendrá enfrentados a las 17, en Seattle, y enfrentará a Bélgica y Senegal. Los europeos finalizaron primeros en el Grupo G, con 5 puntos, producto de dos empates (Egipto e Irán) y una goleada 5-1 ante Nueva Zelanda en la última fecha. En tanto que los africanos quedaron terceros en la zona que compartieron con Francia, Noruega e Irak, al que vencieron 5-0. El ganador de este cruce tendrá como rival a Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina, que jugarán al cierre del día.

El seleccionado anfitrión, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, se presentará a partir de las 21 en el San Francisco Bay Arena, tras una primera fase que lo tuvo como dominador del Grupo D, el cual compartió con Paraguay, Australia y Turquía. Los europeos terminaron como mejores terceros luego de su participación en el Grupo B, junto con Suiza, Canadá y Qatar.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 1 de julio

Inglaterra-RD Congo

El partido se jugará en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta.

La hora de juego: a las 18:00 horas del martes en España; a las 13:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 12:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 11:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Bélgica-Senegal

El partido tendrá como sede el Lumen Field (Seattle), también en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 22:00 horas del martes en España; a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina

El encuentro tendrá lugar en el San Francisco Bay Arena (California), teniendo como local a la selección norteamericana.

La hora de juego: a las 2:00 horas del miércoles en España; a las 21:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 20:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 19:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 18:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Inglaterra-RD Congo

Inglaterra se enfrentará a RD Congo en los 16 avos de final del Mundial

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Bélgica-Senegal

Bélgica intentará seguir avanzando en el Mundial ante Senegal (REUTERS/Lee Smith)

Transmisión: TVE y DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos se medirá ante Bosnia en la instancia eliminatoria del Mundial (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / Canal 5, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN y ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

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Grupo H

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Grupo K

Grupo L