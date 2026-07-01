El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

Volunteers and rescuers help to find survivors in a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 30, 2026, following the June 24 twin earthquakes. MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien también ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo, según información de EFE. La última actualización que Exteriores hizo el martes situaba la cifra de fallecidos en 19, la de desaparecidos en 13, y los localizados bajo escombros eran ya 12 entonces.

El ministro Albares ha dado a conocer esta información desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se encontraba desde primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de que son 11 los compatriotas que se encuentran los escombros.

Un hospital de campaña español se suma a las labores de salvamento en Venezuela

Este martes, Albares explicaba que el grupo médico partirá en un avión con el equipo ‘Start’ (Spanish Technical Aid Response Team, Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias), un Equipo de Emergencia Médico de nivel 2 (EMT2) según la clasificación de la OMS: un hospital de campaña con capacidad quirúrgica, así como de hospitalización para un total de 20 pacientes, formado en su mayoría por personal sanitario, especialistas en agua y saneamiento, expertos en logística y otros perfiles técnicos. “Seguimos movilizando la ayuda”, decía ayer el ministro, expresando que es “muy necesario” este hospital de campaña para atender “a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor”.

Este equipo se desplegará en Venezuela para sumarse a los rescatistas españoles que ya trabajan en la atención a las personas afectadas por los terremotos. Durante el acto, la reina ha transmitido a los integrantes del equipo su deseo de que todo salga “lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables” y ha subrayado la respuesta “efectiva” de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

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Albares ha adelantado también que este mismo miércoles aterrizará un nuevo vuelo de repatriación procedente de Venezuela con destino a Madrid “trasladando 130 pasajeros”. De todos ellos, 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos y de otros países europeos, además de otras nacionalidades con las que está colaborando el Gobierno de España.

De acuerdo con la última actualización de las autoridades venezolanas, el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que el pasado miércoles sacudió la zona costera de Venezuela ha dejado al menos 1.943 muertos. El número de heridos, según informó el titular del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, es de 10.571; el de afectados es 15.866; y unas 22.619 personas se encuentran recibiendo atención en centros de salud. La Organización de las Naciones Unidas, además, estima que el número de personas desaparecidas podría llegar a los 50.000.

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En el séptimo día después del desastre, las labores de búsqueda y rescate siguen en marcha con el refuerzo de maquinaria pesada y la incorporación de equipos internacionales. La Guaira sigue siendo el epicentro de las tareas de emergencia, ya que concentra el mayor número de víctimas y daños materiales. Las fuerzas de seguridad mantienen la zona bajo estricta vigilancia.