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Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

La compañía ha abierto además una vía interna para que su plantilla en España pueda sumar aportaciones económicas

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Voluntarios y rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, Venezuela, tras los terremotos de junio.
Voluntarios buscan supervivientes en un edificio derrumbado en Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela tras los dos terremotos (Montaje Infobae con imágenes de Miguel Medina / Reuters y Europa Press)

Inditex ha aportado tres millones de euros a Cruz Roja Española para apoyar a la población afectada por los terremotos de Venezuela, según ha informado la organización humanitaria. La ayuda de la compañía fundada por Amancio Ortega se destinará al despliegue de una clínica móvil con capacidad para atender a 100 pacientes ambulatorios al día y al envío de artículos de primera necesidad a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La intervención se canalizará a través de Cruz Roja Española y Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). El objetivo es reforzar la respuesta humanitaria en la fase inicial de la emergencia, marcada por las necesidades sanitarias, la atención a personas desplazadas y la distribución de suministros básicos.

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Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Naciones Unidas eleva ya el balance a más de 1.700 fallecidos, unos 5.000 heridos y alrededor de 12.000 desplazados, aunque las cifras pueden cambiar conforme avancen las labores de evaluación y rescate.

Qué financiará la donación de Inditex

La principal partida de la aportación se destinará al despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas, según detalla Cruz Roja Española. Este dispositivo prestará atención sanitaria de urgencia, incluyendo triaje, estabilización de pacientes, primeros auxilios, atención de traumatismos y derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

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La clínica estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales, y podrá asistir a un centenar de pacientes ambulatorios al día. Su despliegue permitirá atender casos urgentes sobre el terreno y derivar a los hospitales a los pacientes que necesiten una asistencia más compleja.

Además de la asistencia médica, parte de los fondos se destinará al envío de material básico para las personas afectadas. Entre los artículos previstos figuran bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, destinados a cubrir necesidades básicas durante los primeros días de la emergencia.

Asimismo, Inditex ha habilitado un canal interno para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones monetarias adicionales a la respuesta humanitaria.

La emergencia tras los terremotos de Venezuela

La IFRC ha abierto una petición de fondos de 50 millones de francos suizos para sostener la respuesta humanitaria y asistir a 300.000 personas afectadas por los seísmos, según informó la propia federación. La respuesta inicial se concentra en La Guaira y la Gran Caracas, dos de las zonas donde la destrucción ha sido más grave, aunque los temblores se sintieron también en otros estados del país.

La OPS/OMS señala que unos 3,9 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas severas y que más de 700.000 residen en municipios sometidos a una intensidad especialmente elevada. Las organizaciones humanitarias advierten de que la respuesta no se limita a la atención inmediata a los heridos, sino que incluye también agua, refugio, saneamiento, suministros médicos y apoyo a la población desplazada.

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